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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3085308630873088 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 168 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 41 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 56 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 168 Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:51 Re: Політичні дискусії stm написав: Frant написав: Дещо про зекоманду.



"Первому замглавы СБУ и заодно, из-за отсутствия на рабочем месте главы СБУ, исполняющему обязанности начальника ведомства Ивану Геннадьевичу Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта.



А то неудобно получается — аж замглавы СБУ, да ещё и и.о. главы СБУ, а не только не офицер, но даже не сержант. Более того, даже не рядовой.



Причина уважительная: Баканов не служил, военную кафедру не посещал и не находился на воинском учёте, то есть присягу не давал, по крайней мере, Украине.



С какого перепугу Баканову дали погоны лейтенанта? Испокон веков так повелось, что если нужно присвоить офицерское звание подходящему человеку с неподходящим образованием, то его делают не просто лейтенантом, а МЛАДШИМ лейтенантом. Собственно, это звание специально на такой случай и придумано, чтобы всем всё было ясно.



Назначение прошло с некоторыми шероховатостями, за которые раньше можно было и сесть — без спецпроверки и ДО получения доступа к гостайне. Но при Зеленском это дело житейское.



Из-за трудного детства понимает диалект президента Зеленского без переводчика и словаря.

Может сам переводить с зеленского на русский.

Склонен к артистической деятельности.

Из-за первого высшего образования гениально играет роль Хлестакова.

Из-за второго высшего образования гениально играет роль Берии.

Такой же опытный юрист, как и Зеленский, то есть и тут они на одной волне.

Высоко ставит семейные ценности.

Не понаслышке знаком с проблемой кумовства.

Успешно руководил двумя официально убыточными ООО.

Умеет эффективно уклоняться от налогов.

Политик и прирождённый, хоть и поздно раскрывшийся, лидер.

Имеет опыт штабной работы.



Незначительные и малочисленные минусы



Склонен путать роли Берии и Хлестакова.

Ворует с убытков, а не с прибылей.

Пока конкуренты обходят законы — переступает через них.

В цирке смеётся."



https://petrimazepa.com/ivan_bakanov_be ... khlestakov Дещо про"Первому замглавы СБУ и заодно, из-за отсутствия на рабочем месте главы СБУ, исполняющему обязанности начальника ведомства Ивану Геннадьевичу Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта.А то неудобно получается — аж замглавы СБУ, да ещё и и.о. главы СБУ, а не только не офицер, но даже не сержант. Более того, даже не рядовой.Причина уважительная: Баканов не служил, военную кафедру не посещал и не находился на воинском учёте, то есть присягу не давал, по крайней мере, Украине.С какого перепугу Баканову дали погоны лейтенанта? Испокон веков так повелось, что если нужно присвоить офицерское звание подходящему человеку с неподходящим образованием, то его делают не просто лейтенантом, а МЛАДШИМ лейтенантом. Собственно, это звание специально на такой случай и придумано, чтобы всем всё было ясно.Назначение прошло с некоторыми шероховатостями, за которые раньше можно было и сесть — без спецпроверки и ДО получения доступа к гостайне. Но при Зеленском это дело житейское.Из-за трудного детства понимает диалект президента Зеленского без переводчика и словаря.Может сам переводить с зеленского на русский.Склонен к артистической деятельности.Из-за первого высшего образования гениально играет роль Хлестакова.Из-за второго высшего образования гениально играет роль Берии.Такой же опытный юрист, как и Зеленский, то есть и тут они на одной волне.Высоко ставит семейные ценности.Не понаслышке знаком с проблемой кумовства.Успешно руководил двумя официально убыточными ООО.Умеет эффективно уклоняться от налогов.Политик и прирождённый, хоть и поздно раскрывшийся, лидер.Имеет опыт штабной работы.Незначительные и малочисленные минусыСклонен путать роли Берии и Хлестакова.Ворует с убытков, а не с прибылей.Пока конкуренты обходят законы — переступает через них.В цирке смеётся."

Ларчик просто открывался Порошенко указом 277 "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" немного подкорректировал свои права как главнокомандующего и юристы воспользовались этим правом при новом Президенте Президент как главнокомандующий может хитросделанно перескакивать с присвоением званий при назначении на должность и уверенна использовал это первым именно По

Хотя может что позволено Юпитеру не позволено Сатурну ))) Ларчик просто открывался Порошенко указом 277 "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" немного подкорректировал свои права как главнокомандующего и юристы воспользовались этим правом при новом ПрезидентеПрезидент как главнокомандующий может хитросделанно перескакивать с присвоением званий при назначении на должность и уверенна использовал это первым именно ПоХотя может что позволено Юпитеру не позволено Сатурну )))



Все еще проще, присвоение любых воинских званий это компетенция исключительно президента, регулируется только его желаниями и указами, никем не может быть отменено кроме как самим президентом.

