Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Дорога прес-служба адміністрації президента України, яка вважає, що обстріли на Донбасі свідчать про якусь втрату якоїсь керованості над найманцями з боку Росії. Вам, звичайно, видніше. Але є кілька речей, які очевидні до болю, які роблять вашу заяву дуже сумнівною.
Перш за все, втратити контроль над тими, кого найняв (над найманцями), неможливо. Ти просто припиняєш їх найм - і проблема вирішена. Росія не може втратити контроль над своїми найманцями на Донбасі. Вона їх туди відряджає, займається їх ротацією, годує, одягає, озброює, платить заробітну плату, підписує накази на застосування зброї. Найманці не можуть жити без боєприпасів, харчування, медикаментів, заробітних плат. Відтак Росія контролює їх щосекундно, повністю і безкомпромісно." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3131147
Мені цікаво інше . Скільки конкретно там кого . Наша ж розвідка повинна достатньо точно знати - скільки там чисто росіян військових , скільки "найманців" , скільки "колишніх" українців . В абсолютних числах і відсотках . А то такі заяви виходять ні про що ... Такі собі розмірковування теоретичні ...
"Дорога прес-служба адміністрації президента України, яка вважає, що обстріли на Донбасі свідчать про якусь втрату якоїсь керованості над найманцями з боку Росії. Вам, звичайно, видніше. Але є кілька речей, які очевидні до болю, які роблять вашу заяву дуже сумнівною.
Перш за все, втратити контроль над тими, кого найняв (над найманцями), неможливо. Ти просто припиняєш їх найм - і проблема вирішена. Росія не може втратити контроль над своїми найманцями на Донбасі. Вона їх туди відряджає, займається їх ротацією, годує, одягає, озброює, платить заробітну плату, підписує накази на застосування зброї. Найманці не можуть жити без боєприпасів, харчування, медикаментів, заробітних плат. Відтак Росія контролює їх щосекундно, повністю і безкомпромісно." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3131147
Мені цікаво інше . Скільки конкретно там кого . Наша ж розвідка повинна достатньо точно знати - скільки там чисто росіян військових , скільки "найманців" , скільки "колишніх" українців . В абсолютних числах і відсотках . А то такі заяви виходять ні про що ... Такі собі розмірковування теоретичні ...
Яка вам різниця, скільки там кого? Ці незаконні військові формування - створені та підготовлені за кошти РФ, озброєні за кошти РФ, і керуються міністерством оборони РФ. Скільки там громадян Росії, Сирії і України в %-відношенні - це абсолютно неважливо.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 07 чер, 2019 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
"Первому замглавы СБУ и заодно, из-за отсутствия на рабочем месте главы СБУ, исполняющему обязанности начальника ведомства Ивану Геннадьевичу Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта.
А то неудобно получается — аж замглавы СБУ, да ещё и и.о. главы СБУ, а не только не офицер, но даже не сержант. Более того, даже не рядовой.
Причина уважительная: Баканов не служил, военную кафедру не посещал и не находился на воинском учёте, то есть присягу не давал, по крайней мере, Украине.
С какого перепугу Баканову дали погоны лейтенанта? Испокон веков так повелось, что если нужно присвоить офицерское звание подходящему человеку с неподходящим образованием, то его делают не просто лейтенантом, а МЛАДШИМ лейтенантом. Собственно, это звание специально на такой случай и придумано, чтобы всем всё было ясно.
Назначение прошло с некоторыми шероховатостями, за которые раньше можно было и сесть — без спецпроверки и ДО получения доступа к гостайне. Но при Зеленском это дело житейское.
Из-за трудного детства понимает диалект президента Зеленского без переводчика и словаря. Может сам переводить с зеленского на русский. Склонен к артистической деятельности. Из-за первого высшего образования гениально играет роль Хлестакова. Из-за второго высшего образования гениально играет роль Берии. Такой же опытный юрист, как и Зеленский, то есть и тут они на одной волне. Высоко ставит семейные ценности. Не понаслышке знаком с проблемой кумовства. Успешно руководил двумя официально убыточными ООО. Умеет эффективно уклоняться от налогов. Политик и прирождённый, хоть и поздно раскрывшийся, лидер. Имеет опыт штабной работы.
Незначительные и малочисленные минусы
Склонен путать роли Берии и Хлестакова. Ворует с убытков, а не с прибылей. Пока конкуренты обходят законы — переступает через них. В цирке смеётся."
После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25%. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума по итогам встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, пишет ТАСС.
