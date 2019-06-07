Їхні десантники все в фонтанах купаються прийнявши на душу
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:44
Деякі москалики хильнувши оковитої повилазили на сонечко позасмагати;
Їхні десантники все в фонтанах купаються прийнявши на душу
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:48
Re: Політичні дискусії
А зачем их сравнивать, два сапога пора, оппозиционные на сегодня каналы, Newsone более умный, так как дает поболтать всем без исключения политсилам, Прямой узко нишевый порохоботский, не любит давать говорить другим политсилам, Интер и Украина такие же узко нишевые для других хозяев.
Все эти каналы на сегодня неудачники, без побед.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:51
Шановні! А хто почитав коментарі під цим відео? І хто подивився, які коментарі лайкають найбільше?
Здається підгрунтя для майбутньої диктатури створено...
І Зеленський і Ко готові це використати...
Схоже, що більшість у парламенті уже майже в кишені Зеленського... Адже не покидає відчуття, що таки більшість виборців вирішила остаточно відключити свої мізки...
Тільки от біда: Україна не Росія.
Диктатури не вийде...
А що точно може вийти, так це новий майдан...кривавий...
І полетимо всі ми в провалля абсолютного беззаконня: і ті які голосували за Зеленського, і ті хто голосував проти Порошенко (а фактично за Зеленського), і навіть ті хто голосував за Порошенко!
А саме "смішне" буде потім, коли перші дві категорії голосувальників навіть самі собі так ніколи і не признаються в тому, що саме вони винні в цьому...
Додано: Суб 08 чер, 2019 00:00
Открою Вам страшную тайну.
Нет "единого фронта". За Зе голосовали (и выступали у нас на форуме) очень разные люди по очень разным причинам.
Не могу согласиться. Инициатива почти всё время на другой стороне. Фризу и зРадио (как и мне) приходится "отгавкиваться" (хотя и противно, но сдержаться в ответ на откровенное хамство и издевательство бывает сложно). Особенно в условиях заметной админподдержки "другой стороны". Не знаю, что написал зРадио, но такой длительный бан применяется редко и не помню, чтобы "другую сторону" так банили. Даже за "хорошего доктора Менгеле" "североамериканского" украинца вообще не забанили даже на час.
Если оппы (Бойко и Вилкул) сумеют объединиться хотя бы на время выборов (не похоже, что получится), у них может быть очень сильная фракция в новой Раде.
ЕС вряд ли совсем пролетит, но фракция может получится слабоватая и ей можно будет пренебречь. Единственный шанс ЕС - получить "золотую карту". Если у Слуги (или, допустим, Слуги+Юля) будет не хватать депутатов для создания большинства и придётся договариваться с ЕС.
Хотя пока рассуждать на эту тему рано.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 08 чер, 2019 00:10
За зеленского скільки б помиїв на нього не лили.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 08 чер, 2019 00:23
Так всё же нельзя сказать. За Зе практически был только "1+1". Остальные, действительно, в основном выступали против По, но за других.
Такой вариант в принципе возможен.
Поэтому я в итоге проголосовал против По. Продолжение его политики увеличивало бы вероятность того, о чём Вы пишете.
Надеюсь, у Зе хватит ума заняться экономикой, а у экономич. блока его команды (пока, правда, не пойму, кто там будет) хватит ума и силы воли справиться с задачей ускорения развития экономики.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 08 чер, 2019 00:58
Re: Політичні дискусії
Так где они, эти дела то?
Я за Зе не голосовал, но он что-то упорно подтверждает мои опасения
Додано: Суб 08 чер, 2019 01:04
Re: Політичні дискусії
Перебросил. Да это был очевидный ход, тут и хвалить не за что.
"Шероховатости" у первокурсника могут быть. Он, блин, президент.
Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было?
Додано: Суб 08 чер, 2019 03:34
Россия дает четкий сигнал, что её ставленники в Украине - медведчуковская Оппо-ЗаЖо. Все другие разновидности антимайдановской оппозиции - не имеют лицензии от Кремля.
Насчет скидки 25% - они хорошо понимают, что давать её все равно не придется, ибо шансы Оппо-ЗаЖо сформировать правительство сейчас близки к 0.
У матросов нет стоп-лоссов
Додано: Суб 08 чер, 2019 03:39
Так и большинство голосовали не за Зе, а против Порошенка. Он уже настолько всех нормальных незазомбированных людей достал, что были готовы голосовать за кого угодно кроме него. Встречал даже мнение, что если бы во втором туре были По и Чикатило, то надо было голосовать за Чекатила.
У матросов нет стоп-лоссов
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