...........И ещё о Законах, мой любимый кум-генпрокурор выступает по Минску )))Вот Порошенко озаботился переговорами и генпрокуратура сразу открыла производства, оказывается всего-то надо создать себе ручного прокурора без спец.образования. Но всё по Закону )))

"В последние дни мне просто не дают спать несколько сообщений наших представителей в Минске, а теперь уже и из властных кабинетов... Сегодня я с удивлением узнал, что, оказывается, россияне утратили какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой областях. Это не так. Достаточно взять один из этих белых правительственных телефонов, позвонить руководителю Главного управления разведки Министерства обороны и узнать, что на должностях от командира взвода, роты, батальона и выше находятся исключительно офицеры вооруженных сил Российской Федерации ", – сказал он.



Луценко отметил, что "это известно всем, кто действительно занимается Вооруженными силами Украины".