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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3091309230933094> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 169 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 41 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 57 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 53 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 169 Додано: Суб 08 чер, 2019 05:02

Зе- змушений буде або воювати далі, або їхати в Ростов:



"Виборець Володимира Зеленського хоче одного – спокійно й у добробуті жити в Україні без зайвого клопоту. Сам Зеленський хоче саме такою Україною керувати і красуватися під софітами в ролі "слуги народу". Ігор Коломойський хоче просто багато грошей і "Приватбанк". Брати Шефіри хочуть продавати свої серіали в Росію – куди ж іще? Все це класичні бажання обивателів – незалежно від того, мають вони на рахунках мільярди, мільйони чи кілька тисяч гривень.



А Володимир Путін хоче зовсім іншого. У нього вирішені питання з мільярдами, мільйонами, софітами й іншою дурнею. Йому не потрібен банк, і серіалів він не знімає. Він хоче відновити російську державу в її "природних кордонах" – тобто в межах СРСР або Російської імперії. Тобто з долученням у ці кордони України. І він над цим працює.



І нехай Зеленський навіть не намагається зрозуміти, навіщо Путінові це потрібно. Він ніколи цього не зрозуміє, ніякий Коломойський йому цього не пояснить, ніякі Шефіри навіть не здогадаються. Людям, що живуть поза світом сутінкових фантазій диктаторів, вхід туди заборонений. Я і сам абсолютно не готовий пояснити Зеленському справжні причини бажань Путіна. Я просто розумію, що ці бажання є. І що більшість співгромадян російського президента їх поділяє.



Тому з Путіним не можна домовитися про мир. І не можна домовитися про гроші. Плювати він хотів на мир, на гроші, на Зеленського, на Коломойського, на серіали Шефірів та інший дріб’язок. Він – цар-визволитель. Він хоче звільнити нас від нас.





Тому нам доведеться воювати або ж здаватися й погоджуватися на інкорпорацію до складу Росії. Ніякого іншого виходу немає. І так, з обранням Зеленського конфлікт може тільки посилитися з однієї простої причини. Український президент може тільки говорити про примус Росії до миру на зустрічах зі своїми західними колегами. А російський президент може примушувати Україну до миру без розмов – обстрілами, диверсіями, навіть новою війною та новими територіальними захопленнями.



Для початку це потрібно просто зрозуміти. Зрозуміти Путіна і зрозуміти рівень своєї відповідальності. Адже від часу інавгурації Зеленського відповідальність за кожне відібране життя, за кожну понівечену долю, за кожен зруйнований будинок лежить особисто на новому президенті України. І на кожному, хто за нього проголосував"





https://uainfo.org/blognews/1559931378- ... shogo.html Прості пояснення для зекоманди - чого хоче Пукін і Зе-.Зе- змушений буде або воювати далі, або їхати в Ростов:"Виборець Володимира Зеленського хоче одного – спокійно й у добробуті жити в Україні без зайвого клопоту. Сам Зеленський хоче саме такою Україною керувати і красуватися під софітами в ролі "слуги народу". Ігор Коломойський хоче просто багато грошей і "Приватбанк". Брати Шефіри хочуть продавати свої серіали в Росію – куди ж іще? Все це класичні бажання обивателів – незалежно від того, мають вони на рахунках мільярди, мільйони чи кілька тисяч гривень.А Володимир Путін хоче зовсім іншого. У нього вирішені питання з мільярдами, мільйонами, софітами й іншою дурнею. Йому не потрібен банк, і серіалів він не знімає. Він хоче відновити російську державу в її "природних кордонах" – тобто в межах СРСР або Російської імперії. Тобто з долученням у ці кордони України. І він над цим працює.І нехай Зеленський навіть не намагається зрозуміти, навіщо Путінові це потрібно. Він ніколи цього не зрозуміє, ніякий Коломойський йому цього не пояснить, ніякі Шефіри навіть не здогадаються. Людям, що живуть поза світом сутінкових фантазій диктаторів, вхід туди заборонений. Я і сам абсолютно не готовий пояснити Зеленському справжні причини бажань Путіна. Я просто розумію, що ці бажання є. І що більшість співгромадян російського президента їх поділяє.Тому з Путіним не можна домовитися про мир. І не можна домовитися про гроші. Плювати він хотів на мир, на гроші, на Зеленського, на Коломойського, на серіали Шефірів та інший дріб’язок. Він – цар-визволитель. Він хоче звільнити нас від нас.Тому нам доведеться воювати або ж здаватися й погоджуватися на інкорпорацію до складу Росії. Ніякого іншого виходу немає. І так, з обранням Зеленського конфлікт може тільки посилитися з однієї простої причини. Український президент може тільки говорити про примус Росії до миру на зустрічах зі своїми західними колегами. А російський президент може примушувати Україну до миру без розмов – обстрілами, диверсіями, навіть новою війною та новими територіальними захопленнями.Для початку це потрібно просто зрозуміти. Зрозуміти Путіна і зрозуміти рівень своєї відповідальності. Адже від часу інавгурації Зеленського відповідальність за кожне відібране життя, за кожну понівечену долю, за кожен зруйнований будинок лежить особисто на новому президенті України. І на кожному, хто за нього проголосував" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19970 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 05:09 Faceless написав:

