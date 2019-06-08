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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 309630973098309931003101> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 170 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 42 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 57 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 53 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 170 Додано: Суб 08 чер, 2019 12:57 freeze написав: Yuri_61 написав: Зачетный троллинг.

Итак в попытке сформулировать, что не нравятся сторонникам Порошенко в 18 днях работы Зеленского, появилась первая конкретика - не закончил войну.

Как я понимаю никто больше не сможет добавить в претензиях к делам?



ПС Фейслесс добавил, что Зеленский не удивил, не знаю это претензия ?)))

Анекдот про шарик продолжается, шарик не радует ))) Зачетный троллинг.Итак в попытке сформулировать, что не нравятся сторонникам Порошенко в 18 днях работы Зеленского, появилась первая конкретика - не закончил войну.Как я понимаю никто больше не сможет добавить в претензиях к делам?ПС Фейслесс добавил, что Зеленский не удивил, не знаю это претензия ?)))Анекдот про шарик продолжается, шарик не радует )))



Я дважды за Зе голосовал.

Такую трогательно речь на инаугурации он потом толкнул. Я чуть не прослезился.

А он в Брюсселе мило улыбался важным дяденькам, в то время как у нас ВОЙНА!

Какие улыбки. Да надо было всю Европу на уши поставить.

Кричать криком надо было! Чтоб ввели миротворческие войска ООН! Навести порядок на юго - востоке Украины. Восстановить её в суверенных границах хотя бы в первую очередь на юго востоке Украины!

Видети ли, повстанцы, как он о них стыдливо вsразился, захотели себе какие то особые политические и экономические привилегии. По моему это сепаратизм.

Ведь так каждый руководитель области захочет свою независимость от центральной власти объявить. А это уже в никакие ворота Я дважды за Зе голосовал.Такую трогательно речь на инаугурации он потом толкнул. Я чуть не прослезился.А он в Брюсселе мило улыбался важным дяденькам, в то время как у нас ВОЙНА!Какие улыбки. Да надо было всю Европу на уши поставить.Кричать криком надо было! Чтоб ввели миротворческие войска ООН! Навести порядок на юго - востоке Украины. Восстановить её в суверенных границах хотя бы в первую очередь на юго востоке Украины!Видети ли, повстанцы, как он о них стыдливо вsразился, захотели себе какие то особые политические и экономические привилегии. По моему это сепаратизм.Ведь так каждый руководитель области захочет свою независимость от центральной власти объявить. А это уже в никакие ворота Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 08 чер, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз. Yuri_61 Повідомлень: 1459 З нами з: 30.09.15 Подякував: 174 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 13:12 freeze написав: Yuri_61 написав: Вже зараз зрозуміло, що Зе нічого з того про що натякав своїм виборцям не зробить. Вже 15 (?) діб пройшло , а війну він не закінчів.

Наших вояків там вбивають або ранять кожен день

Він для мене вже повне розчарування вже зараз.

Нічим не кращий за По



Мне б в Президенти обрали, то я би питання закінчення війни за 3 доби вирішив назавжди. Вже зараз зрозуміло, що Зе нічого з того про що натякав своїм виборцям не зробить. Вже 15 (?) діб пройшло , а війну він не закінчів.Наших вояків там вбивають або ранять кожен деньВін для мене вже повне розчарування вже зараз.Нічим не кращий за ПоМне б в Президенти обрали, то я би питання закінчення війни за 3 доби вирішив назавжди.



Зачетный троллинг.

Итак в попытке сформулировать, что не нравятся сторонникам Порошенко в 18 днях работы Зеленского, появилась первая конкретика - не закончил войну.

Как я понимаю никто больше не сможет добавить в претензиях к делам?



ПС Фейслесс добавил, что Зеленский не удивил, не знаю это претензия ?)))

Анекдот про шарик продолжается, шарик не радует ))) Зачетный троллинг.Итак в попытке сформулировать, что не нравятся сторонникам Порошенко в 18 днях работы Зеленского, появилась первая конкретика - не закончил войну.Как я понимаю никто больше не сможет добавить в претензиях к делам?ПС Фейслесс добавил, что Зеленский не удивил, не знаю это претензия ?)))Анекдот про шарик продолжается, шарик не радует )))

Мені не подобається хоча б те, що до сьогодні я так і не розумію, що ж Зеленський і Ко планують зробити по абсолютно конкретним питанням, які я задавав його прихильникам ще під час виборної компаніЇ:



"1.Скасування святкування Дня захисника України 14 жовтня.

