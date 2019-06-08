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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 31023103310431053106>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 171
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
42
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:08

  rjkz написав:
  Yuri_61 написав:Не прощу Зе за то, что он лыбу счастливую давил всю дорогу в Брюсселе. Меня его поведение шокировало. Он приехал из воюющей страны со счастливой улыбкой. так нельзя ему делать.


а вы ему лимон дайте скушать :mrgreen:
а еще что вы ему не можете простить?
рост?
нос?
цвет глаз?


его веселье в Брюсселе оскорбило меня, жителя прифронтовой области
если что, он на самолёте на свою виллу в Италию улетит, а остальным нам каково будет?
Так думает он обо мне, о нас?
Я такнНе думаю :(
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:15

  Yuri_61 написав:
  rjkz написав:
  Yuri_61 написав:Не прощу Зе за то, что он лыбу счастливую давил всю дорогу в Брюсселе. Меня его поведение шокировало. Он приехал из воюющей страны со счастливой улыбкой. так нельзя ему делать.


а вы ему лимон дайте скушать :mrgreen:
а еще что вы ему не можете простить?
рост?
нос?
цвет глаз?


его веселье в Брюсселе оскорбило меня, жителя прифронтовой области
если что, он на самолёте на свою виллу в Италию улетит, а остальным нам каково будет?
Так думает он обо мне, о нас?
Я такнНе думаю :(


Открою вам секрет - почти у 90% политиков есть недвижимость за рубежом. И 99% из них время от времени улыбаются.
давайте запретим улыбки. :mrgreen:
Будем ходить с постными мордами до окончания войны. И если она окажется "Столетней", то еще наши внуки и правнуки. И запишем в Конституцию -"В Украине запрещены улыбки". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:24

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:
  Кармелюк написав: По п.8 з Харкова тривожні дзвіночки вже є (уявляю, які зараз посипляться виправдання...).
а мені хай з війною покінчить і щоб економіку підняв.

Типичный уровень голосовавших за Зе "прилетит волшебник в голубом вертолете" (пардон, "на велосипеде").
Во избежание недоразумений - это критика не в адрес Зе, а в адрес большинства из 73%.

Не вижу, что тут можно критиковать.
У меня, например, те же основные требования/желания - закончить войну и поднять/ускорить развитие экономики.
Другое дело, что нельзя требовать этого завтра или даже через месяц.

ЛАД писал(а):
Бли-и-ин! Как надоели де***!
Вы уже в окопе с автоматом в зубах?
Или воевать хотите чужими руками?


Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).
Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".
Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.

Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов

Нет, это не вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий.
А вот готовность народа вести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа.
Во время войны воюет не армия мирного времени. Для этого нужна если не всеобщая, то хотя бы частичная мобилизация резервистов. И каждый должен понимать и быть готовым к тому, что и он или его близкий родственник может оказаться на фронте.
У "патриотов" типа Франта я такой готовности не вижу.
КХ тут часто вспоминал о спартанцах.
Сомневаюсь, что сегодня у нас найдётся много женщин, которые захотят проводить воина на фронт словами: "Со щитом или на щите".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:29

  rjkz написав:
  Yuri_61 написав:Не прощу Зе за то, что он лыбу счастливую давил всю дорогу в Брюсселе. Меня его поведение шокировало. Он приехал из воюющей страны со счастливой улыбкой. так нельзя ему делать.

а вы ему лимон дайте скушать :mrgreen:
а еще что вы ему не можете простить?
рост?
нос?
цвет глаз?

Пока что больше нечем придраться к Владимиру.
А Слуге Народа на парламентских выборах необходимо взять за основу проведение референдума с целью сокращения депутатского скота до 300 голов. Правда, с 2024 года. Все равно половина на работу не ходит, остальные кнопкодавят, и ху...ню всякую принимают.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:29

  Yuri_61 написав:Не прощу Зе за то, что он лыбу счастливую давил всю дорогу в Брюсселе. Меня его поведение шокировало. Он приехал из воюющей страны со счастливой улыбкой. так нельзя ему делать.

Да-да, я помню, как вы постоянно на форуме возмущались в 2016-2019 гг. по аналогичному поводу!

