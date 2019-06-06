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"Первому замглавы СБУ и заодно, из-за отсутствия на рабочем месте главы СБУ, исполняющему обязанности начальника ведомства Ивану Геннадьевичу Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта.
А то неудобно получается — аж замглавы СБУ, да ещё и и.о. главы СБУ, а не только не офицер, но даже не сержант. Более того, даже не рядовой.
Причина уважительная: Баканов не служил, военную кафедру не посещал и не находился на воинском учёте, то есть присягу не давал, по крайней мере, Украине.
С какого перепугу Баканову дали погоны лейтенанта? Испокон веков так повелось, что если нужно присвоить офицерское звание подходящему человеку с неподходящим образованием, то его делают не просто лейтенантом, а МЛАДШИМ лейтенантом. Собственно, это звание специально на такой случай и придумано, чтобы всем всё было ясно.
Назначение прошло с некоторыми шероховатостями, за которые раньше можно было и сесть — без спецпроверки и ДО получения доступа к гостайне. Но при Зеленском это дело житейское.
Из-за трудного детства понимает диалект президента Зеленского без переводчика и словаря. Может сам переводить с зеленского на русский. Склонен к артистической деятельности. Из-за первого высшего образования гениально играет роль Хлестакова. Из-за второго высшего образования гениально играет роль Берии. Такой же опытный юрист, как и Зеленский, то есть и тут они на одной волне. Высоко ставит семейные ценности. Не понаслышке знаком с проблемой кумовства. Успешно руководил двумя официально убыточными ООО. Умеет эффективно уклоняться от налогов. Политик и прирождённый, хоть и поздно раскрывшийся, лидер. Имеет опыт штабной работы.
Незначительные и малочисленные минусы
Склонен путать роли Берии и Хлестакова. Ворует с убытков, а не с прибылей. Пока конкуренты обходят законы — переступает через них. В цирке смеётся."
Ларчик просто открывался Порошенко указом 277 "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" немного подкорректировал свои права как главнокомандующего и юристы воспользовались этим правом при новом Президенте Президент как главнокомандующий может хитросделанно перескакивать с присвоением званий при назначении на должность и уверенна использовал это первым именно По Хотя может что позволено Юпитеру не позволено Сатурну )))
Все еще проще, присвоение любых воинских званий это компетенция исключительно президента, регулируется только его желаниями и указами, никем не может быть отменено кроме как самим президентом. Ничто не мешает президенту присвоить звание генерала рядовому Васе Пупкину, кроме общественного мнения и молчаливого недовольства в армии,
Пенс написав:А почему не может быть и не вариант "зрады" и не вариант неадекватных цен на газ для потребителя, а вариант выгодный стране? Такой вариант несмотря на санкции может быть в Германии, но у нас из двух зол мы никогда не выбираем что-то иное выгодное для страны, а вынуждены выбирать одно из зол? Может это менталитет такой?
а почему переговоры о газе ведутся с Бойко? у него что есть полномочия? здесь много почему, я не верю в скидку 25% на ровном месте, как минимум попросят признать Крым российским.
Нюансы важны, никто не спорит. Но я смотрю в корень вопроса. Почему на необходимом уровне у нас не занимаются и этим вопросом в том числе ради выгоды для страны и значит живущих в ней людей, как делается в Германии? А занимается Бойко, потому что нашел свою нишу, которая ему выгодна. И именно потому, что этим не занимался ни Порошенко тогда ни Зеленский сейчас. Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался и действовал в своих интересах надувая манерно губы для общества, что он не идет ни на какие переговоры с Пу.
Пенс написав:этим не занималься ни Порошенко тогда ни Зеленский пока. Один еще не может разобраться, а второй слишком хорошо разбирался
зачем ронять свой рейтинг о заведомо безуспешные переговоры?
А почему бы не отстоять позиции страны и не поднять свой рейтинг? Только потому, что цель была не в рейтинге, а в личных возможностях от власти. Только идя на подобное нужно помнить, зачем ты пришел во власть. Если решать свои вопросы, тогда ты можешь не бояться падения рейтинга, он у тебя будет ниже плинтуса, что наглядно и продемонстрировал Порошенко. В конечном итоге это дипломатия и не подписанное в переговорах соглашение это не потеря трона, но так или иначе завоеванное уважение в любом случае.