"Шероховатости" у первокурсника могут быть.

Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было? "Шероховатости" у первокурсника могут быть.Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было?



Тупість, обмеженість і косноязичність.



Людина поганенько вчилась в школі, закінчила провінційний ВуЗ (в якому завкафедрою був його батько) і за 28 років не змогла вивчити ні української, ні англійської мови.



Звичайна тупість, убогість і природна обмеженість. Подібних типажів на вулиці - сотні тисяч, мільйони.



Подібний персонаж на цій посаді - це постріл в ногу державі. Можливо, навіть в обидві ноги. Чи вона зможе пережити його? Побачимо. Тупість, обмеженість і косноязичність.Людина поганенько вчилась в школі, закінчила провінційний ВуЗ (в якому завкафедрою був його батько) і за 28 років не змогла вивчити ні української, ні англійської мови.Звичайна тупість, убогість і природна обмеженість. Подібних типажів на вулиці - сотні тисяч, мільйони.Подібний персонаж на цій посаді - це постріл в ногу державі. Можливо, навіть в обидві ноги. Чи вона зможе пережити його? Побачимо. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19970 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 06:32 Sommer написав:

Доказательства "назначение инструкции из посольства США" приведи.



Нет, я знаю, что у тебя их нету, но ты сам себя выставил рашистом, так что мучайся. Доказательства "назначение инструкции из посольства США" приведи.Нет, я знаю, что у тебя их нету, но ты сам себя выставил рашистом, так что мучайся.

Уже 2 раза стёрли мой ответ тебе.

Поищи в гугле - набери Луценко, посольство США Уже 2 раза стёрли мой ответ тебе.Поищи в гугле - набери Луценко, посольство США Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1357 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 06:36 Frant написав:

Тупість, обмеженість і косноязичність.



Людина поганенько вчилась в школі, закінчила провінційний ВуЗ (в якому завкафедрою був його батько) і за 28 років не змогла вивчити ні української, ні англійської мови.



Звичайна тупість, убогість і природна обмеженість. Подібних типажів на вулиці - сотні тисяч, мільйони.



Подібний персонаж на цій посаді - це постріл в ногу державі. Можливо, навіть в обидві ноги. Чи вона зможе пережити його? Побачимо. Тупість, обмеженість і косноязичність.Людина поганенько вчилась в школі, закінчила провінційний ВуЗ (в якому завкафедрою був його батько) і за 28 років не змогла вивчити ні української, ні англійської мови.Звичайна тупість, убогість і природна обмеженість. Подібних типажів на вулиці - сотні тисяч, мільйони.Подібний персонаж на цій посаді - це постріл в ногу державі. Можливо, навіть в обидві ноги. Чи вона зможе пережити його? Побачимо.

Я так понимаю, что это пишет по меньшей мере корифей многих наук с знанием английского на уровне не меньше его носителей. В чем в чем, а в скромности порохоботы точно не замечены Я так понимаю, что это пишет по меньшей мере корифей многих наук с знанием английского на уровне не меньше его носителей. В чем в чем, а в скромности порохоботы точно не замечены Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1357 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 08:02 Frant написав: Faceless написав:

"Шероховатости" у первокурсника могут быть.

Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было? "Шероховатости" у первокурсника могут быть.Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было?



