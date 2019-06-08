|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 чер, 2019 12:57
freeze написав: Yuri_61 написав:
Зачетный троллинг.
Итак в попытке сформулировать, что не нравятся сторонникам Порошенко в 18 днях работы Зеленского, появилась первая конкретика - не закончил войну.
Как я понимаю никто больше не сможет добавить в претензиях к делам?
ПС Фейслесс добавил, что Зеленский не удивил, не знаю это претензия ?)))
Анекдот про шарик продолжается, шарик не радует )))
Я дважды за Зе голосовал.
Такую трогательно речь на инаугурации он потом толкнул. Я чуть не прослезился.
А он в Брюсселе мило улыбался важным дяденькам, в то время как у нас ВОЙНА!
Какие улыбки. Да надо было всю Европу на уши поставить.
Кричать криком надо было! Чтоб ввели миротворческие войска ООН! Навести порядок на юго - востоке Украины. Восстановить её в суверенных границах хотя бы в первую очередь на юго востоке Украины!
Видети ли, повстанцы, как он о них стыдливо вsразился, захотели себе какие то особые политические и экономические привилегии. По моему это сепаратизм.
Ведь так каждый руководитель области захочет свою независимость от центральной власти объявить. А это уже в никакие ворота
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 08 чер, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1459
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:12
freeze написав: Yuri_61 написав:
Вже зараз зрозуміло, що Зе нічого з того про що натякав своїм виборцям не зробить. Вже 15 (?) діб пройшло , а війну він не закінчів.
Наших вояків там вбивають або ранять кожен день
Він для мене вже повне розчарування вже зараз.
Нічим не кращий за По
Мне б в Президенти обрали, то я би питання закінчення війни за 3 доби вирішив назавжди.
Зачетный троллинг.
Итак в попытке сформулировать, что не нравятся сторонникам Порошенко в 18 днях работы Зеленского, появилась первая конкретика - не закончил войну.
Как я понимаю никто больше не сможет добавить в претензиях к делам?
ПС Фейслесс добавил, что Зеленский не удивил, не знаю это претензия ?)))
Анекдот про шарик продолжается, шарик не радует )))
Мені не подобається хоча б те, що до сьогодні я так і не розумію, що ж Зеленський і Ко планують зробити по абсолютно конкретним питанням, які я задавав його прихильникам ще під час виборної компаніЇ:
"1.Скасування святкування Дня захисника України 14 жовтня.
2. Скасування в ЗСУ, Національній гвардії і поліції вітання "Слава Україні! - Героям слава!"
3. Відміна поправок до Конституції України про курс на членство в НАТО.
4. Повна амністія всіх без виключення учасників так званого ополчення так званих ДНР і ЛНР, незалежно від того, вчиняли вони злочини, в тому числі проти людяності, чи ні.
5. Вступ до військового союзу на чолі з Росією.
6. Відміна статусу учасників бойових дій для ветеранів УПА, ОУН та інших збройних формувань борців за незалежність України.
7. Кримінальне переслідування воїнів ЗСУ та добробатів за нібито незаконну участь в АТО в 2014-2016р.
8. Відмова від декомунізації з поверненням назв вулиць і населених пунктів, відновленням демонтованих пам*ятників.
9. Повне зняття заборони на в*їзд до України громадянам Росії (таким як Жириновський, Порєчєнков, Охлобистін, Глазьєв, Скабєєва і т.п.).
10. Введення в Конституцію України поправки про другу державну мову - російську.
11.Відміна квот на українську мову на телебаченні та в ефірі радіостанцій.
12. Узаконення федерального устрою України.
13. Визнання Криму територією Росії."
По п.8 з Харкова тривожні дзвіночки вже є (уявляю, які зараз посипляться виправдання...).
-
Кармелюк
-
1
-
- Повідомлень: 530
- З нами з: 26.08.12
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:18
Кармелюк написав:
По п.8 з Харкова тривожні дзвіночки вже є (уявляю, які зараз посипляться виправдання...).
а мені хай з війною покінчить і щоб економіку підняв.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 08 чер, 2019 13:20, всього редагувалось 1 раз.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1459
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:20
Кармелюк написав:
Мені не подобається хоча б те, що до сьогодні я так і не розумію, що ж Зеленський і Ко планують зробити по абсолютно конкретним питанням, які я задавав його прихильникам ще під час виборної компаніЇ:
"1.Скасування святкування Дня захисника України 14 жовтня.
2. Скасування в ЗСУ, Національній гвардії і поліції вітання "Слава Україні! - Героям слава!"
