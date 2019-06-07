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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3089309030913092

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 169
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
53
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:37

  freeze написав: Словесная эквилибристика, люди перестают себя правильно позиционировать, реванш на парламентских выборах попытается взять Порошенко.
Поэтому БПП сейчас есть реваншисткая сила со своими СМИ Прямым и 5-каналом.

Смешно сравнивать 5й и Прямой с коломойско-ахметовско-фирташевско-медведчуковскими.

А реванш будет, только с другого фланга.
Поддержанный уставшими, зубожилими и путиноидами.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:44

Деякі москалики хильнувши оковитої повилазили на сонечко позасмагати;

Їхні десантники все в фонтанах купаються прийнявши на душу
Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:48

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  freeze написав: Словесная эквилибристика, люди перестают себя правильно позиционировать, реванш на парламентских выборах попытается взять Порошенко.
Поэтому БПП сейчас есть реваншисткая сила со своими СМИ Прямым и 5-каналом.

Смешно сравнивать 5й и Прямой с коломойско-ахметовско-фирташевско-медведчуковскими.


А зачем их сравнивать, два сапога пора, оппозиционные на сегодня каналы, Newsone более умный, так как дает поболтать всем без исключения политсилам, Прямой узко нишевый порохоботский, не любит давать говорить другим политсилам, Интер и Украина такие же узко нишевые для других хозяев.
Все эти каналы на сегодня неудачники, без побед.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:51

  Мизантрóп написав:

Шановні! А хто почитав коментарі під цим відео? І хто подивився, які коментарі лайкають найбільше?
Здається підгрунтя для майбутньої диктатури створено...
І Зеленський і Ко готові це використати...
Схоже, що більшість у парламенті уже майже в кишені Зеленського... Адже не покидає відчуття, що таки більшість виборців вирішила остаточно відключити свої мізки...
Тільки от біда: Україна не Росія.
Диктатури не вийде...
А що точно може вийти, так це новий майдан...кривавий...
І полетимо всі ми в провалля абсолютного беззаконня: і ті які голосували за Зеленського, і ті хто голосував проти Порошенко (а фактично за Зеленського), і навіть ті хто голосував за Порошенко!
А саме "смішне" буде потім, коли перші дві категорії голосувальників навіть самі собі так ніколи і не признаються в тому, що саме вони винні в цьому...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 00:00

  Starikan написав:.............
Вы уж там в своей антипорошенковской компании договоритесь. Чтобы единым фронтом, так сказать.

Открою Вам страшную тайну. :)
Нет "единого фронта". За Зе голосовали (и выступали у нас на форуме) очень разные люди по очень разным причинам.

ЛАД, это эпизод. Постоянное хамство с переходом на личности идет от самых рьяных революционеров "не просто Фриза" и зРадио (эти самые рьяные, других называть не буду).

Не могу согласиться. Инициатива почти всё время на другой стороне. Фризу и зРадио (как и мне) приходится "отгавкиваться" (хотя и противно, но сдержаться в ответ на откровенное хамство и издевательство бывает сложно). Особенно в условиях заметной админподдержки "другой стороны". Не знаю, что написал зРадио, но такой длительный бан применяется редко и не помню, чтобы "другую сторону" так банили. Даже за "хорошего доктора Менгеле" "североамериканского" украинца вообще не забанили даже на час.

Пока что Слуга + оппы + Юля + ЕС.
Оппов разных что-то много стало, я в них уже запутался 8)

Если оппы (Бойко и Вилкул) сумеют объединиться хотя бы на время выборов (не похоже, что получится), у них может быть очень сильная фракция в новой Раде.
ЕС вряд ли совсем пролетит, но фракция может получится слабоватая и ей можно будет пренебречь. Единственный шанс ЕС - получить "золотую карту". Если у Слуги (или, допустим, Слуги+Юля) будет не хватать депутатов для создания большинства и придётся договариваться с ЕС.
Хотя пока рассуждать на эту тему рано.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 00:10

За зеленского скільки б помиїв на нього не лили.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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