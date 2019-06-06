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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3085308630873088

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 168
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
56
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:51

Re: Політичні дискусії

stm написав:
  Frant написав:Дещо про зекоманду.

"Первому замглавы СБУ и заодно, из-за отсутствия на рабочем месте главы СБУ, исполняющему обязанности начальника ведомства Ивану Геннадьевичу Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта.

А то неудобно получается — аж замглавы СБУ, да ещё и и.о. главы СБУ, а не только не офицер, но даже не сержант. Более того, даже не рядовой.

Причина уважительная: Баканов не служил, военную кафедру не посещал и не находился на воинском учёте, то есть присягу не давал, по крайней мере, Украине.

С какого перепугу Баканову дали погоны лейтенанта? Испокон веков так повелось, что если нужно присвоить офицерское звание подходящему человеку с неподходящим образованием, то его делают не просто лейтенантом, а МЛАДШИМ лейтенантом. Собственно, это звание специально на такой случай и придумано, чтобы всем всё было ясно.

Назначение прошло с некоторыми шероховатостями, за которые раньше можно было и сесть — без спецпроверки и ДО получения доступа к гостайне. Но при Зеленском это дело житейское.

Из-за трудного детства понимает диалект президента Зеленского без переводчика и словаря.
Может сам переводить с зеленского на русский.
Склонен к артистической деятельности.
Из-за первого высшего образования гениально играет роль Хлестакова.
Из-за второго высшего образования гениально играет роль Берии.
Такой же опытный юрист, как и Зеленский, то есть и тут они на одной волне.
Высоко ставит семейные ценности.
Не понаслышке знаком с проблемой кумовства.
Успешно руководил двумя официально убыточными ООО.
Умеет эффективно уклоняться от налогов.
Политик и прирождённый, хоть и поздно раскрывшийся, лидер.
Имеет опыт штабной работы.

Незначительные и малочисленные минусы

Склонен путать роли Берии и Хлестакова.
Ворует с убытков, а не с прибылей.
Пока конкуренты обходят законы — переступает через них.
В цирке смеётся."

https://petrimazepa.com/ivan_bakanov_be ... khlestakov

Ларчик просто открывался Порошенко указом 277 "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" немного подкорректировал свои права как главнокомандующего и юристы воспользовались этим правом при новом Президенте ;) Президент как главнокомандующий может хитросделанно перескакивать с присвоением званий при назначении на должность и уверенна использовал это первым именно По ;)
Хотя может что позволено Юпитеру не позволено Сатурну )))


Все еще проще, присвоение любых воинских званий это компетенция исключительно президента, регулируется только его желаниями и указами, никем не может быть отменено кроме как самим президентом.
Ничто не мешает президенту присвоить звание генерала рядовому Васе Пупкину, кроме общественного мнения и молчаливого недовольства в армии,
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:06

  vitaliian написав:
  Пенс написав:А почему не может быть и не вариант "зрады" и не вариант неадекватных цен на газ для потребителя, а вариант выгодный стране?
Такой вариант несмотря на санкции может быть в Германии, но у нас из двух зол мы никогда не выбираем что-то иное выгодное для страны, а вынуждены выбирать одно из зол? Может это менталитет такой?
а почему переговоры о газе ведутся с Бойко? у него что есть полномочия? здесь много почему, я не верю в скидку 25% на ровном месте, как минимум попросят признать Крым российским.

Нюансы важны, никто не спорит. Но я смотрю в корень вопроса. Почему на необходимом уровне у нас не занимаются и этим вопросом в том числе ради выгоды для страны и значит живущих в ней людей, как делается в Германии?
А занимается Бойко, потому что нашел свою нишу, которая ему выгодна. И именно потому, что этим не занимался ни Порошенко тогда ни Зеленский сейчас.
Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался и действовал в своих интересах надувая манерно губы для общества, что он не идет ни на какие переговоры с Пу.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:09

Re: Політичні дискусії

  Пенс написав:этим не занималься ни Порошенко тогда ни Зеленский пока.
Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался
зачем ронять свой рейтинг о заведомо безуспешные переговоры?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:14

  vitaliian написав:
  Пенс написав:этим не занималься ни Порошенко тогда ни Зеленский пока.
Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался
зачем ронять свой рейтинг о заведомо безуспешные переговоры?

А почему бы не отстоять позиции страны и не поднять свой рейтинг?
Только потому, что цель была не в рейтинге, а в личных возможностях от власти.
Только идя на подобное нужно помнить, зачем ты пришел во власть.
Если решать свои вопросы, тогда ты можешь не бояться падения рейтинга, он у тебя будет ниже плинтуса, что наглядно и продемонстрировал Порошенко.
В конечном итоге это дипломатия и не подписанное в переговорах соглашение это не потеря трона, но так или иначе завоеванное уважение в любом случае.
Пенс
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