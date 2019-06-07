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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 30883089309030913092>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 169
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
53
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:27

  freeze написав:
  stm написав:Нет, Фриз, Президент так же подчиняется Закону и если он порит чушь или пишет чушь в своих Указах противоречащих Закону и Конституции, то Указ не действителен. Он не Бог и действует только в рамках своих компетенций. Военные звания прописаны в Законе о Военной службе и там генералов всем не пораздаешь и почему тогда Баканов лишь лейтенант а не майор? Потому что перескочить по Закону можно только на 1 ранг больше положенного


Порядок присвоения воинских звание определен Положением о прохождении воинской службы, который утверждается Указами Президентов. Нигде ни в Конституции, ни в Законе не оговорено как Президент обязан присваивать воинские звания, погуглил ради интереса, но ничего не нашел.
Тема, что перескочить можно только на 1 звание возникла не в Законе, а в Указе Порошенко.

Указ был внести изменения в Закон, если Минюст зарегистрировал Закон должен быть уже в новой редакции :)
Я ещё тоже поколупаюсь, интересно же. И ещё о Законах, мой любимый кум-генпрокурор выступает по Минску )))
https://gordonua.com/amp/news/war/zakon-odin-dlya-vseh-lucenko-soobshchil-chto-otkryl-tri-ugolovnyh-proizvodstva-svyazannye-s-peregovorami-v-minske-1022424.html
Вот Порошенко озаботился переговорами и генпрокуратура сразу открыла производства, оказывается всего-то надо создать себе ручного прокурора без спец.образования. Но всё по Закону )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:46

эх раз,да еще раз

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:15

Щодо роздумів зекоманди, як не стріляти на Донбасі:
"Обращаем особое внимание небезразличных граждан на то, что "не стрелять в ответ" лучше всего со станковых пулеметов, установленных на станки нашего изготовления, снабженных оптический прицел, Которые безвозмездно поставляют наши друзья-волонтеры.

Рекомендуемая дистанция, с которой лучше всего не стрелять - 1,5 - 2,5 км, из заранее обородованных ДОС".

https://censor.net.ua/news/3131279/luch ... oorujeniyi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:17

  Ethereum написав:Повара і доярки керують економікою.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1805698- ... rd-dolariv

І клоуни з "квартала"!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:21

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
А чего им еще ждать? Он уже Президент, только самоубийца будет желать провалов президенту собственной страны, хоть за кого бы он голосовал. Типо кому-то легче станет от того, что президент его страны выглядит глупо

Наш форум показывает, что таких "самоубийц" хватает.
Ещё и радуются/злорадствуют даже самым мелким проколам.

Не радуюсь и не злорадствую, но печально, что что ни выступление - то один фейспалм

Вы лично, надеюсь, нет.
Но почитайте, например, франта. Просто брызжет ядом.
Насчёт выступлений Зе я бы так не сказал. Да, на пресс-конференции с Столтенбергом окончание ответа прозвучало неуверенно, скомкано, что ли. Но по сути ответ был вполне нормальный, ничего неправильного там не прозвучало. Ошибка поведенческая, ничего особо страшного не произошло, чтобы писать: "це якийсь позор!!!"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:35

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Наш форум показывает, что таких "самоубийц" хватает.
Ещё и радуются/злорадствуют даже самым мелким проколам.

Не радуюсь и не злорадствую, но печально, что что ни выступление - то один фейспалм

Вы лично, надеюсь, нет.
Но почитайте, например, франта. Просто брызжет ядом.
Насчёт выступлений Зе я бы так не сказал. Да, на пресс-конференции с Столтенбергом окончание ответа прозвучало неуверенно, скомкано, что ли. Но по сути ответ был вполне нормальный, ничего неправильного там не прозвучало. Ошибка поведенческая, ничего особо страшного не произошло, чтобы писать: "це якийсь позор!!!"
Послушайте что ли ещё раз. Два ответа на вопросы, оба - набор слов,которые никак не сложаться в предложения.
"Начальник генерального штабу буде працювати згідно нашої доктрини, згідно своєї праці"
Рукалицо
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:36

  vitaliian написав:После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25%. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума по итогам встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, пишет ТАСС.

У Зе 2 варианта не проводить с рф переговоры (начнет раскручиваться маховик завышенных цен на газ) или проводить (начнет раскручиваться маховик зрады). Как по мне все переговоры с рф нужно включить в один пакет (ОРДЛО, Крым, покупка и транзит газа). Иначе Зеленского ждёт тот же капкан в который попал Порошенко (торговля с агрессором).

Вы же прекрасно понимаете, что включить в переговоры вопрос Крыма - однозначно завести переговоры в полный тупик.
Сегодня переговоры с Россией на эту тему невозможны. Вести их, может, и надо (точнее, не забывать об этом вопросе), но увязывать этот вопрос с другими означает не решить ни один вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:41

Faceless с голосовалкой уже ясно. мож новую :?: пример: первая коалиция в 9 созыве ВРУ внедрит в себя на пол шишечки
- 1 партию (Слуга народа)
- 2 партии
- 3 партии
- более 3-х
Все ж играют в шахматы :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:43

  vitaliian написав:
  Пенс написав:А почему не может быть и не вариант "зрады" и не вариант неадекватных цен на газ для потребителя, а вариант выгодный стране?
Такой вариант несмотря на санкции может быть в Германии, но у нас из двух зол мы никогда не выбираем что-то иное выгодное для страны, а вынуждены выбирать одно из зол? Может это менталитет такой?
а почему переговоры о газе ведутся с Бойко? у него что есть полномочия? здесь много почему, я не верю в скидку 25% на ровном месте, как минимум попросят признать Крым российским.

С Бойко ведутся не переговоры, а разговоры, что часто бывает перед переговорами.
Скидку предлагают, во-первых, не известно от какой цены, а, во-вторых, скорее всего, хотят выторговать лучшие условия по транзиту газа. Закончить СП-2 до конца года явно не успеют, так что договор по транзиту им явно нужен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:47

Re: Політичні дискусії

если не подходят шишки,давайте помидоры :lol:
ну а как :?: квартала нового то нет по телеку))
Партия "Дизель" еще не готова :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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