2. Скасування в ЗСУ, Національній гвардії і поліції вітання "Слава Україні! - Героям слава!"

3. Відміна поправок до Конституції України про курс на членство в НАТО.

4. Повна амністія всіх без виключення учасників так званого ополчення так званих ДНР і ЛНР, незалежно від того, вчиняли вони злочини, в тому числі проти людяності, чи ні.

5. Вступ до військового союзу на чолі з Росією.

6. Відміна статусу учасників бойових дій для ветеранів УПА, ОУН та інших збройних формувань борців за незалежність України.

7. Кримінальне переслідування воїнів ЗСУ та добробатів за нібито незаконну участь в АТО в 2014-2016р.

8. Відмова від декомунізації з поверненням назв вулиць і населених пунктів, відновленням демонтованих пам*ятників.

9. Повне зняття заборони на в*їзд до України громадянам Росії (таким як Жириновський, Порєчєнков, Охлобистін, Глазьєв, Скабєєва і т.п.).

10. Введення в Конституцію України поправки про другу державну мову - російську.

11.Відміна квот на українську мову на телебаченні та в ефірі радіостанцій.

12. Узаконення федерального устрою України.

13. Визнання Криму територією Росії."





По п.8 з Харкова тривожні дзвіночки вже є (уявляю, які зараз посипляться виправдання...). Мені не подобається хоча б те, що до сьогодні я так і не розумію, що ж Зеленський і Ко планують зробити по абсолютно конкретним питанням, які я задавав його прихильникам ще під час виборної компаніЇ:"1.Скасування святкування Дня захисника України 14 жовтня.2. Скасування в ЗСУ, Національній гвардії і поліції вітання "Слава Україні! - Героям слава!"3. Відміна поправок до Конституції України про курс на членство в НАТО.4. Повна амністія всіх без виключення учасників так званого ополчення так званих ДНР і ЛНР, незалежно від того, вчиняли вони злочини, в тому числі проти людяності, чи ні.5. Вступ до військового союзу на чолі з Росією.6. Відміна статусу учасників бойових дій для ветеранів УПА, ОУН та інших збройних формувань борців за незалежність України.7. Кримінальне переслідування воїнів ЗСУ та добробатів за нібито незаконну участь в АТО в 2014-2016р.8. Відмова від декомунізації з поверненням назв вулиць і населених пунктів, відновленням демонтованих пам*ятників.9. Повне зняття заборони на в*їзд до України громадянам Росії (таким як Жириновський, Порєчєнков, Охлобистін, Глазьєв, Скабєєва і т.п.).10. Введення в Конституцію України поправки про другу державну мову - російську.11.Відміна квот на українську мову на телебаченні та в ефірі радіостанцій.12. Узаконення федерального устрою України.13. Визнання Криму територією Росії."По п.8 з Харкова тривожні дзвіночки вже є (уявляю, які зараз посипляться виправдання...). Кармелюк 1

Повідомлень: 530 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 13:18 Кармелюк написав:

По п.8 з Харкова тривожні дзвіночки вже є (уявляю, які зараз посипляться виправдання...). По п.8 з Харкова тривожні дзвіночки вже є (уявляю, які зараз посипляться виправдання...).



а мені хай з війною покінчить і щоб економіку підняв. а мені хай з війною покінчить і щоб економіку підняв. Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 08 чер, 2019 13:20, всього редагувалось 1 раз. Yuri_61 Повідомлень: 1459 З нами з: 30.09.15 Подякував: 174 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 13:20 Кармелюк написав: Мені не подобається хоча б те, що до сьогодні я так і не розумію, що ж Зеленський і Ко планують зробити по абсолютно конкретним питанням, які я задавав його прихильникам ще під час виборної компаніЇ:



"1.Скасування святкування Дня захисника України 14 жовтня.

2. Скасування в ЗСУ, Національній гвардії і поліції вітання "Слава Україні! - Героям слава!"

3. Відміна поправок до Конституції України про курс на членство в НАТО.

4. Повна амністія всіх без виключення учасників так званого ополчення так званих ДНР і ЛНР, незалежно від того, вчиняли вони злочини, в тому числі проти людяності, чи ні.

5. Вступ до військового союзу на чолі з Росією.

6. Відміна статусу учасників бойових дій для ветеранів УПА, ОУН та інших збройних формувань борців за незалежність України.

