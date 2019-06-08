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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 чер, 2019 12:33
Faceless написав:
Alex2006 написав:А кто виноват что ему не дают поставить своих людей на ключевые посты и внедрять в жизнь свою политику?
Это только сейчас начало доходить? С самого основания ветки писалось об этом. И вы же тут сказки рассказывали, как он будет Раду погибать гневными видясиками
Что значит только начало доходить?
Все идет строго по намеченному плану, Рада гнобится гневными видосиками и троллингом потерявших доверие и противником реформ.
Рейтинг Зеленского по сравнению с первым туром вырос с 30 до 45 процентов по последним опросам.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:34
antey1969 написав:Faceless
"хоть что-то" не несет информации.
Три первоочередных пункта хотя бы выдайте на гора
А Ви не хочете ці питання задати преЗЕденту? Поки що він, як повія, яка хоче всім сподобатись. І вашим, і нашим.
До пукіна в Маскву їде на колінах стояти?
Чи ні?
І буде воювати? Повноцінно, а не імітувати війну? Розірвати дипломатичні стосунки і тп.
Рейтинг Зе- поки що тримається на його небажанні робити різкі рухи.
Політична повія.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:39
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
-----------------ЛАД
Вы лично, надеюсь, нет.
Но почитайте, например, франта. Просто брызжет ядом.
Насчёт выступлений Зе я бы так не сказал. Да, на пресс-конференции с Столтенбергом окончание ответа прозвучало неуверенно, скомкано, что ли. Но по сути
ответ был вполне нормальный, ничего неправильного там не прозвучало. Ошибка поведенческая, ничего особо страшного не произошло, чтобы писать: "це якийсь позор!!!"
---------------
Послушайте что ли ещё раз. Два ответа на вопросы, оба - набор слов,которые никак не сложаться в предложения.
"Начальник генерального штабу буде працювати згідно нашої доктрини, згідно своєї праці"
Рукалицо
Послушал ещё раз.
Да, не Цицерон, шероховатости есть. Но чего-то совсем уж ужасного не увидел. Удачно перебросил Столтенбергу вопрос о вхождении Украины в НАТО.
Перебросил. Да это был очевидный ход, тут и хвалить не за что.
"Шероховатости" у первокурсника могут быть. Он, блин, президент.
Он вроде как бизнесмен, живёт на сцене, язык должен быть подвешен. Что это вообще было?
Ну, не настолько уж очевидный. Уверен, что По этого не сделал бы, а начал растекаться мыслию по дереву и рассказывать об изменениях Конституции, наших стремлениях и обязанностях Европы помочь нам.
"Шероховатости" достаточно часто бывают и у президентов, даже опытных, тем более, начинающих. Здесь уже приводили примеры оговорок у По.
По действиям Зе.
Не знаю, каких действий Вы ожидали за первые 2 недели/месяца.
Я особых действий
в это время не ожидал и не ожидаю. О поданных им законопроектах здесь уже написали - всё, что обещал, подал.
Лично мне хотелось бы услышать о его планах по Донбассу и по экономике. По Донбассу вроде обещают 19 числа, по экономике, думаю, придётся подождать до конца выборов и формирования коалиции (если надо будет) и правительства.
Вопрос к Вам как модератору.
Франта здесь придётся терпеть? Ограничить его присутствие не собираетесь?
Не спорю, критика президента нужна, но, во-первых, у него не критика, а выливание помоев, во-вторых, его как-то слишком много и он просто загадывает форум и отвлекает от действительно существующих проблем. Слишком много времени уходит у участников на опровержение его лжи и чепухи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:39
Faceless написав:
antey1969 написав:Faceless
"хоть что-то" не несет информации.
Три первоочередных пункта хотя бы выдайте на гора
Смысл какие-то пункты писать, если ровным счётом ничего и не делается? Что он собирается делать во внутренней политике? Во внешней? В экономике? Много говорилось перед выборами о вопросе Донбасса - и... ?
Дежурные встречи на тему "продолжим и углубим сотрудничество" не в счёт.
Ну хотя бы очертить направление, не?
Ну какое такое направление?
