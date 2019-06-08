Додано: Суб 08 чер, 2019 12:39

Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: -----------------

ЛАД

Вы лично, надеюсь, нет.

Но почитайте, например, франта. Просто брызжет ядом.

Насчёт выступлений Зе я бы так не сказал. Да, на пресс-конференции с Столтенбергом окончание ответа прозвучало неуверенно, скомкано, что ли. Но по сути ответ был вполне нормальный, ничего неправильного там не прозвучало. Ошибка поведенческая, ничего особо страшного не произошло, чтобы писать: "це якийсь позор!!!"

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Послушайте что ли ещё раз. Два ответа на вопросы, оба - набор слов,которые никак не сложаться в предложения.

"Начальник генерального штабу буде працювати згідно нашої доктрини, згідно своєї праці"

Рукалицо -----------------Вы лично, надеюсь, нет.Но почитайте, например, франта. Просто брызжет ядом.Насчёт выступлений Зе я бы так не сказал. Да, на пресс-конференции с Столтенбергом окончание ответа прозвучало неуверенно, скомкано, что ли. Ноответ был вполне нормальный, ничего неправильного там не прозвучало. Ошибка поведенческая, ничего особо страшного не произошло, чтобы писать: "це якийсь позор!!!"---------------Послушайте что ли ещё раз. Два ответа на вопросы, оба - набор слов,которые никак не сложаться в предложения."Начальник генерального штабу буде працювати згідно нашої доктрини, згідно своєї праці"Рукалицо

Послушал ещё раз.

Да, не Цицерон, шероховатости есть. Но чего-то совсем уж ужасного не увидел. Удачно перебросил Столтенбергу вопрос о вхождении Украины в НАТО.

Послушал ещё раз.Да, не Цицерон, шероховатости есть. Но чего-то совсем уж ужасного не увидел. Удачно перебросил Столтенбергу вопрос о вхождении Украины в НАТО.

Перебросил. Да это был очевидный ход, тут и хвалить не за что.

"Шероховатости" у первокурсника могут быть. Он, блин, президент.

Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было? Перебросил. Да это был очевидный ход, тут и хвалить не за что."Шероховатости" у первокурсника могут быть. Он, блин, президент.Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было?

действий

Ну, не настолько уж очевидный. Уверен, что По этого не сделал бы, а начал растекаться мыслию по дереву и рассказывать об изменениях Конституции, наших стремлениях и обязанностях Европы помочь нам."Шероховатости" достаточно часто бывают и у президентов, даже опытных, тем более, начинающих. Здесь уже приводили примеры оговорок у По.По действиям Зе.Не знаю, каких действий Вы ожидали за первые 2 недели/месяца.Я особыхв это время не ожидал и не ожидаю. О поданных им законопроектах здесь уже написали - всё, что обещал, подал.Лично мне хотелось бы услышать о его планах по Донбассу и по экономике. По Донбассу вроде обещают 19 числа, по экономике, думаю, придётся подождать до конца выборов и формирования коалиции (если надо будет) и правительства.Вопрос к Вам как модератору.Франта здесь придётся терпеть? Ограничить его присутствие не собираетесь?Не спорю, критика президента нужна, но, во-первых, у него не критика, а выливание помоев, во-вторых, его как-то слишком много и он просто загадывает форум и отвлекает от действительно существующих проблем. Слишком много времени уходит у участников на опровержение его лжи и чепухи.