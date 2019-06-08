Додано: Суб 08 чер, 2019 14:23

Faceless написав: ЛАД написав: По действиям Зе.

Не знаю, каких действий Вы ожидали за первые 2 недели/месяца.



Я ожидал, что он меня все же удивит, пока же я лишь убеждаюсь, что опасения касательно его кандидатуры были оправданы Я ожидал, что он меня все же удивит, пока же я лишь убеждаюсь, что опасения касательно его кандидатуры были оправданы

Чем он мог Вас (меня, других) удивить?Уверен, что лично Вы понимаете, что 40-миллионную страну перевернуть нельзя даже за год, а не то что за 15-20 дней.Его законопроекты, как Вы пишете, "ожидаемо отвергнуты" Радой. Насчёт "ожидаемости" я бы так не сказал. Закон об импичменте, например, вроде как в интересах Рады.Что же Вы хотели бы увидеть от него?Определение направлений? Согласен. Но уже писал - по Донбассу вроде обещают где-то 19 июня, по экономике не жду раньше выборов и формирования коалиции и правительства.Кстати, пример из более простой области. Я ожидал каких-то действий (даже не изменений, а просто действий) модерации на сайте. Бороться с франтом и глупостями на сайте проще, чем с Радой.Но ничего не вижу. Что я должен говорить?