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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:40
freeze написав: Кармелюк написав:
Мені не подобається хоча б те, що до сьогодні я так і не розумію, що ж Зеленський і Ко планують зробити по абсолютно конкретним питанням, які я задавав його прихильникам ще під час виборної компаніЇ:
"1.Скасування святкування Дня захисника України 14 жовтня.
2. Скасування в ЗСУ, Національній гвардії і поліції вітання "Слава Україні! - Героям слава!"
3. Відміна поправок до Конституції України про курс на членство в НАТО.
4. Повна амністія всіх без виключення учасників так званого ополчення так званих ДНР і ЛНР, незалежно від того, вчиняли вони злочини, в тому числі проти людяності, чи ні.
5. Вступ до військового союзу на чолі з Росією.
6. Відміна статусу учасників бойових дій для ветеранів УПА, ОУН та інших збройних формувань борців за незалежність України.
7. Кримінальне переслідування воїнів ЗСУ та добробатів за нібито незаконну участь в АТО в 2014-2016р.
8. Відмова від декомунізації з поверненням назв вулиць і населених пунктів, відновленням демонтованих пам*ятників.
9. Повне зняття заборони на в*їзд до України громадянам Росії (таким як Жириновський, Порєчєнков, Охлобистін, Глазьєв, Скабєєва і т.п.).
10. Введення в Конституцію України поправки про другу державну мову - російську.
11.Відміна квот на українську мову на телебаченні та в ефірі радіостанцій.
12. Узаконення федерального устрою України.
13. Визнання Криму територією Росії."
Откуда вы этот треш постите ? Или сами придумали и сами себя напугали ?
То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.
Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь.
Зуб даєте, що з мого трешу нічого в життя Зеленським і Ко не буде впроваджено?
В мене не має особистої неприязні до Зеленського. Мене напружує невизначеність і його недосвіченість в політиці. Тому дров наломати може. От і все. А справ не бачу... Різноголосся в команді чую...Спроби маніпулювання скрізь...От би ще знати кінцеву мету...
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Кармелюк
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:42
Frant написав: antey1969 написав:Faceless
"хоть что-то" не несет информации.
Три первоочередных пункта хотя бы выдайте на гора
А Ви не хочете ці питання задати преЗЕденту? Поки що він, як повія, яка хоче всім сподобатись. І вашим, і нашим.
До пукіна в Маскву їде на колінах стояти?
Чи ні?І буде воювати? Повноцінно, а не імітувати війну? Розірвати дипломатичні стосунки і тп.
Рейтинг Зе- поки що тримається на його небажанні робити різкі рухи.
Політична повія.
Бли-и-ин! Как надоели де***!
Вы уже в окопе с автоматом в зубах?
Или воевать хотите чужими руками?
viewtopic.php?p=4682373#p4682373
Адже від часу інавгурації Зеленського відповідальність за кожне відібране життя, за кожну понівечену долю, за кожен зруйнований будинок лежить особисто на новому президенті України. І на кожному, хто за нього проголосував"
.
Вы хотите, чтобы эти потери резко выросли в случае разрыва "дипломатичних стосунків" и "повноцінної, а не імітованної війни"?
"Політична повія" - наконец-то Вы признались! Люблю самокритичных людей!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:45
Yuri_61 написав: Кармелюк написав:
По п.8 з Харкова тривожні дзвіночки вже є (уявляю, які зараз посипляться виправдання...).
а мені хай з війною покінчить і щоб економіку підняв
.
Типичный уровень голосовавших за Зе "прилетит волшебник в голубом вертолете" (пардон, "на велосипеде").
Во избежание недоразумений - это критика не в адрес Зе, а в адрес большинства из 73%.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:45
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:47
Если все претензии к Зе уже озвучены, давайте хотя бы предвыборную голосовалку запустим.
Предлагаю варианты:
1) Какие партии пройдут в ВР по спискам
2) Кто за какую партию отдаст свой голос на выборах
Мне, к примеру, более интересен второй вариант, чтобы определить, какие есть шансы у Самопомочи, Смешко, Вакарчука, Грыценко и партии Саакашвили вообще пройти в ВР
Кстати, опрос о лидерах президентской гонки вполне так себе неплохо определил предпочтения избирателей в регионе "Киев"
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:52
ЛАД написав:
Бли-и-ин! Как надоели де***!
Вы уже в окопе с автоматом в зубах?
Или воевать хотите чужими руками?
Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).
Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".
Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.
Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:55
freeze написав: Yuri_61 написав:
Вже зараз зрозуміло, що Зе нічого з того про що натякав своїм виборцям не зробить. Вже 15 (?) діб пройшло , а війну він не закінчів.
Наших вояків там вбивають або ранять кожен день
Він для мене вже повне розчарування вже зараз.
Нічим не кращий за По
Мне б в Президенти обрали, то я би питання закінчення війни за 3 доби вирішив назавжди.
Зачетный троллинг.
Итак в попытке сформулировать, что не нравятся сторонникам Порошенко в 18 днях работы Зеленского, появилась первая конкретика - не закончил войну.
Как я понимаю никто больше не сможет добавить в претензиях к делам?
ПС Фейслесс добавил, что Зеленский не удивил, не знаю это претензия ?)))
Анекдот про шарик продолжается, шарик не радует )))
1 .Сейчас Зеленский наберёт большинство в Раде - и будут "решительные действия". И мародёры всех мастей потеряют голоса
2. Если Шарик залетит в Парламент - то он должен порадовать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:59
Yuri_61 написав:
Вже зараз зрозуміло, що Зе нічого з того про що натякав своїм виборцям не зробить. Вже 15 (?) діб пройшло , а війну він не закінчів.
Наших вояків там вбивають або ранять кожен день
Він для мене вже повне розчарування вже зараз.
Нічим не кращий за По
Закінчити війну можна б було за 3 доби. А не почати обпльовувати Кабмін і депутатів Верховної Ради. Один він зі своєю Зе командою гарний. А всі інші ні на що не придатні.
Оце вже він розмішив.
Ещё один балабол!
Расскажите Ваш рецепт как "закінчити війну ... за 3 доби"?
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:59
Faceless написав:
freeze написав:То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо.
Нет дел - не будет и претензий, я так понимаю такая тактика выбрана
Попытка добиться ответа на вопрос - каких именно дел нет - полностью разбивается об скалы )))
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Додано: Суб 08 чер, 2019 14:05
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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