3. Відміна поправок до Конституції України про курс на членство в НАТО.
4. Повна амністія всіх без виключення учасників так званого ополчення так званих ДНР і ЛНР, незалежно від того, вчиняли вони злочини, в тому числі проти людяності, чи ні.
5. Вступ до військового союзу на чолі з Росією.
6. Відміна статусу учасників бойових дій для ветеранів УПА, ОУН та інших збройних формувань борців за незалежність України.
7. Кримінальне переслідування воїнів ЗСУ та добробатів за нібито незаконну участь в АТО в 2014-2016р.
8. Відмова від декомунізації з поверненням назв вулиць і населених пунктів, відновленням демонтованих пам*ятників.
9. Повне зняття заборони на в*їзд до України громадянам Росії (таким як Жириновський, Порєчєнков, Охлобистін, Глазьєв, Скабєєва і т.п.).
10. Введення в Конституцію України поправки про другу державну мову - російську.
11.Відміна квот на українську мову на телебаченні та в ефірі радіостанцій.
12. Узаконення федерального устрою України.
13. Визнання Криму територією Росії."
Откуда вы этот треш постите ? Или сами придумали и сами себя напугали ?
То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.
Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 11755
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3574 раз.
- Подякували: 5210 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:24
freeze написав:
То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.
Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь.
у меня конктретная претензия к мною вібранному Президенту за эти дни:
не надо было Зе расплываться в улыбках в Брюсселе.
Ни одной улыбки не должно быть у него, пока в Украине гибнут через войну на юго - востоке Украины. Ни одной!!!
И пояснить им, что он не улыбается, так как убивают на войне в Украине.
Где войска ООН в Украине? Ведь война же! Всегда, где военный конфликт в мире, там войска ООН. И сепаратисты вынуждены будут прекратить стрельбу. И наши перестанут им отвечать. Это называется принуждением к миру.
И воцарится мир на Украине.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 08 чер, 2019 13:29, всього редагувалось 1 раз.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1459
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:28
Yuri_61 написав: freeze написав:
То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.
Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь.
у меня конктретная претензия к мною вібранному Президенту за эти дни:
не надо было Зе расплываться в улыбках в Брюсселе.
Ни одной улыбки не должно быть у него, пока в Украине гибнут через войну на юго - востоке Украины. Ни одной!!!
И пояснить им, что он не улыбается, так как убивают на войне в Украине.
Где войска ООН в Украине? Ведь война же! Всегда, где военный конфликт в мире, там войска ООН.
Я уже понял, что претензий к делам ни у кого нет, есть претензии к мимике и построению предложений в речи.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 11755
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3574 раз.
- Подякували: 5210 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:29
freeze написав:То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.
Нет дел - не будет и претензий, я так понимаю такая тактика выбрана
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24853
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1121 раз.
- Подякували: 5876 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:29
Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав:
......
Но договариваться с
олигархами придется, несмотря ни на какие проценты рейтинга.
Договоры Президента с олигархами бывают разными. Путин тоже "договорился".
А олигархи в РФ были посильнее наших и позиции у них были покрепче.
Но вы же понимаете разницу между возможностями актера и КГБшника.
Которого, к тому же, фактически поддержал Запад в уничтожении березовских-смоленских-гусинских (да и Ходора), чтобы очистить место и обеспечить безопасность для своих инвестиций.
Понимаю. Но до
назначения президентом КГБшник был слабенький. А после
Президент получает ФСБ (СБУ) в полное распоряжение.
В уничтожении или, по крайней мере, усмирении наших олигархов Запад тоже поможет. Собственно, уже это делает. И по Фирташу, и по Коломойскому. Из крупнейших пока не трогали только Ахметова и Пинчука. Но Ахметова прижать проще, а Пинчук ведёт себя гораздо умнее и не зарывается. Я бы, например, его и не трогал, а пользовался его помощью и поддержкой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 13317
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4217 раз.
- Подякували: 3869 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:33
freeze написав:
Я уже понял, что претензий к делам ни у кого нет, есть претензии к мимике и построению предложений в речи.
да пусть бы он заикался и косноязычил, все бы ему это простили, но не надо было ему расплываться в милых улыбках направо - налево, когда, повторюсь у нас неоконченная война!!!
Или Вы эту простую истину не можете понять?!
Война у нас!!!
Или привыкли к этому?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1459
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:36
Faceless написав:
freeze написав:То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.
Нет дел - не будет и претензий, я так понимаю такая тактика выбрана
Не судите по внешности, но — по делам, — по плодам их узнаете их (Мф.7:16)
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1459
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|