Тупість, обмеженість і косноязичність.



Людина поганенько вчилась в школі, закінчила провінційний ВуЗ (в якому завкафедрою був його батько) і за 28 років не змогла вивчити ні української, ні англійської мови.



Звичайна тупість, убогість і природна обмеженість. Подібних типажів на вулиці - сотні тисяч, мільйони.



Подібний персонаж на цій посаді - це постріл в ногу державі. Можливо, навіть в обидві ноги. Чи вона зможе пережити його? Побачимо. Тупість, обмеженість і косноязичність.Людина поганенько вчилась в школі, закінчила провінційний ВуЗ (в якому завкафедрою був його батько) і за 28 років не змогла вивчити ні української, ні англійської мови.Звичайна тупість, убогість і природна обмеженість. Подібних типажів на вулиці - сотні тисяч, мільйони.Подібний персонаж на цій посаді - це постріл в ногу державі. Можливо, навіть в обидві ноги. Чи вона зможе пережити його? Побачимо.

Порошенко был самый лучший правитель Украины, за пять лет сделал её самой нищей страной Европы и это при том, что в стране полезных ископаемых больше, чем в остальных европейских странах. Зато как говорил, как говорил. Киев вообще в какую-то клоаку превратил, но тут ему педалик помогал. Порошенко был самый лучший правитель Украины, за пять лет сделал её самой нищей страной Европы и это при том, что в стране полезных ископаемых больше, чем в остальных европейских странах. Зато как говорил, как говорил. Киев вообще в какую-то клоаку превратил, но тут ему педалик помогал. innamax2008

Повідомлень: 293 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 08:05 Юрий Бутусов

13 ч.

Главнокомандующий Зеленский, безусловно, виноват. Виноват по своей должности. Президент должен быть в ответе за жизни граждан, значит - виноват. Виноват, что не имеет своих идей, и договаривается о мире с чужими. Он также виноват в том, что взял с собой на переговоры в Минск бывших советников Порошенко Кучму и Демченко, которые озвучили все то, что твердили при Порошенко на переговорах в Минске последние четыре года. Зеленский виноват в том, что назначенный Порошенко командующий ООС Сырский выполняют по-прежнему те решения, которые были определены в Минске и выполнялись все последние годы - когда артиллерия применяется крайне редко, когда почти нет работы на упреждение. И я на самом деле рад, что сегодня ряды "зрадофилов", которые критиковали эту странную гибридную войну, бескомпромиссно и решительно пополнили хорошо организованными рядами сторонники Петра Алексеевича, которые сегодня осуждают тактику действий сил ООС, внедренную Порошенко и его военачальниками на основе Минских соглашений, подписанных Порошенко. Критика нужна новой власти - это топливо реформ. Уверен, что мощное общественное давление заставит нового президента задуматься над разработкой реалистичной и эффективной стратегии ведения боевых действий против РФ. Без оглядки на медведчуков и прочую агентуру Кремля. Потому что на данный момент никакого плана победы у Украины нет, а война давно превратилась в кровопролитную полицейскую операцию силам армии на тонкой линии передовых опорников, цели которой руководством страны не определены. Дипломаты должны говорить о мире, военные должны воевать, реформы должны делать людей богатыми, и задача президента быть успешным во всех этих стратегиях.



Так вот если Зеленский не обеспечит разработку стратегии победы в войне, и будет путать по-прежнему войну с дипломатией, а мирные переговоры с личными договорняками зависимых от Путина олигархов, то уже через месяц уже никто не скажет, что он виноват из-за использования давно устаревших людей и слов, всего несколько недель - и ошибки предшественника действительно станут личной виной Зеленского. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8543 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6081 раз. Подякували: 2365 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 08:17 innamax2008 написав: Frant написав: Faceless написав:

"Шероховатости" у первокурсника могут быть.

Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было? "Шероховатости" у первокурсника могут быть.Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было?



Тупість, обмеженість і косноязичність.



Людина поганенько вчилась в школі, закінчила провінційний ВуЗ (в якому завкафедрою був його батько) і за 28 років не змогла вивчити ні української, ні англійської мови.



Звичайна тупість, убогість і природна обмеженість. Подібних типажів на вулиці - сотні тисяч, мільйони.



