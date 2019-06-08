А для Украины эти бездарные стишки не применимы?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:55
А для Украины эти бездарные стишки не применимы?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:06
Re: Політичні дискусії
3 из 4-х не новые лица в политике, 4-я - бизнес-вумен.
Юлия Клименко -
Кира Рудык -
Ярослав Железняк -
Александра Устинова -
Вакарчук уже был в ВР (23 ноября 2007 - 16 декабря 2008), откуда ушел "по собственному желанию".
Востаннє редагувалось yanyura в Суб 08 чер, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:09
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:23
Re: Політичні дискусії
Спасибо форумчанам, что подняли мне настроение. Действительно, предыдущий также на все 32 улыбался.
Но существует дипломатическая скромная улыбка вежливости даже на похоронах. При этом зубы не показывают.
Зе очень весело, рядом дедушка в полном недоумении
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 08 чер, 2019 19:37, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:29
Клоун думав, що він грає роль в "Кварталі".
Ось склад партії "Слуга народу"
"Бывший член организованной преступной группировки, а сейчас известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко купил себе место в партии “Слуга народа” и собирается баллотироваться от нее на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:34
Re: Політичні дискусії
Все равно для подавляющего большинства населения первая двадцатка Вакарчука это новые лица, по крайней мере там нет ни одного действующего депутата.
Я думаю, что Вакарчуку удастся преодолеть 5-процентный барьер, и он наберет примерно столько же сколько партия унылых папередников.
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:39
За слугу народа однозначно голосовать не буду. Присмотрюсь к партии Славы Вакарчука.
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:52
Любителям вірити Московії і домовлятись з нею - раджу почитати
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 08 чер, 2019 19:52
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:15
Yuri_61
Зубы ещё в заднем проходе у Зеленского посчитай.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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