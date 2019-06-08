RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3103310431053106>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 171
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
42
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:55

  Yuri_61 написав:правда от нового Цоя о правителях о стране - агрессоре.
Посмотрите видеоклип. Впечатляет.


А для Украины эти бездарные стишки не применимы?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:06

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Топ-5 партии Голос:

Святослав Вакарчук
Юлия Клименко
Кира Рудык
Ярослав Железняк
Александра Устинова

Не знаю кто эти люди, но судя по всему реально новые лица.

3 из 4-х не новые лица в политике, 4-я - бизнес-вумен.
Юлия Клименко - https://gordonua.com/news/politics/zame ... 39675.html
Кира Рудык - https://delo.ua/business/kira-rudik-kog ... os-346026/
Ярослав Железняк - https://www.uaportal.com/news/yaroslav- ... archuk.htm
Александра Устинова - https://www.feykaktiv.com/aktyvisty/ust ... -juriivna/
Вакарчук уже был в ВР (23 ноября 2007 - 16 декабря 2008), откуда ушел "по собственному желанию".
Востаннє редагувалось yanyura в Суб 08 чер, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
Повідомлень: 4662
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:09

  shapo написав:
  Yuri_61 написав:правда от нового Цоя о правителях о стране - агрессоре.
Посмотрите видеоклип. Впечатляет.


А для Украины эти бездарные стишки не применимы?


стихи шедевр их надо в контексте песни слушать
Yuri_61
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 30.09.15
Подякував: 174 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:23

Re: Політичні дискусії

Спасибо форумчанам, что подняли мне настроение. Действительно, предыдущий также на все 32 улыбался.
Но существует дипломатическая скромная улыбка вежливости даже на похоронах. При этом зубы не показывают.
Зе очень весело, рядом дедушка в полном недоумении
Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 08 чер, 2019 19:37, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 30.09.15
Подякував: 174 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:29

  Yuri_61 написав:Не прощу Зе за то, что он лыбу счастливую давил всю дорогу в Брюсселе. Меня его поведение шокировало. Он приехал из воюющей страны со счастливой улыбкой. так нельзя ему делать.

Клоун думав, що він грає роль в "Кварталі".

Ось склад партії "Слуга народу"

"Бывший член организованной преступной группировки, а сейчас известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко купил себе место в партии “Слуга народа” и собирается баллотироваться от нее на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией"


https://uainfo.org/blognews/1560013346- ... enko-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19978
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:34

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:
  freeze написав:Топ-5 партии Голос:

Святослав Вакарчук
Юлия Клименко
Кира Рудык
Ярослав Железняк
Александра Устинова

Не знаю кто эти люди, но судя по всему реально новые лица.

3 из 4-х не новые лица в политике, 4-я - бизнес-вумен.
Юлия Клименко - https://gordonua.com/news/politics/zame ... 39675.html
Кира Рудык - https://delo.ua/business/kira-rudik-kog ... os-346026/
Ярослав Железняк - https://www.uaportal.com/news/yaroslav- ... archuk.htm
Александра Устинова - https://www.feykaktiv.com/aktyvisty/ust ... -juriivna/
Вакарчук уже был в ВР (23 ноября 2007 - 16 декабря 2008), откуда ушел "по собственному желанию".


Все равно для подавляющего большинства населения первая двадцатка Вакарчука это новые лица, по крайней мере там нет ни одного действующего депутата.
Я думаю, что Вакарчуку удастся преодолеть 5-процентный барьер, и он наберет примерно столько же сколько партия унылых папередников.
freeze
4
 
Повідомлень: 11761
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 5210 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:39

  freeze написав:
yanyura написав:
  freeze написав:Топ-5 партии
Все равно для подавляющего большинства населения первая двадцатка Вакарчука это новые лица, по крайней мере там нет ни одного действующего депутата.
Я думаю, что Вакарчуку удастся преодолеть 5-процентный барьер, и он наберет примерно столько же сколько партия унылых папередников.


За слугу народа однозначно голосовать не буду. Присмотрюсь к партии Славы Вакарчука.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 30.09.15
Подякував: 174 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:52

Любителям вірити Московії і домовлятись з нею - раджу почитати


https://petrimazepa.com/ne_strelyayte_v_pianista
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19978
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:52

Re: Політичні дискусії

А теперь сравните предыдущее фото с нижеприведённым фото. Почувствуй разницу. :Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 30.09.15
Подякував: 174 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:15

Yuri_61
Зубы ещё в заднем проходе у Зеленского посчитай.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8201
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3103310431053106>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61, Подолянин і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71938)
08.06.2019 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.