Подібний персонаж на цій посаді - це постріл в ногу державі. Можливо, навіть в обидві ноги. Чи вона зможе пережити його? Побачимо. Тупість, обмеженість і косноязичність.Людина поганенько вчилась в школі, закінчила провінційний ВуЗ (в якому завкафедрою був його батько) і за 28 років не змогла вивчити ні української, ні англійської мови.Звичайна тупість, убогість і природна обмеженість. Подібних типажів на вулиці - сотні тисяч, мільйони.Подібний персонаж на цій посаді - це постріл в ногу державі. Можливо, навіть в обидві ноги. Чи вона зможе пережити його? Побачимо.

Порошенко был самый лучший правитель Украины, за пять лет сделал её самой нищей страной Европы и это при том, что в стране полезных ископаемых больше, чем в остальных европейских странах. Зато как говорил, как говорил. Киев вообще в какую-то клоаку превратил, но тут ему педалик помогал. Порошенко был самый лучший правитель Украины, за пять лет сделал её самой нищей страной Европы и это при том, что в стране полезных ископаемых больше, чем в остальных европейских странах. Зато как говорил, как говорил. Киев вообще в какую-то клоаку превратил, но тут ему педалик помогал.



Нагадати, скільки залишилось ЗВР після втечі Януковича? І на скільки обвалився курс гривни в 2014? В якому стані була українська армія?



Взагалі треба бути класичним зебілом, щоб ставити наслідки перед причинами, а коня - перед підводою.



Є публіка, яка не здатна виконувати складну інтелектуальну роботу. Клоуни, танцюристи, обслуговуючий персонал тваринництва, актори, няньки малолітніх дітей і т.п.

Ці люди потрібні суспільству.



Проте - нахрєна їх вибирати на керівні посади держави????? Нагадати, скільки залишилось ЗВР після втечі Януковича? І на скільки обвалився курс гривни в 2014? В якому стані була українська армія?Взагалі треба бути класичним зебілом, щоб ставити наслідки перед причинами, а коня - перед підводою.Є публіка, яка не здатна виконувати складну інтелектуальну роботу. Клоуни, танцюристи, обслуговуючий персонал тваринництва, актори, няньки малолітніх дітей і т.п.Ці люди потрібні суспільству.Проте - нахрєна їх вибирати на керівні посади держави????? Востаннє редагувалось Frant в Суб 08 чер, 2019 08:26, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19970 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 08:20 Re: Політичні дискусії Faceless написав: Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было? Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было? А может он привык, что чужие тексты нужно просто заранее ЗАУЧИТЬ. Привык, что в ухе наушник, в который РЕЖИССЕР подсказки подсказывает. А может он привык, что чужие тексты нужно просто заранее ЗАУЧИТЬ. Привык, что в ухе наушник, в который РЕЖИССЕР подсказки подсказывает. vladvlas Повідомлень: 572 З нами з: 22.12.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 08:25 vladvlas написав: Faceless написав: Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было? Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было? А может он привык, что чужие тексты нужно просто заранее ЗАУЧИТЬ. Привык, что в ухе наушник, в который РЕЖИССЕР подсказки подсказывает. А может он привык, что чужие тексты нужно просто заранее ЗАУЧИТЬ. Привык, что в ухе наушник, в который РЕЖИССЕР подсказки подсказывает.



Актьоришка, кулі.

Він ще може коней пасти, приглядати за малими дітьми, прибирати приміщення і т.п.

Вождь зебілів - посередність, щоб не сказати гірше.

Лише зараз вони почали розуміти: щось не так з преЗЕдентом((()



Для кращого розуміння ситуації з тупістю та примітивізмом слуг народа:



"В цій реальності треба навчитися стати Верховним Головнокомандувачем, який повинен знати:



А) артилерією 122 калібру не можуть управляти якісь найманці без спеціальних знань і навиків, не кажучи про доступ і обслуговування складних артилерійських систем;



Б) російський Генштаб (або його представники на тимчасово окупованому Українському Донбасі) не контролює, а віддає накази про застосування артилерійських підрозділів;



В) сподівання на те, що російська сторона "відновить контроль над найманцями" є не лише утопічною, а щонайменше принизливою позицією для Президента воюючої країни.



Відтак, Президенту Володимиру Зеленському час змінювати власну позицію і підвищувати поінформованість про процеси, що мають місце в зоні ООС.