Встреча с Меркель 1 февраля 2016:
https://www.rbc.ua/static/img/5/5/5508889_650x410.jpg

Встреча с Трампом 21 сентября 2017:
https://24tv.ua/resources/photos/news/6 ... 867328.jpg
https://kor.ill.in.ua/m/610x385/2060696.jpeg

Встреча с Меркель 20 августа 2018:
https://kor.ill.in.ua/m/610x385/2186024.jpg

Встреча с Меркель 12 апреля 2019:
https://images.unian.net/photos/2019_04 ... 9-9892.JPG

Встреча с Макроном 12 апреля 2019:
https://24tv.ua/resources/photos/news/6 ... 292693.png
https://24tv.ua/resources/photos/news/6 ... 140192.jpg

Хотя нет, вы не возмущались, ведь тогда войны не было, война началась только после инаугурации Зеленского 20 мая 2019-го.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:34

  Yuri_61 написав:.............
его веселье в Брюсселе оскорбило меня, жителя прифронтовой области
если что, он на самолёте на свою виллу в Италию улетит, а остальным нам каково будет?
Так думает он обо мне, о нас?
Я такнНе думаю :(

Это заметно, что Вы не думаете. :)
Сколько раз Вы ещё повторите глубокую мысль о недовольстве улыбками Зе?
Вы хотите, чтобы он призвал Европу к войне с государством, обладающим первым/вторым в мире ядерным потенциалом?
И ожидаете, что Меркель, или Макрон, или Мэй устыдятся и бросятся воевать с РФ?
Вам надоело на ветке ДС и зашли на огонёк почесать языком?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:36

  yanyura написав:Хотя нет, вы не возмущались, ведь тогда войны не было, война началась только после инаугурации Зеленского 20 мая 2019-го.


Но какой-то повод придраться всё-таки найти надо.
Улыбался, гадюка, и шаурму хомячил. Как он мог !!! И это президент ???
Идеальным президентом был бы Турчинов, ходил вечно мрачный, и ежемесячно постоянно говорил, что Россия продолжает наращивать группировку на границах с Украиной.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:40

Топ-5 партии Голос:

Святослав Вакарчук
Юлия Клименко
Кира Рудык
Ярослав Железняк
Александра Устинова

Не знаю кто эти люди, но судя по всему реально новые лица.
Похоже гвоздь в гроб надежд старых лиц от БПП.
Подозреваю, что Вакарчук заберёт у Петра как минимум половину голосов.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:45

Re: Політичні дискусії

правда от нового Цоя о правителях о стране - агрессоре.
Посмотрите видеоклип. Впечатляет.
https://www.youtube.com/watch?v=fkKWiBWG7xY
lyrics
Я забыл закрыть окно,
Ко мне ветер залетел,
Я успел понять одно,
Что творится беспредел.

Голубь мира на войне,
На погосте пир горой,
И отец святой давно,
Стал эстрадною звездой.

Посмотри мне в глаза,
Прочитай в них слова,
Сердце дышит весной,
Я с тобой, ты со мной,

В моем доме печаль,
В голове моей свет,
Ты запомни меня!
Мы уходим в рассвет.

Матом кроет депутат,
Обещает миру мир,
Строит благо старикам,
Он их главный бригадир,

В центре города гарем,
Проституция в цене,
Это дело без проблем,
Помогает всей стране.

Посмотри мне в глаза,
Прочитай в них слова,
Сердце дышит весной,
Я с тобой, ты со мной,

В моем доме печаль,
В голове моей свет,
Ты запомни меня!
Мы уходим в рассвет.

Мир похож на динамит,
С механизмом часовым,
Все в народе кипишат,
А в итоге будет дым.

Я хотел бы стать щенком,
Что гоняет голубей,
Ему пох%й на страну,
Ему пох%й на людей.

Посмотри мне в глаза,
Прочитай в них слова,
Сердце дышит весной,
Я с тобой, ты со мной,

В моем доме печаль,
В голове моей свет,
Ты запомни меня!
Мы уходим в рассвет.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:53

Кстати, о продаже мест в списках.
"Цены немного "кусаются". Вот нынешний депутат от БПП Александр Домбровский приобрел себе место в проходном списке партии "Сила и честь" за $3 миллиона. А за проходное место бывшего главы таможни Макаренко его спонсорам – Хомутыннику и Фуксe – пришлось поторговаться. Начали с $3 млн, сошлись за полтора", – пишет она.

https://www.obozrevatel.com/politics/za-millionyi-dollarov-smeshko-prodal-mesta-v-svoej-partii.htm
Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко продает места в своей политической силе по впечатляющим ценам. Более того, рекламу он размещает даже в газете бесплатных объявлений.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналист Ольга Василевская-Смаглюк, ссылаясь сразу на несколько источников.

При это здесь - https://www.facebook.com/832029077/posts/10157488508099078?s=100008235405130&sfns=mo - госпожа Ольга Василевская пишет:
Останнім часом кілька людей розповіли мені одне й те ж.
Місця в списку партії Ігоря Смешка продаються вже навіть в газеті безкоштовних оголошень.

Ладно она не хочет палить "кілька людей" и называть их имена, но почему-то она не даёт даже ссылку на "газету безкоштовних оголошень".
Всё это свидетельствует только о продажности и бессовестности многих наших журналистов и блогеров.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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