7. Кримінальне переслідування воїнів ЗСУ та добробатів за нібито незаконну участь в АТО в 2014-2016р.

8. Відмова від декомунізації з поверненням назв вулиць і населених пунктів, відновленням демонтованих пам*ятників.

9. Повне зняття заборони на в*їзд до України громадянам Росії (таким як Жириновський, Порєчєнков, Охлобистін, Глазьєв, Скабєєва і т.п.).

10. Введення в Конституцію України поправки про другу державну мову - російську.

11.Відміна квот на українську мову на телебаченні та в ефірі радіостанцій.

12. Узаконення федерального устрою України.

13. Визнання Криму територією Росії." Мені не подобається хоча б те, що до сьогодні я так і не розумію, що ж Зеленський і Ко планують зробити по абсолютно конкретним питанням, які я задавав його прихильникам ще під час виборної компаніЇ:"1.Скасування святкування Дня захисника України 14 жовтня.2. Скасування в ЗСУ, Національній гвардії і поліції вітання "Слава Україні! - Героям слава!"3. Відміна поправок до Конституції України про курс на членство в НАТО.4. Повна амністія всіх без виключення учасників так званого ополчення так званих ДНР і ЛНР, незалежно від того, вчиняли вони злочини, в тому числі проти людяності, чи ні.5. Вступ до військового союзу на чолі з Росією.6. Відміна статусу учасників бойових дій для ветеранів УПА, ОУН та інших збройних формувань борців за незалежність України.7. Кримінальне переслідування воїнів ЗСУ та добробатів за нібито незаконну участь в АТО в 2014-2016р.8. Відмова від декомунізації з поверненням назв вулиць і населених пунктів, відновленням демонтованих пам*ятників.9. Повне зняття заборони на в*їзд до України громадянам Росії (таким як Жириновський, Порєчєнков, Охлобистін, Глазьєв, Скабєєва і т.п.).10. Введення в Конституцію України поправки про другу державну мову - російську.11.Відміна квот на українську мову на телебаченні та в ефірі радіостанцій.12. Узаконення федерального устрою України.13. Визнання Криму територією Росії."



Откуда вы этот треш постите ? Или сами придумали и сами себя напугали ?



То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.

Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь. Откуда вы этот треш постите ? Или сами придумали и сами себя напугали ?То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь. freeze 4 Повідомлень: 11755 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 13:24 freeze написав: То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.

Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь. То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь.



у меня конктретная претензия к мною вібранному Президенту за эти дни:



не надо было Зе расплываться в улыбках в Брюсселе.

Ни одной улыбки не должно быть у него, пока в Украине гибнут через войну на юго - востоке Украины. Ни одной!!!

И пояснить им, что он не улыбается, так как убивают на войне в Украине.

Где войска ООН в Украине? Ведь война же! Всегда, где военный конфликт в мире, там войска ООН. И сепаратисты вынуждены будут прекратить стрельбу. И наши перестанут им отвечать. Это называется принуждением к миру.

И воцарится мир на Украине. у меня конктретная претензия к мною вібранному Президенту за эти дни:не надо было Зе расплываться в улыбках в Брюсселе.Ни одной улыбки не должно быть у него, пока в Украине гибнут через войну на юго - востоке Украины. Ни одной!!!И пояснить им, что он не улыбается, так как убивают на войне в Украине.Где войска ООН в Украине? Ведь война же! Всегда, где военный конфликт в мире, там войска ООН. И сепаратисты вынуждены будут прекратить стрельбу. И наши перестанут им отвечать. Это называется принуждением к миру.И воцарится мир на Украине. Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 08 чер, 2019 13:29, всього редагувалось 1 раз. Yuri_61 Повідомлень: 1459 З нами з: 30.09.15 Подякував: 174 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 13:28 Yuri_61 написав: freeze написав: То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.

Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь. То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь.



у меня конктретная претензия к мною вібранному Президенту за эти дни:



не надо было Зе расплываться в улыбках в Брюсселе.

Ни одной улыбки не должно быть у него, пока в Украине гибнут через войну на юго - востоке Украины. Ни одной!!!

И пояснить им, что он не улыбается, так как убивают на войне в Украине.

