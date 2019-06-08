его веселье в Брюсселе оскорбило меня, жителя прифронтовой области
если что, он на самолёте на свою виллу в Италию улетит, а остальным нам каково будет?
Так думает он обо мне, о нас?
Я такнНе думаю
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:08
его веселье в Брюсселе оскорбило меня, жителя прифронтовой области
если что, он на самолёте на свою виллу в Италию улетит, а остальным нам каково будет?
Так думает он обо мне, о нас?
Я такнНе думаю
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:15
Открою вам секрет - почти у 90% политиков есть недвижимость за рубежом. И 99% из них время от времени улыбаются.
давайте запретим улыбки.
Будем ходить с постными мордами до окончания войны. И если она окажется "Столетней", то еще наши внуки и правнуки. И запишем в Конституцию -"В Украине запрещены улыбки".
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:24
Не вижу, что тут можно критиковать.
У меня, например, те же основные требования/желания - закончить войну и поднять/ускорить развитие экономики.
Другое дело, что нельзя требовать этого завтра или даже через месяц.
Нет, это не вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий.
А вот готовность народа вести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа.
Во время войны воюет не армия мирного времени. Для этого нужна если не всеобщая, то хотя бы частичная мобилизация резервистов. И каждый должен понимать и быть готовым к тому, что и он или его близкий родственник может оказаться на фронте.
У "патриотов" типа Франта я такой готовности не вижу.
КХ тут часто вспоминал о спартанцах.
Сомневаюсь, что сегодня у нас найдётся много женщин, которые захотят проводить воина на фронт словами: "Со щитом или на щите".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:29
Пока что больше нечем придраться к Владимиру.
А Слуге Народа на парламентских выборах необходимо взять за основу проведение референдума с целью сокращения депутатского скота до 300 голов. Правда, с 2024 года. Все равно половина на работу не ходит, остальные кнопкодавят, и ху...ню всякую принимают.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:29
Да-да, я помню, как вы постоянно на форуме возмущались в 2016-2019 гг. по аналогичному поводу!
Встреча с Меркель 1 февраля 2016:
Встреча с Трампом 21 сентября 2017:
Встреча с Меркель 20 августа 2018:
Встреча с Меркель 12 апреля 2019:
Встреча с Макроном 12 апреля 2019:
Хотя нет, вы не возмущались, ведь тогда войны не было, война началась только после инаугурации Зеленского 20 мая 2019-го.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:34
Это заметно, что Вы не думаете.
Сколько раз Вы ещё повторите глубокую мысль о недовольстве улыбками Зе?
Вы хотите, чтобы он призвал Европу к войне с государством, обладающим первым/вторым в мире ядерным потенциалом?
И ожидаете, что Меркель, или Макрон, или Мэй устыдятся и бросятся воевать с РФ?
Вам надоело на ветке ДС и зашли на огонёк почесать языком?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:36
Но какой-то повод придраться всё-таки найти надо.
Улыбался, гадюка, и шаурму хомячил. Как он мог !!! И это президент ???
Идеальным президентом был бы Турчинов, ходил вечно мрачный, и ежемесячно постоянно говорил, что Россия продолжает наращивать группировку на границах с Украиной.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:40
Топ-5 партии Голос:
Святослав Вакарчук
Юлия Клименко
Кира Рудык
Ярослав Железняк
Александра Устинова
Не знаю кто эти люди, но судя по всему реально новые лица.
Похоже гвоздь в гроб надежд старых лиц от БПП.
Подозреваю, что Вакарчук заберёт у Петра как минимум половину голосов.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:45
Re: Політичні дискусії
правда от нового Цоя о правителях о стране - агрессоре.
Посмотрите видеоклип. Впечатляет.
lyrics
Я забыл закрыть окно,
Ко мне ветер залетел,
Я успел понять одно,
Что творится беспредел.
Голубь мира на войне,
На погосте пир горой,
И отец святой давно,
Стал эстрадною звездой.
Посмотри мне в глаза,
Прочитай в них слова,
Сердце дышит весной,
Я с тобой, ты со мной,
В моем доме печаль,
В голове моей свет,
Ты запомни меня!
Мы уходим в рассвет.
Матом кроет депутат,
Обещает миру мир,
Строит благо старикам,
Он их главный бригадир,
В центре города гарем,
Проституция в цене,
Это дело без проблем,
Помогает всей стране.
Посмотри мне в глаза,
Прочитай в них слова,
Сердце дышит весной,
Я с тобой, ты со мной,
В моем доме печаль,
В голове моей свет,
Ты запомни меня!
Мы уходим в рассвет.
Мир похож на динамит,
С механизмом часовым,
Все в народе кипишат,
А в итоге будет дым.
Я хотел бы стать щенком,
Что гоняет голубей,
Ему пох%й на страну,
Ему пох%й на людей.
Посмотри мне в глаза,
Прочитай в них слова,
Сердце дышит весной,
Я с тобой, ты со мной,
В моем доме печаль,
В голове моей свет,
Ты запомни меня!
Мы уходим в рассвет.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:53
Кстати, о продаже мест в списках.
При это здесь -
Ладно она не хочет палить "кілька людей" и называть их имена, но почему-то она не даёт даже ссылку на "газету безкоштовних оголошень".
Всё это свидетельствует только о продажности и бессовестности многих наших журналистов и блогеров.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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