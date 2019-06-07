Додано: Суб 08 чер, 2019 00:00

Starikan написав: .............

Вы уж там в своей антипорошенковской компании договоритесь. Чтобы единым фронтом, так сказать. .............Вы уж там в своей антипорошенковской компании договоритесь. Чтобы единым фронтом, так сказать.

ЛАД, это эпизод. Постоянное хамство с переходом на личности идет от самых рьяных революционеров "не просто Фриза" и зРадио (эти самые рьяные, других называть не буду).



Оппов разных что-то много стало, я в них уже запутался Пока что Слуга + оппы + Юля + ЕС.Оппов разных что-то много стало, я в них уже запутался

Открою Вам страшную тайну.Нет "единого фронта". За Зе голосовали (и выступали у нас на форуме) очень разные люди по очень разным причинам.Не могу согласиться. Инициатива почти всё время на другой стороне. Фризу и зРадио (как и мне) приходится "отгавкиваться" (хотя и противно, но сдержаться в ответ на откровенное хамство и издевательство бывает сложно). Особенно в условиях заметной админподдержки "другой стороны". Не знаю, что написал зРадио, но такой длительный бан применяется редко и не помню, чтобы "другую сторону" так банили. Даже за "хорошего доктора Менгеле" "североамериканского" украинца вообще не забанили даже на час.Если оппы (Бойко и Вилкул) сумеют объединиться хотя бы на время выборов (не похоже, что получится), у них может быть очень сильная фракция в новой Раде.ЕС вряд ли совсем пролетит, но фракция может получится слабоватая и ей можно будет пренебречь. Единственный шанс ЕС - получить "золотую карту". Если у Слуги (или, допустим, Слуги+Юля) будет не хватать депутатов для создания большинства и придётся договариваться с ЕС.Хотя пока рассуждать на эту тему рано.