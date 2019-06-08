Додано: Суб 08 чер, 2019 14:58

... не знаю..... я от теж хочу "все і зразу!" - але, "зціпивши зуби", чекаю РІК! - а вже тоді буду робити висновки, що зроблено, а що ні, а що в процесі:

1) - закінчення/зупинення війни!(тут вже як вдасться.... - головне, щоб вже ніхто не гинув на війні! )

2) - адекватна комуналь відносно зарплат і пенсій!

3) - "нац. лотерея"(читайте" гральні автомати") - або перенести їх(всі) десь в одне місце за межі міста, або скасувати/ліквідувати те все повністю!

4) - доступні кредити/іпотека/соц. житло для пересічних і атовців!(але контролювати це так, щоб воно дійсно доходило до ПЕРЕСІЧНИХ і АТОВЦІВ! )

5) -.... та що то все перераховувати? - мають працювати закони ДЛЯ ВСІХ! - і якщо вчинив злочин - маєш за нього відповісти по закону! - не зважаючи, чи ти пересічний, чи депутат, чи президент!!!

(а не збив людину на пішохідному і поїхав далі, бо ти депутат/мєнт/прокурор/сбушник)!!!



...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4