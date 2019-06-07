Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
stm написав:Нет, Фриз, Президент так же подчиняется Закону и если он порит чушь или пишет чушь в своих Указах противоречащих Закону и Конституции, то Указ не действителен. Он не Бог и действует только в рамках своих компетенций. Военные звания прописаны в Законе о Военной службе и там генералов всем не пораздаешь и почему тогда Баканов лишь лейтенант а не майор? Потому что перескочить по Закону можно только на 1 ранг больше положенного
Порядок присвоения воинских звание определен Положением о прохождении воинской службы, который утверждается Указами Президентов. Нигде ни в Конституции, ни в Законе не оговорено как Президент обязан присваивать воинские звания, погуглил ради интереса, но ничего не нашел. Тема, что перескочить можно только на 1 звание возникла не в Законе, а в Указе Порошенко.
Щодо роздумів зекоманди, як не стріляти на Донбасі: "Обращаем особое внимание небезразличных граждан на то, что "не стрелять в ответ" лучше всего со станковых пулеметов, установленных на станки нашего изготовления, снабженных оптический прицел, Которые безвозмездно поставляют наши друзья-волонтеры.
Рекомендуемая дистанция, с которой лучше всего не стрелять - 1,5 - 2,5 км, из заранее обородованных ДОС".
Faceless написав:.......... А чего им еще ждать? Он уже Президент, только самоубийца будет желать провалов президенту собственной страны, хоть за кого бы он голосовал. Типо кому-то легче станет от того, что президент его страны выглядит глупо
Наш форум показывает, что таких "самоубийц" хватает. Ещё и радуются/злорадствуют даже самым мелким проколам.
Не радуюсь и не злорадствую, но печально, что что ни выступление - то один фейспалм
Вы лично, надеюсь, нет. Но почитайте, например, франта. Просто брызжет ядом. Насчёт выступлений Зе я бы так не сказал. Да, на пресс-конференции с Столтенбергом окончание ответа прозвучало неуверенно, скомкано, что ли. Но по сути ответ был вполне нормальный, ничего неправильного там не прозвучало. Ошибка поведенческая, ничего особо страшного не произошло, чтобы писать: "це якийсь позор!!!"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Наш форум показывает, что таких "самоубийц" хватает. Ещё и радуются/злорадствуют даже самым мелким проколам.
Не радуюсь и не злорадствую, но печально, что что ни выступление - то один фейспалм
Вы лично, надеюсь, нет. Но почитайте, например, франта. Просто брызжет ядом. Насчёт выступлений Зе я бы так не сказал. Да, на пресс-конференции с Столтенбергом окончание ответа прозвучало неуверенно, скомкано, что ли. Но по сути ответ был вполне нормальный, ничего неправильного там не прозвучало. Ошибка поведенческая, ничего особо страшного не произошло, чтобы писать: "це якийсь позор!!!"
Послушайте что ли ещё раз. Два ответа на вопросы, оба - набор слов,которые никак не сложаться в предложения. "Начальник генерального штабу буде працювати згідно нашої доктрини, згідно своєї праці" Рукалицо
vitaliian написав:После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25%. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума по итогам встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, пишет ТАСС.
У Зе 2 варианта не проводить с рф переговоры (начнет раскручиваться маховик завышенных цен на газ) или проводить (начнет раскручиваться маховик зрады). Как по мне все переговоры с рф нужно включить в один пакет (ОРДЛО, Крым, покупка и транзит газа). Иначе Зеленского ждёт тот же капкан в который попал Порошенко (торговля с агрессором).
Вы же прекрасно понимаете, что включить в переговоры вопрос Крыма - однозначно завести переговоры в полный тупик. Сегодня переговоры с Россией на эту тему невозможны. Вести их, может, и надо (точнее, не забывать об этом вопросе), но увязывать этот вопрос с другими означает не решить ни один вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Пенс написав:А почему не может быть и не вариант "зрады" и не вариант неадекватных цен на газ для потребителя, а вариант выгодный стране? Такой вариант несмотря на санкции может быть в Германии, но у нас из двух зол мы никогда не выбираем что-то иное выгодное для страны, а вынуждены выбирать одно из зол? Может это менталитет такой?
а почему переговоры о газе ведутся с Бойко? у него что есть полномочия? здесь много почему, я не верю в скидку 25% на ровном месте, как минимум попросят признать Крым российским.
С Бойко ведутся не переговоры, а разговоры, что часто бывает перед переговорами. Скидку предлагают, во-первых, не известно от какой цены, а, во-вторых, скорее всего, хотят выторговать лучшие условия по транзиту газа. Закончить СП-2 до конца года явно не успеют, так что договор по транзиту им явно нужен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.