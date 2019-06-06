Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:06

Дещо про"Первому замглавы СБУ и заодно, из-за отсутствия на рабочем месте главы СБУ, исполняющему обязанности начальника ведомства Ивану Геннадьевичу Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта.А то неудобно получается — аж замглавы СБУ, да ещё и и.о. главы СБУ, а не только не офицер, но даже не сержант. Более того, даже не рядовой.Причина уважительная: Баканов не служил, военную кафедру не посещал и не находился на воинском учёте, то есть присягу не давал, по крайней мере, Украине.С какого перепугу Баканову дали погоны лейтенанта? Испокон веков так повелось, что если нужно присвоить офицерское звание подходящему человеку с неподходящим образованием, то его делают не просто лейтенантом, а МЛАДШИМ лейтенантом. Собственно, это звание специально на такой случай и придумано, чтобы всем всё было ясно.Назначение прошло с некоторыми шероховатостями, за которые раньше можно было и сесть — без спецпроверки и ДО получения доступа к гостайне. Но при Зеленском это дело житейское.Из-за трудного детства понимает диалект президента Зеленского без переводчика и словаря.Может сам переводить с зеленского на русский.Склонен к артистической деятельности.Из-за первого высшего образования гениально играет роль Хлестакова.Из-за второго высшего образования гениально играет роль Берии.Такой же опытный юрист, как и Зеленский, то есть и тут они на одной волне.Высоко ставит семейные ценности.Не понаслышке знаком с проблемой кумовства.Успешно руководил двумя официально убыточными ООО.Умеет эффективно уклоняться от налогов.Политик и прирождённый, хоть и поздно раскрывшийся, лидер.Имеет опыт штабной работы.Незначительные и малочисленные минусыСклонен путать роли Берии и Хлестакова.Ворует с убытков, а не с прибылей.Пока конкуренты обходят законы — переступает через них.В цирке смеётся."