Найлегше це зробити у спосіб ретельного читання документів. Бо Президент щодня отримує:



– довідки з МО, Генштабу і РНБО щодо стану справ на фронті;



– довідки з СБУ щодо реакції в інформаційному полі;



– довідки з Головного управління розвідки, в які входять радіоперехоплення з ворожої сторони і агентурні дані щодо дій управлінням військами РФ в ОРДЛО.



Якщо цього недостатньо – робоча нарада, поставлені завдання щодо отримання відповідної розвідувальної чи аналітичної інформації. Бо в цьому і є робота Президента України і служб, які його обслуговують.



Тому інколи треба просто читати.



P.S. Порада для райтерів з АП:не поєднуйте заголовки "На такі дії наша армія відповідатиме з усією потужністю – Президент України про застосування артилерії в районі Новолуганського" з плазуванням на кшталт сподівань про "відновлення контролю над найманцями". Будьте вже послідовні!"







https://uainfo.org/blognews/1559919017- ... uvati.html Актьоришка, кулі.Він ще може коней пасти, приглядати за малими дітьми, прибирати приміщення і т.п.Вождь зебілів - посередність, щоб не сказати гірше.Лише зараз вони почали розуміти: щось не так з преЗЕдентом((()Для кращого розуміння ситуації з тупістю та примітивізмом слуг народа:"В цій реальності треба навчитися стати Верховним Головнокомандувачем, який повинен знати:А) артилерією 122 калібру не можуть управляти якісь найманці без спеціальних знань і навиків, не кажучи про доступ і обслуговування складних артилерійських систем;Б) російський Генштаб (або його представники на тимчасово окупованому Українському Донбасі) не контролює, а віддає накази про застосування артилерійських підрозділів;В) сподівання на те, що російська сторона "відновить контроль над найманцями" є не лише утопічною, а щонайменше принизливою позицією для Президента воюючої країни.Відтак, Президенту Володимиру Зеленському час змінювати власну позицію і підвищувати поінформованість про процеси, що мають місце в зоні ООС.Найлегше це зробити у спосіб ретельного читання документів. Бо Президент щодня отримує:– довідки з МО, Генштабу і РНБО щодо стану справ на фронті;– довідки з СБУ щодо реакції в інформаційному полі;– довідки з Головного управління розвідки, в які входять радіоперехоплення з ворожої сторони і агентурні дані щодо дій управлінням військами РФ в ОРДЛО.Якщо цього недостатньо – робоча нарада, поставлені завдання щодо отримання відповідної розвідувальної чи аналітичної інформації. Бо в цьому і є робота Президента України і служб, які його обслуговують.Тому інколи треба просто читати.P.S. Порада для райтерів з АП:не поєднуйте заголовки "На такі дії наша армія відповідатиме з усією потужністю – Президент України про застосування артилерії в районі Новолуганського" з плазуванням на кшталт сподівань про "відновлення контролю над найманцями". Будьте вже послідовні!" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19970 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 08:29 vladvlas написав: Faceless написав: Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было? Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было? А может он привык, что чужие тексты нужно просто заранее ЗАУЧИТЬ. Привык, что в ухе наушник, в который РЕЖИССЕР подсказки подсказывает. А может он привык, что чужие тексты нужно просто заранее ЗАУЧИТЬ. Привык, что в ухе наушник, в который РЕЖИССЕР подсказки подсказывает.

Даже не в этом дело.

На сцене всегда можно отшутиться или импровизировать. Темы-то несерьезные, всё забудется через 5 минут.

А на трибуне - повышенное внимание к каждому слову, может не хватает опыта, или слишком долго обдумывает слова.



И, можно подумать, "великий дипломат и оратор" Порошенко не называл украинских солдат оккупантами, и что "украинська окупація - тімчасова"







Не хотят ли порохоботы об этом поговорить? Даже не в этом дело.На сцене всегда можно отшутиться или импровизировать. Темы-то несерьезные, всё забудется через 5 минут.А на трибуне - повышенное внимание к каждому слову, может не хватает опыта, или слишком долго обдумывает слова.И, можно подумать, "великий дипломат и оратор" Порошенко не называл украинских солдат оккупантами, и что "украинська окупація - тімчасова"Не хотят ли порохоботы об этом поговорить? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

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