Додано: Суб 08 чер, 2019 18:24

Starikan написав: Yuri_61 написав: Кармелюк написав: По п.8 з Харкова тривожні дзвіночки вже є (уявляю, які зараз посипляться виправдання...). По п.8 з Харкова тривожні дзвіночки вже є (уявляю, які зараз посипляться виправдання...). а мені хай з війною покінчить і щоб економіку підняв. а мені

Типичный уровень голосовавших за Зе "прилетит волшебник в голубом вертолете" (пардон, "на велосипеде").

Во избежание недоразумений - это критика не в адрес Зе, а в адрес большинства из 73%. Типичный уровень голосовавших за Зе "прилетит волшебник в голубом вертолете" (пардон, "на велосипеде").Во избежание недоразумений - это критика не в адрес Зе, а в адрес большинства из 73%.

ЛАД писал(а):

Бли-и-ин! Как надоели де***!

Вы уже в окопе с автоматом в зубах?

Или воевать хотите чужими руками?



Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).

Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".

Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.



Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов

Не вижу, что тут можно критиковать.У меня, например, те же основные требования/желания - закончить войну и поднять/ускорить развитие экономики.Другое дело, что нельзя требовать этого завтра или даже через месяц.Нет,вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий.А вотвести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа.Во время войны воюет не армия мирного времени. Для этого нужна если не всеобщая, то хотя бы частичная мобилизация резервистов. Идолжен понимать и быть готовым к тому, что и он или его близкий родственник может оказаться на фронте.У "патриотов" типая такой готовности не вижу.КХ тут часто вспоминал о спартанцах.Сомневаюсь, что сегодня у нас найдётся много женщин, которые захотят проводить воина на фронт словами: "Со щитом или на щите".