Ничто не мешает президенту присвоить звание генерала рядовому Васе Пупкину, кроме общественного мнения и молчаливого недовольства в армии, Все еще проще, присвоение любых воинских званий это компетенция исключительно президента, регулируется только его желаниями и указами, никем не может быть отменено кроме как самим президентом.Ничто не мешает президенту присвоить звание генерала рядовому Васе Пупкину, кроме общественного мнения и молчаливого недовольства в армии, freeze 4 Повідомлень: 11736 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:06 vitaliian написав: Пенс написав: А почему не может быть и не вариант "зрады" и не вариант неадекватных цен на газ для потребителя, а вариант выгодный стране?

Такой вариант несмотря на санкции может быть в Германии, но у нас из двух зол мы никогда не выбираем что-то иное выгодное для страны, а вынуждены выбирать одно из зол? Может это менталитет такой? А почему не может быть и не вариант "зрады" и не вариант неадекватных цен на газ для потребителя, а вариант выгодный стране?Такой вариант несмотря на санкции может быть в Германии, но у нас из двух зол мы никогда не выбираем что-то иное выгодное для страны, а вынуждены выбирать одно из зол? Может это менталитет такой? а почему переговоры о газе ведутся с Бойко? у него что есть полномочия? здесь много почему, я не верю в скидку 25% на ровном месте, как минимум попросят признать Крым российским. а почему переговоры о газе ведутся с Бойко? у него что есть полномочия? здесь много почему, я не верю в скидку 25% на ровном месте, как минимум попросят признать Крым российским.

Нюансы важны, никто не спорит. Но я смотрю в корень вопроса. Почему на необходимом уровне у нас не занимаются и этим вопросом в том числе ради выгоды для страны и значит живущих в ней людей, как делается в Германии?

А занимается Бойко, потому что нашел свою нишу, которая ему выгодна. И именно потому, что этим не занимался ни Порошенко тогда ни Зеленский сейчас.

Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался и действовал в своих интересах надувая манерно губы для общества, что он не идет ни на какие переговоры с Пу. Нюансы важны, никто не спорит. Но я смотрю в корень вопроса. Почему на необходимом уровне у нас не занимаются и этим вопросом в том числе ради выгоды для страны и значит живущих в ней людей, как делается в Германии?А занимается Бойко, потому что нашел свою нишу, которая ему выгодна. И именно потому, что этим не занимался ни Порошенко тогда ни Зеленский сейчас.Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался и действовал в своих интересах надувая манерно губы для общества, что он не идет ни на какие переговоры с Пу. Пенс

Повідомлень: 219 З нами з: 04.09.15 Подякував: 193 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:09 Re: Політичні дискусії Пенс написав: этим не занималься ни Порошенко тогда ни Зеленский пока.

Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался этим не занималься ни Порошенко тогда ни Зеленский пока.Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался зачем ронять свой рейтинг о заведомо безуспешные переговоры? зачем ронять свой рейтинг о заведомо безуспешные переговоры? vitaliian

Повідомлень: 2264 З нами з: 06.04.16 Подякував: 652 раз. Подякували: 716 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:14 vitaliian написав: Пенс написав: этим не занималься ни Порошенко тогда ни Зеленский пока.

Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался этим не занималься ни Порошенко тогда ни Зеленский пока.Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался зачем ронять свой рейтинг о заведомо безуспешные переговоры? зачем ронять свой рейтинг о заведомо безуспешные переговоры?

А почему бы не отстоять позиции страны и не поднять свой рейтинг?

Только потому, что цель была не в рейтинге, а в личных возможностях от власти.

Только идя на подобное нужно помнить, зачем ты пришел во власть.

Если решать свои вопросы, тогда ты можешь не бояться падения рейтинга, он у тебя будет ниже плинтуса, что наглядно и продемонстрировал Порошенко.

В конечном итоге это дипломатия и не подписанное в переговорах соглашение это не потеря трона, но так или иначе завоеванное уважение в любом случае. А почему бы не отстоять позиции страны и не поднять свой рейтинг?Только потому, что цель была не в рейтинге, а в личных возможностях от власти.Только идя на подобное нужно помнить, зачем ты пришел во власть.Если решать свои вопросы, тогда ты можешь не бояться падения рейтинга, он у тебя будет ниже плинтуса, что наглядно и продемонстрировал Порошенко.В конечном итоге это дипломатия и не подписанное в переговорах соглашение это не потеря трона, но так или иначе завоеванное уважение в любом случае. Пенс

Повідомлень: 219 З нами з: 04.09.15 Подякував: 193 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3085308630873088 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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