Вы пришли в тонущую фирму топом... Что делаете в первую очередь? Увольняете нафиг всех дармоедов-замов, кроме явных профи.
Вам нужно предприятие вытащить из Ж, а не направления рисовать.
А если наблюдательный совет Вам не дает провести свою кадровую политику - Вы обращаетесь к владельцу и требуете сменить мешающий санации компании наб. совет
Востаннє редагувалось antey1969
в Суб 08 чер, 2019 12:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:40
Faceless написав:
Чего бы я хотел? Хотя бы какой-то конкретики, что он вообще собирается делать
Шас.
Проигравшая власть судорожно противостоит всем его указам, а он вам сейчас расскажет все свои планы.
Пока у него не будет минимальных силовых и экономических рычагов по смене деградировавшей системы управления государством и экономикой озвучивать подобные вещи просто глупость.
И делает он или кто- то за его спиной все правильно, а вы исходит слюной дальше
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:40
Вже зараз зрозуміло, що Зе нічого з того про що натякав своїм виборцям не зробить. Вже 15 (?) діб пройшло , а війну він не закінчів.
Наших вояків там вбивають або ранять кожен день
Він для мене вже повне розчарування вже зараз.
Нічим не кращий за По
Закінчити війну можна б було за 3 доби. А не почати обпльовувати Кабмін і депутатів Верховної Ради. Один він зі своєю Зе командою гарний. А всі інші ні на що не придатні.
Оце вже він розмішив.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 08 чер, 2019 13:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:44
antey1969 написав: Faceless написав:
Alex2006 написав:А кто виноват что ему не дают поставить своих людей на ключевые посты и внедрять в жизнь свою политику?
Это только сейчас начало доходить? С самого основания ветки писалось об этом. И вы же тут сказки рассказывали, как он будет Раду погибать гневными видясиками
Ок, понял. Вам не нравятся его видясики, речь и рожа у него кривая.
Что же он сделать то должен был в эти 20 дней?
Четко и ясно плз
Хотя бы, чего он не сделал за предвыборную кампанию - очертить свои приоритеты, цели, принципы внешней и внутренней политики.
О том, что ему будут "не давать внедрять" писалось тут сразу же. Он и сам должен был понимать это ещё в момент, когда выдвигался. И какие выводы сделаны? Ограничиться формальностями, отправляя в Раду проекты, у которых нет шансов, и предлагая кандидатуры, которые не поддержат?
Подождать два месяца безрезультатных потуг в надежде, что в новой Раде будет лучше? Но даже в новой Раде придётся формировать коалицию с теми же, кто его прокидывает в этой - об этом тоже писалось здесь. Но это тоже должно было быть проработано и выбрана стратегия.
А что мы видим? Растерянность и мямли в публичных выступлениях?
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:47
ЛАД написав:По действиям Зе.
Не знаю, каких действий Вы ожидали за первые 2 недели/месяца.
Я ожидал, что он меня все же удивит, пока же я лишь убеждаюсь, что опасения касательно его кандидатуры были оправданы
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:48
Yuri_61 написав:
Вже зараз зрозуміло, що Зе нічого з того про що натякав своїм виборцям не зробить. Вже 15 (?) діб пройшло , а війну він не закінчів.
Наших вояків там вбивають або ранять кожен день
Він для мене вже повне розчарування вже зараз.
Нічим не кращий за По
Мне б в Президенти обрали, то я би питання закінчення війни за 3 доби вирішив назавжди.
Зачетный троллинг.
Итак в попытке сформулировать, что не нравятся сторонникам Порошенко в 18 днях работы Зеленского, появилась первая конкретика - не закончил войну.
Как я понимаю никто больше не сможет добавить в претензиях к делам?
ПС Фейслесс добавил, что Зеленский не удивил, не знаю это претензия ?)))
Анекдот про шарик продолжается, шарик не радует )))
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:51
Поддерживаю Faceless и это не подхалимство.
Зе Президент уже сейчас моё большое разочарование.
В одном американском городк жители так разуверились в своих мерах, что единодушно выбрали в почётные меры своего города красивого рыжего кота. А потом его на 2й срок его переизбрали.
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