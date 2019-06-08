Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Расскажите Ваш рецепт как "закінчити війну ... за 3 доби"?
Украина, как один из основателей ООН подаёт обращение в ООН о незамедлительном вводе 50 тысячной миротворческой мисси ООН в зону ООС. Обращение к президенту, правительству, конгрессу и народу США взять Украину под свою военную защиту. Обращение к НАТО ввести войска на територию ООС и принудить сепаратистов к миру. Разоружить сепаратистов. Принуждение к миру называется. Как было в Боснии и Хорватии. Виноватых в начале и продолжении военного конфликта 2014 - 2019 годов под международный военный трибунал. Осудить и на виселицу. Чтоб не было повадно.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 08 чер, 2019 14:24, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:По действиям Зе. Не знаю, каких действий Вы ожидали за первые 2 недели/месяца.
Я ожидал, что он меня все же удивит, пока же я лишь убеждаюсь, что опасения касательно его кандидатуры были оправданы
Чем он мог Вас (меня, других) удивить? Уверен, что лично Вы понимаете, что 40-миллионную страну перевернуть нельзя даже за год, а не то что за 15-20 дней. Его законопроекты, как Вы пишете, "ожидаемо отвергнуты" Радой. Насчёт "ожидаемости" я бы так не сказал. Закон об импичменте, например, вроде как в интересах Рады. Что же Вы хотели бы увидеть от него? Определение направлений? Согласен. Но уже писал - по Донбассу вроде обещают где-то 19 июня, по экономике не жду раньше выборов и формирования коалиции и правительства.
Кстати, пример из более простой области. Я ожидал каких-то действий (даже не изменений, а просто действий) модерации на сайте. Бороться с франтом и глупостями на сайте проще, чем с Радой. Но ничего не вижу. Что я должен говорить?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Интересно, что: 1. Причиной отказа в срочных выборах сочли наличие "денег"? 2. "Странно" все тут же забыли, что только в казённых организациях в случае невыполнения плана снижение З/П может достигать 3/4 оклада. 3. При 100% прикращении финансировании депутатских "мамок, нянек, прачек, гостиничных номеров, корыта для кормёжки, транспортных расходов, и пр." - голые 3/4 оклада (ведь свою функцию они не выполняют) 4. За месяц применения Законов Украины к этой ... достаточно выпадет средств на перепись и новое голосование.
Ведь статьи на содержание ВР и финансирование этой порностудии .....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Расскажите Ваш рецепт как "закінчити війну ... за 3 доби"?
Украина, как один из основателей ООН подаёт обращение в ООН о незамедлительном вводе 50 тысячной миротворческой мисси ООН в зону ООС. Обращение к президенту, правительству и народу США взять Украину под свою военную защиту. Обращение к НАТО ввести войска на територию ООС и принудить сепаратистов к миру. Принуждение к миру называется. Как было в Боснии и Хорватии. Виноватых в начале и продолжении военного конфликта 2014 - 2019 годов под международный военный трибунал. Осудить и на виселицу. Чтоб не было повадно.
Кто будет платить за этот банкет?
То есть вы предлагаете НАТО и США заплатить огромные деньги и рисковать жизнью своих драгоценных граждан, чтобы решить проблемы Украины ? Остается ответить на вопрос, зачем им это надо. А Украина сама ничего не должна? Хотя бы как минимум определиться с планом действий? Воевать активно категорически никто не хочет, искать какие то компромиссы никто не хочет, хотим, чтобы НАТО решило все за нас.
ЛАД написав:Расскажите Ваш рецепт как "закінчити війну ... за 3 доби"?
Украина, как один из основателей ООН подаёт обращение в ООН о незамедлительном вводе 50 тысячной миротворческой мисси ООН в зону ООС. Обращение к президенту, правительству и народу США взять Украину под свою военную защиту. Обращение к НАТО ввести войска на територию ООС и принудить сепаратистов к миру. Принуждение к миру называется. Как было в Боснии и Хорватии. Виноватых в начале и продолжении военного конфликта 2014 - 2019 годов под международный военный трибунал. Осудить и на виселицу. Чтоб не было повадно.
Кто будет платить за этот банкет?
То есть вы предлагаете НАТО и США заплатить огромные деньги и рисковать жизнью своих драгоценных граждан, чтобы решить проблемы Украины ? Остается ответить на вопрос, зачем им это надо. А Украина сама ничего не должна? Хотя бы как минимум определиться с планом действий? Воевать активно категорически никто не хочет, искать какие то компромиссы никто не хочет, хотим, чтобы НАТО решило все за нас.
Если бы ООН мог ввести голубые каски, он бы их уже давно ввел. Вся беда в том, что против супертяжей типа России, США, Китая и т. д. голубые каски вводить себе дороже
Faceless написав:Тем, что окажется не таким беспомощным на своём посту, сформулирует свои приоритеты и задачи, и будет достойно выглядеть как представитель Украины.
Вполне себе не беспомощный на своем посту, даже с перебором агрессивный, приоритеты и задачи очевидные, но сломать старые привычки власти будет непросто, особенно из-за противодействия папередников и избирателей папередников, для этого надо выиграть парламентские выборы. Выглядит вполне себе достойно, по встречам на Западе вполне себе хорошие отзывы в зарубежных СМИ.
antey1969 написав:Если бы ООН мог ввести голубые каски, он бы их уже давно ввел. Вся беда в том, что против супертяжей типа России, США, Китая и т. д. голубые каски вводить себе дороже
Да понимаю это я. Хотя бы формально бы ввели. Ну тогда ждём, что у кого ключи от мира себе карму основательно испортит. Наберёт минус 1000 к карме и его в преисподнюю черти уволокут. Хотел бы эту тварь пережить.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 08 чер, 2019 14:46, всього редагувалось 2 разів.