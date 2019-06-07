stm написав:

Нет, Фриз, Президент так же подчиняется Закону и если он порит чушь или пишет чушь в своих Указах противоречащих Закону и Конституции, то Указ не действителен. Он не Бог и действует только в рамках своих компетенций. Военные звания прописаны в Законе о Военной службе и там генералов всем не пораздаешь и почему тогда Баканов лишь лейтенант а не майор? Потому что перескочить по Закону можно только на 1 ранг больше положенного