Кармелюк написав:

Мені не подобається хоча б те, що до сьогодні я так і не розумію, що ж Зеленський і Ко планують зробити по абсолютно конкретним питанням, які я задавав його прихильникам ще під час виборної компаніЇ:"1.Скасування святкування Дня захисника України 14 жовтня.2. Скасування в ЗСУ, Національній гвардії і поліції вітання "Слава Україні! - Героям слава!"3. Відміна поправок до Конституції України про курс на членство в НАТО.4. Повна амністія всіх без виключення учасників так званого ополчення так званих ДНР і ЛНР, незалежно від того, вчиняли вони злочини, в тому числі проти людяності, чи ні.5. Вступ до військового союзу на чолі з Росією.6. Відміна статусу учасників бойових дій для ветеранів УПА, ОУН та інших збройних формувань борців за незалежність України.7. Кримінальне переслідування воїнів ЗСУ та добробатів за нібито незаконну участь в АТО в 2014-2016р.8. Відмова від декомунізації з поверненням назв вулиць і населених пунктів, відновленням демонтованих пам*ятників.9. Повне зняття заборони на в*їзд до України громадянам Росії (таким як Жириновський, Порєчєнков, Охлобистін, Глазьєв, Скабєєва і т.п.).10. Введення в Конституцію України поправки про другу державну мову - російську.11.Відміна квот на українську мову на телебаченні та в ефірі радіостанцій.12. Узаконення федерального устрою України.13. Визнання Криму територією Росії."