У Зе 2 варианта не проводить с рф переговоры (начнет раскручиваться маховик завышенных цен на газ) или проводить (начнет раскручиваться маховик зрады). Как по мне все переговоры с рф нужно включить в один пакет (ОРДЛО, Крым, покупка и транзит газа). Иначе Зеленского ждёт тот же капкан в который попал Порошенко (торговля с агрессором).
vitaliian написав:Как по мне все переговоры с рф нужно включить в один пакет (ОРДЛО, Крым, покупка и транзит газа).
При чому змінити акценти Замість Знизіть ціну на газ - а ми Крим Вам віддамо Пропонувати Підіть з ОРДЛО Криму-і ми газ почнемо у Вас купляти... навіть по 300 доларів м3
Тоді буде тиск на російське суспільство Українці не голодранці і пропонують платити за газ в 1,5 рази дорожче ніж росія продає багатим німцям... і за це всього навсього від Криму(який нафік намне потрібний ) і ОРДЛО( ще той геморой та й росіян там вбили море...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
"Первому замглавы СБУ и заодно, из-за отсутствия на рабочем месте главы СБУ, исполняющему обязанности начальника ведомства Ивану Геннадьевичу Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта.
А то неудобно получается — аж замглавы СБУ, да ещё и и.о. главы СБУ, а не только не офицер, но даже не сержант. Более того, даже не рядовой.
Причина уважительная: Баканов не служил, военную кафедру не посещал и не находился на воинском учёте, то есть присягу не давал, по крайней мере, Украине.
С какого перепугу Баканову дали погоны лейтенанта? Испокон веков так повелось, что если нужно присвоить офицерское звание подходящему человеку с неподходящим образованием, то его делают не просто лейтенантом, а МЛАДШИМ лейтенантом. Собственно, это звание специально на такой случай и придумано, чтобы всем всё было ясно.
Назначение прошло с некоторыми шероховатостями, за которые раньше можно было и сесть — без спецпроверки и ДО получения доступа к гостайне. Но при Зеленском это дело житейское.
Из-за трудного детства понимает диалект президента Зеленского без переводчика и словаря. Может сам переводить с зеленского на русский. Склонен к артистической деятельности. Из-за первого высшего образования гениально играет роль Хлестакова. Из-за второго высшего образования гениально играет роль Берии. Такой же опытный юрист, как и Зеленский, то есть и тут они на одной волне. Высоко ставит семейные ценности. Не понаслышке знаком с проблемой кумовства. Успешно руководил двумя официально убыточными ООО. Умеет эффективно уклоняться от налогов. Политик и прирождённый, хоть и поздно раскрывшийся, лидер. Имеет опыт штабной работы.
Незначительные и малочисленные минусы
Склонен путать роли Берии и Хлестакова. Ворует с убытков, а не с прибылей. Пока конкуренты обходят законы — переступает через них. В цирке смеётся."
Ларчик просто открывался Порошенко указом 277 "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" немного подкорректировал свои права как главнокомандующего и юристы воспользовались этим правом при новом Президенте Президент как главнокомандующий может хитросделанно перескакивать с присвоением званий при назначении на должность и уверенна использовал это первым именно По Хотя может что позволено Юпитеру не позволено Сатурну )))
vitaliian написав:После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25%. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума по итогам встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, пишет ТАСС.
У Зе 2 варианта не проводить с рф переговоры (начнет раскручиваться маховик завышенных цен на газ) или проводить (начнет раскручиваться маховик зрады). Как по мне все переговоры с рф нужно включить в один пакет (ОРДЛО, Крым, покупка и транзит газа). Иначе Зеленского ждёт тот же капкан в который попал Порошенко (торговля с агрессором).
А почему не может быть и не вариант "зрады" и не вариант неадекватных цен на газ для потребителя, а вариант выгодный стране? Такой вариант несмотря на санкции может быть в Германии, но у нас из двух зол мы никогда не выбираем что-то иное выгодное для страны, а вынуждены выбирать одно из зол? Может это менталитет такой? Европе нужен газ!
"Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу введения санкций США по проекту газопровода "Северный поток-2". Берлин отвергает санкции, которые имеют экстратерриториальное действие", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.
Пенс написав:А почему не может быть и не вариант "зрады" и не вариант неадекватных цен на газ для потребителя, а вариант выгодный стране? Такой вариант несмотря на санкции может быть в Германии, но у нас из двух зол мы никогда не выбираем что-то иное выгодное для страны, а вынуждены выбирать одно из зол? Может это менталитет такой?
а почему переговоры о газе ведутся с Бойко? у него что есть полномочия? здесь много почему, я не верю в скидку 25% на ровном месте, как минимум попросят признать Крым российским.