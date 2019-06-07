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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3089309030913092 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 169 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 41 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 57 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 53 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 169 Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:37 freeze написав: Словесная эквилибристика, люди перестают себя правильно позиционировать, реванш на парламентских выборах попытается взять Порошенко.

Поэтому БПП сейчас есть реваншисткая сила со своими СМИ Прямым и 5-каналом. Словесная эквилибристика, люди перестают себя правильно позиционировать, реванш на парламентских выборах попытается взять Порошенко.Поэтому БПП сейчас есть реваншисткая сила со своими СМИ Прямым и 5-каналом.

Смешно сравнивать 5й и Прямой с коломойско-ахметовско-фирташевско-медведчуковскими.



А реванш будет, только с другого фланга.

Поддержанный уставшими, зубожилими и путиноидами. Смешно сравнивать 5й и Прямой с коломойско-ахметовско-фирташевско-медведчуковскими.А реванш будет, только с другого фланга.Поддержанный уставшими, зубожилими и путиноидами. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15914 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:44



Їхні десантники все в фонтанах купаються прийнявши на душу

Деякі москалики хильнувши оковитої повилазили на сонечко позасмагати;Їхні десантники все в фонтанах купаються прийнявши на душу "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8196 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:48 Re: Політичні дискусії Starikan написав: freeze написав: Словесная эквилибристика, люди перестают себя правильно позиционировать, реванш на парламентских выборах попытается взять Порошенко.

Поэтому БПП сейчас есть реваншисткая сила со своими СМИ Прямым и 5-каналом. Словесная эквилибристика, люди перестают себя правильно позиционировать, реванш на парламентских выборах попытается взять Порошенко.Поэтому БПП сейчас есть реваншисткая сила со своими СМИ Прямым и 5-каналом.

Смешно сравнивать 5й и Прямой с коломойско-ахметовско-фирташевско-медведчуковскими. Смешно сравнивать 5й и Прямой с коломойско-ахметовско-фирташевско-медведчуковскими.



А зачем их сравнивать, два сапога пора, оппозиционные на сегодня каналы, Newsone более умный, так как дает поболтать всем без исключения политсилам, Прямой узко нишевый порохоботский, не любит давать говорить другим политсилам, Интер и Украина такие же узко нишевые для других хозяев.

Все эти каналы на сегодня неудачники, без побед. А зачем их сравнивать, два сапога пора, оппозиционные на сегодня каналы, Newsone более умный, так как дает поболтать всем без исключения политсилам, Прямой узко нишевый порохоботский, не любит давать говорить другим политсилам, Интер и Украина такие же узко нишевые для других хозяев.Все эти каналы на сегодня неудачники, без побед. freeze 4 Повідомлень: 11741 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:51 Мизантрóп написав:

Шановні! А хто почитав коментарі під цим відео? І хто подивився, які коментарі лайкають найбільше?

Здається підгрунтя для майбутньої диктатури створено...

І Зеленський і Ко готові це використати...

Схоже, що більшість у парламенті уже майже в кишені Зеленського... Адже не покидає відчуття, що таки більшість виборців вирішила остаточно відключити свої мізки...

Тільки от біда: Україна не Росія.

Диктатури не вийде...

А що точно може вийти, так це новий майдан...кривавий...

І полетимо всі ми в провалля абсолютного беззаконня: і ті які голосували за Зеленського, і ті хто голосував проти Порошенко (а фактично за Зеленського), і навіть ті хто голосував за Порошенко!

А саме "смішне" буде потім, коли перші дві категорії голосувальників навіть самі собі так ніколи і не признаються в тому, що саме вони винні в цьому... Шановні! А хто почитав коментарі під цим відео? І хто подивився, які коментарі лайкають найбільше?Здається підгрунтя для майбутньої диктатури створено...І Зеленський і Ко готові це використати...Схоже, що більшість у парламенті уже майже в кишені Зеленського... Адже не покидає відчуття, що таки більшість виборців вирішила остаточно відключити свої мізки...Тільки от біда: Україна не Росія.Диктатури не вийде...А що точно може вийти, так це новий майдан...кривавий...І полетимо всі ми в провалля абсолютного беззаконня: і ті які голосували за Зеленського, і ті хто голосував проти Порошенко (а фактично за Зеленського), і навіть ті хто голосував за Порошенко!А саме "смішне" буде потім, коли перші дві категорії голосувальників навіть самі собі так ніколи і не признаються в тому, що саме вони винні в цьому... Кармелюк 1

Повідомлень: 526 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 00:00 Starikan написав: .............

Вы уж там в своей антипорошенковской компании договоритесь. Чтобы единым фронтом, так сказать. .............Вы уж там в своей антипорошенковской компании договоритесь. Чтобы единым фронтом, так сказать.

Открою Вам страшную тайну.

Нет "единого фронта". За Зе голосовали (и выступали у нас на форуме) очень разные люди по очень разным причинам.



ЛАД, это эпизод. Постоянное хамство с переходом на личности идет от самых рьяных революционеров "не просто Фриза" и зРадио (эти самые рьяные, других называть не буду).

Не могу согласиться. Инициатива почти всё время на другой стороне. Фризу и зРадио (как и мне) приходится "отгавкиваться" (хотя и противно, но сдержаться в ответ на откровенное хамство и издевательство бывает сложно). Особенно в условиях заметной админподдержки "другой стороны". Не знаю, что написал зРадио, но такой длительный бан применяется редко и не помню, чтобы "другую сторону" так банили. Даже за "хорошего доктора Менгеле" "североамериканского" украинца вообще не забанили даже на час.





Оппов разных что-то много стало, я в них уже запутался Пока что Слуга + оппы + Юля + ЕС.Оппов разных что-то много стало, я в них уже запутался

Если оппы (Бойко и Вилкул) сумеют объединиться хотя бы на время выборов (не похоже, что получится), у них может быть очень сильная фракция в новой Раде.

ЕС вряд ли совсем пролетит, но фракция может получится слабоватая и ей можно будет пренебречь. Единственный шанс ЕС - получить "золотую карту". Если у Слуги (или, допустим, Слуги+Юля) будет не хватать депутатов для создания большинства и придётся договариваться с ЕС.

Хотя пока рассуждать на эту тему рано. Открою Вам страшную тайну.Нет "единого фронта". За Зе голосовали (и выступали у нас на форуме) очень разные люди по очень разным причинам.Не могу согласиться. Инициатива почти всё время на другой стороне. Фризу и зРадио (как и мне) приходится "отгавкиваться" (хотя и противно, но сдержаться в ответ на откровенное хамство и издевательство бывает сложно). Особенно в условиях заметной админподдержки "другой стороны". Не знаю, что написал зРадио, но такой длительный бан применяется редко и не помню, чтобы "другую сторону" так банили. Даже за "хорошего доктора Менгеле" "североамериканского" украинца вообще не забанили даже на час.Если оппы (Бойко и Вилкул) сумеют объединиться хотя бы на время выборов (не похоже, что получится), у них может быть очень сильная фракция в новой Раде.ЕС вряд ли совсем пролетит, но фракция может получится слабоватая и ей можно будет пренебречь. Единственный шанс ЕС - получить "золотую карту". Если у Слуги (или, допустим, Слуги+Юля) будет не хватать депутатов для создания большинства и придётся договариваться с ЕС.Хотя пока рассуждать на эту тему рано.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13307 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4217 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 00:10 За зеленского скільки б помиїв на нього не лили. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8196 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3089309030913092 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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