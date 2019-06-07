Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:........ Яка вам різниця, скільки там кого? Ці незаконні військові формування - створені та підготовлені за кошти РФ, озброєні за кошти РФ, і керуються міністерством оборони РФ. Скільки там громадян Росії, Сирії і України в %-відношенні - це абсолютно неважливо.
Я понимаю, что после своих высказываний до 2014 Вам надо быть святее Папы Римского. Не пойму, то ли Вы дешёвый наёмник, то ли не очень грамотный дОцент или даже "прохвесор", абсолютно не знающий истории. Во время гражданской войны после Октябрьской революции была откровенная интервенция и Германии, и Антанты, и Японии, и кого там только не было. Тем не менее война считается гражданской. По основным действующим силам. Поэтому вопрос Puente достаточно важен. И прекращайте брызгать слюной и ядом уже всю ветку забрызгали. Страшно представить Ваш монитор.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 07 чер, 2019 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Востаннє редагувалось Ukrainian в П'ят 07 чер, 2019 22:49, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
budivelnik написав:Тоді буде тиск на російське суспільство
давно ли рос. общество на что-то влияет? думаете все там поддерживают войну в Сирии или верят в бандеровцев на Донбассе
75% росіян - за Путіна і за велікую Расею! Вони радо підтримують свою армію, яка вбиває "тупих хохлів-бандерівців".
Вы хоть какие-то данные приводит, а не свою *логическую* отсебятину.
В 2017-Ом:
В поддержку Донбасса 41% респондентов считают, что Россия должна поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в конфликте в Донбассе, показал опрос Левада-центра, проведенный в сентябре.
"В последние дни мне просто не дают спать несколько сообщений наших представителей в Минске, а теперь уже и из властных кабинетов... Сегодня я с удивлением узнал, что, оказывается, россияне утратили какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой областях. Это не так. Достаточно взять один из этих белых правительственных телефонов, позвонить руководителю Главного управления разведки Министерства обороны и узнать, что на должностях от командира взвода, роты, батальона и выше находятся исключительно офицеры вооруженных сил Российской Федерации", – сказал он.
Луценко отметил, что "это известно всем, кто действительно занимается Вооруженными силами Украины".
Интересно было такое прочитать. И у Луценко есть неопровержимые доказательства?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:Не радуюсь и не злорадствую, но печально, что что ни выступление - то один фейспалм
Вы лично, надеюсь, нет. Но почитайте, например, франта. Просто брызжет ядом. Насчёт выступлений Зе я бы так не сказал. Да, на пресс-конференции с Столтенбергом окончание ответа прозвучало неуверенно, скомкано, что ли. Но по сути ответ был вполне нормальный, ничего неправильного там не прозвучало. Ошибка поведенческая, ничего особо страшного не произошло, чтобы писать: "це якийсь позор!!!"
Послушайте что ли ещё раз. Два ответа на вопросы, оба - набор слов,которые никак не сложаться в предложения. "Начальник генерального штабу буде працювати згідно нашої доктрини, згідно своєї праці" Рукалицо
Да что вы цепляетесь до какой то болтовни, по делам их узнаете кто они, сказал Иисус. Как будто не президента выбирали, а лучшего балабола в конкурсе. Порошенко был явным победителем в конкурсе балаболов, и улетел со своим талантом со своего поста со свистом. Поступки важны в жизни, в семейной жизни, в отношении с детьми, с родителями, с друзьями, а не пустозвонство за которым лицемерие.
budivelnik написав:Ще раз 1 Попередній склад Ради вибирав не Порошенко -а населення...Порошенко навчився з цим складом працювати 2 Наступний склад Ради - також буде обирати не Зеленський-а населення...
А Вы дальше продолжите. Каким образом население выбирает? И главное - почему? Не забывая, что население выбирает из предложенного. Из предложенного.
Т.е. вы признаете, что нового гаранта выбрали реваншистские СМИ?
Starikan написав:Т.е. вы признаете, что нового гаранта выбрали реваншистские СМИ?
Не признаю. Я указал на иное.
Словесная эквилибристика, люди перестают себя правильно позиционировать, реванш на парламентских выборах попытается взять Порошенко. Поэтому БПП сейчас есть реваншисткая сила со своими СМИ Прямым и 5-каналом.
Faceless написав:--------------------------------- ЛАД Наш форум показывает, что таких "самоубийц" хватает. Ещё и радуются/злорадствуют даже самым мелким проколам. --------------------------------- Не радуюсь и не злорадствую, но печально, что что ни выступление - то один фейспалм
Вы лично, надеюсь, нет. Но почитайте, например, франта. Просто брызжет ядом. Насчёт выступлений Зе я бы так не сказал. Да, на пресс-конференции с Столтенбергом окончание ответа прозвучало неуверенно, скомкано, что ли. Но по сути ответ был вполне нормальный, ничего неправильного там не прозвучало. Ошибка поведенческая, ничего особо страшного не произошло, чтобы писать: "це якийсь позор!!!"
Послушайте что ли ещё раз. Два ответа на вопросы, оба - набор слов,которые никак не сложаться в предложения. "Начальник генерального штабу буде працювати згідно нашої доктрини, згідно своєї праці" Рукалицо
Послушал ещё раз. Да, не Цицерон, шероховатости есть. Но чего-то совсем уж ужасного не увидел. Удачно перебросил Столтенбергу вопрос о вхождении Украины в НАТО. Зато ответы именно на заданный вопрос. Не освоил ещё (и хотелось бы, чтобы так и осталось) манеру политиков (в том числе и По) в ответ на вопрос говорить о чём-то совершенно постороннем. Кстати, поведение Столтенберга тоже не потрясло. Видимо, переговоры были достаточно мутные. Понятно, что нельзя было ожидать чего-то конкретного, визит был явно просто для первого знакомства, но всё же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.