Где войска ООН в Украине? Ведь война же! Всегда, где военный конфликт в мире, там войска ООН. у меня конктретная претензия к мною вібранному Президенту за эти дни:не надо было Зе расплываться в улыбках в Брюсселе.Ни одной улыбки не должно быть у него, пока в Украине гибнут через войну на юго - востоке Украины. Ни одной!!!И пояснить им, что он не улыбается, так как убивают на войне в Украине.Где войска ООН в Украине? Ведь война же! Всегда, где военный конфликт в мире, там войска ООН.



Я уже понял, что претензий к делам ни у кого нет, есть претензии к мимике и построению предложений в речи. Я уже понял, что претензий к делам ни у кого нет, есть претензии к мимике и построению предложений в речи. freeze 4 Повідомлень: 11755 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 13:29 Re: Політичні дискусії freeze написав: То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.



Нет дел - не будет и претензий, я так понимаю такая тактика выбрана Нет дел - не будет и претензий, я так понимаю такая тактика выбрана Faceless

Модератор Повідомлень: 24853 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1121 раз. Подякували: 5876 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 13:29 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: ......

Но договариваться с

олигархами придется, несмотря ни на какие проценты рейтинга. ......Но договариваться солигархами придется, несмотря ни на какие проценты рейтинга.

Договоры Президента с олигархами бывают разными. Путин тоже "договорился".

А олигархи в РФ были посильнее наших и позиции у них были покрепче. Договоры Президента с олигархами бывают разными. Путин тоже "договорился".А олигархи в РФ были посильнее наших и позиции у них были покрепче.

Но вы же понимаете разницу между возможностями актера и КГБшника.

Которого, к тому же, фактически поддержал Запад в уничтожении березовских-смоленских-гусинских (да и Ходора), чтобы очистить место и обеспечить безопасность для своих инвестиций. Но вы же понимаете разницу между возможностями актера и КГБшника.Которого, к тому же, фактически поддержал Запад в уничтожении березовских-смоленских-гусинских (да и Ходора), чтобы очистить место и обеспечить безопасность для своих инвестиций.

Понимаю. Но до назначения президентом КГБшник был слабенький. А после Президент получает ФСБ (СБУ) в полное распоряжение.

В уничтожении или, по крайней мере, усмирении наших олигархов Запад тоже поможет. Собственно, уже это делает. И по Фирташу, и по Коломойскому. Из крупнейших пока не трогали только Ахметова и Пинчука. Но Ахметова прижать проще, а Пинчук ведёт себя гораздо умнее и не зарывается. Я бы, например, его и не трогал, а пользовался его помощью и поддержкой. Понимаю. Ноназначения президентом КГБшник был слабенький. АПрезидент получает ФСБ (СБУ) в полное распоряжение.В уничтожении или, по крайней мере, усмирении наших олигархов Запад тоже поможет. Собственно, уже это делает. И по Фирташу, и по Коломойскому. Из крупнейших пока не трогали только Ахметова и Пинчука. Но Ахметова прижать проще, а Пинчук ведёт себя гораздо умнее и не зарывается. Я бы, например, его и не трогал, а пользовался его помощью и поддержкой.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13317 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4217 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 13:33 freeze написав:

Я уже понял, что претензий к делам ни у кого нет, есть претензии к мимике и построению предложений в речи. Я уже понял, что претензий к делам ни у кого нет, есть претензии к мимике и построению предложений в речи.



да пусть бы он заикался и косноязычил, все бы ему это простили, но не надо было ему расплываться в милых улыбках направо - налево, когда, повторюсь у нас неоконченная война!!!

Или Вы эту простую истину не можете понять?!

Война у нас!!!

Или привыкли к этому? да пусть бы он заикался и косноязычил, все бы ему это простили, но не надо было ему расплываться в милых улыбках направо - налево, когда, повторюсь у нас неоконченная война!!!Или Вы эту простую истину не можете понять?!Война у нас!!!Или привыкли к этому? Yuri_61 Повідомлень: 1459 З нами з: 30.09.15 Подякував: 174 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 13:36 Faceless написав: freeze написав: То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.



Нет дел - не будет и претензий, я так понимаю такая тактика выбрана Нет дел - не будет и претензий, я так понимаю такая тактика выбрана

Не судите по внешности, но — по делам, — по плодам их узнаете их (Мф.7:16) Не судите по внешности, но — по делам, — по плодам их узнаете их (Мф.7:16) Yuri_61 Повідомлень: 1459 З нами з: 30.09.15 Подякував: 174 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 309630973098309931003101> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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