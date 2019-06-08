Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:То есть как я понял, претензий по делам 18 дней президентства ни у кого нет, тему можно закрывать, имхо. Как из цитаты фильме Мимино, просто - Испытываю личную неприязнь.
у меня конктретная претензия к мною вібранному Президенту за эти дни:
не надо было Зе расплываться в улыбках в Брюсселе. Ни одной улыбки не должно быть у него, пока в Украине гибнут через войну на юго - востоке Украины. Ни одной!!! И пояснить им, что он не улыбается, так как убивают на войне в Украине. Где войска ООН в Украине? Ведь война же! Всегда, где военный конфликт в мире, там войска ООН. И сепаратисты вынуждены будут прекратить стрельбу. И наши перестанут им отвечать. Это называется принуждением к миру. И воцарится мир на Украине.
Откуда Вы такой бред взяли? Поинтересуйтесь когда и при каких условиях вводятся войска ООН. Вы считаете, что в Европе не знают и не слышали о войне в Украине? Но война в Украине, а не в Брюсселе. И войн в мире много, не только в Украине. Война в Сирии волновала Брюссель не меньше, а больше, чем в Украине, хотя бы потому, что приводили к миллионам беженцев в Европе. Не говоря уж об опасности распространения пожара на др. мусульманские страны, особенно в случае успехов ИГИЛ. И война там не "гибридная", а вполне себе настоящая.
Я уж молчу о том, что наше "попрошайничество" Европе уже малость надоело.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
antey1969 написав:Если бы ООН мог ввести голубые каски, он бы их уже давно ввел.
Для ввода голубых касок нужно обязательное условие - согласие сторон конфликта. Вроде позиция по миротворцам была почти согласована со всеми мировыми лидерами.
Проблема неразрешимая возникла в одном - РФ хочет сначала миротворцев на линию разграничения, Украина сначала хочет миротворцев на границу между Украиной и Рф. На этом всё и умерло. А ООН как бы не против, ждет пока стороны договорятся.
freeze написав:Странно, что сторонники папередника никак не могут сформулировать претензии к делам Зеленского, кроме того что он не так ставит подлежащие и сказуемые, и не могут четко сформулировать, что же такого Зеленский не сделал за 18 дней, что был должен сделать.
Прямо как в анекдоте про воздушный шарик, какие конкретные претензии к шарику, он меня не радует.
Читать написанное и запомнить не в состоянии? ну бывает. Вы одновременно пишите, что надо подождать и потом оценивать Зеленского, и пишите, что он много сделал. Претензий много 1) В роликах ЗЕ! говорил, что назначать на должности кумовей и друзей - это плохо. И расставил друзей на должности. 2) На стихийное бедствие в Закарпатья отреагировал только письмом 3) На встрече с шахтерами Львовской области пособачился с журналисткой и ... не купил квартиры семьям погибших. Кто его тогда за язык тянул ? 4) Бе-ме на встрече в Брюсселе. Кстати, я гораздо ранее писал, что Зеленский не способен формулировать свои мысли, если нет сценария и нет репетиций. 5) Договорняки с Пинчуком и Кучмой 6) Постоянное информационное "У Зеленского сообщили". То есть размызывание ответственности за сообщения. Попросту, вбросы. Вроде и сообщили, а ответственного нет за сообщение. 7) Самое главное, ложится огромный прибор на законы, начиная от назначений на должности, переназначение главы партии "Слуга народа", роспуск ВР
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:Расскажите Ваш рецепт как "закінчити війну ... за 3 доби"?
Украина, как один из основателей ООН подаёт обращение в ООН о незамедлительном вводе 50 тысячной миротворческой мисси ООН в зону ООС. Обращение к президенту, правительству, конгрессу и народу США взять Украину под свою военную защиту. Обращение к НАТО ввести войска на територию ООС и принудить сепаратистов к миру. Разоружить сепаратистов. Принуждение к миру называется. Как было в Боснии и Хорватии. Виноватых в начале и продолжении военного конфликта 2014 - 2019 годов под международный военный трибунал. Осудить и на виселицу. Чтоб не было повадно.
В Лигу сексуальных реформ обратиться не пробовали?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
... не знаю..... я от теж хочу "все і зразу!" - але, "зціпивши зуби", чекаю РІК! - а вже тоді буду робити висновки, що зроблено, а що ні, а що в процесі: 1) - закінчення/зупинення війни!(тут вже як вдасться.... - головне, щоб вже ніхто не гинув на війні! ) 2) - адекватна комуналь відносно зарплат і пенсій! 3) - "нац. лотерея"(читайте" гральні автомати") - або перенести їх(всі) десь в одне місце за межі міста, або скасувати/ліквідувати те все повністю! 4) - доступні кредити/іпотека/соц. житло для пересічних і атовців!(але контролювати це так, щоб воно дійсно доходило до ПЕРЕСІЧНИХ і АТОВЦІВ! ) 5) -.... та що то все перераховувати? - мають працювати закони ДЛЯ ВСІХ! - і якщо вчинив злочин - маєш за нього відповісти по закону! - не зважаючи, чи ти пересічний, чи депутат, чи президент!!! (а не збив людину на пішохідному і поїхав далі, бо ти депутат/мєнт/прокурор/сбушник)!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Считаю, что просто перевыборы, делать одно и то же c надеждой на другой результат - сумасшествие согласно некоторой терминологии. Условия входу в Раду те же: отсеивания незамазанных игнорированием до 5% голосов и подталкивание избирателей "чтобы голос не пропал". Вот есть петиция о проблеме - https://petition.president.gov.ua/petition/53680
Ей суждено уйти в никуда, но свой голос все равно отдал. Чуток сумбурно некоторые моменты написаны, но в общем проблема раскрыта.
pesikot написав:Читать написанное и запомнить не в состоянии? ну бывает. Вы одновременно пишите, что надо подождать и потом оценивать Зеленского, и пишите, что он много сделал. Претензий много 1) В роликах ЗЕ! говорил, что назначать на должности кумовей и друзей - это плохо. И расставил друзей на должности. 2) На стихийное бедствие в Закарпатья отреагировал только письмом 3) На встрече с шахтерами Львовской области пособачился с журналисткой и ... не купил квартиры семьям погибших. Кто его тогда за язык тянул ? 4) Бе-ме на встрече в Брюсселе. Кстати, я гораздо ранее писал, что Зеленский не способен формулировать свои мысли, если нет сценария и нет репетиций. 5) Договорняки с Пинчуком и Кучмой 6) Постоянное информационное "У Зеленского сообщили". То есть размызывание ответственности за сообщения. Попросту, вбросы. Вроде и сообщили, а ответственного нет за сообщение. 7) Самое главное, ложится огромный прибор на законы, начиная от назначений на должности, переназначение главы партии "Слуга народа", роспуск ВР
Претензии классического порохобота - опять сильно раздражает - У Зеленского сказали - запомните - так было до выборов, и так будет пять лет дальше, всё можете от возмущения выпить яда договорняки с Пинчуком и Кучмой - какой ущерб был кому нанесён, кроме очевидной пользы для трехсторонней группы что там кто ложит на законы - это не судить сельскому бухгалтеру, который молча глотал, когда это делал постоянно Порошенко, это дело Конституционного суда, пусть решают всё по-закону квартиру семье шахтера купили, какие у вас претензии к тому, что купили, опять плохо поступили
короче классика зрадофилии, отдохнули бы пока лето, хорошая погода и начали бы лить зраду хотя бы с осени