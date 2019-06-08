Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Starikan написав: Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими). Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие". Тыл им помогает, обеспечивает, кормит. Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов
Нет, это не вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий. А вот готовность народа вести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа.
Во время ВОВ так вопрос не стоял. Поэтому и победили.
Во время войны воюет не армия мирного времени. Для этого нужна если не всеобщая, то хотя бы частичная мобилизация резервистов. И каждый должен понимать и быть готовым к тому, что и он или его близкий родственник может оказаться на фронте. У "патриотов" типа Франта я такой готовности не вижу. КХ тут часто вспоминал о спартанцах. Сомневаюсь, что сегодня у нас найдётся много женщин, которые захотят проводить воина на фронт словами: "Со щитом или на щите".
freeze написав:Топ-5 партии Голос: Святослав Вакарчук Юлия Клименко Кира Рудык Ярослав Железняк Александра Устинова Не знаю кто эти люди, но судя по всему реально новые лица. Похоже гвоздь в гроб надежд старых лиц от БПП. Подозреваю, что Вакарчук заберёт у Петра как минимум половину голосов.
А я подозреваю, что после бегства из предыдущей Рады его вообще никто всерьез воспринимать не будет.
[quote="4682728:Ukrainian"]Премьер Израиля где войны нет?
у него почти дипломатическая улыбка (верхние зубы спрятаны, немного видно часть нижних зубов, но это такой ракурс камеры). На сколько Ким Чен Ир выглядит солиднее и строго без улыбки. вызывает уважение.
freeze написав:Топ-5 партии Голос: Святослав Вакарчук Юлия Клименко Кира Рудык Ярослав Железняк Александра Устинова Не знаю кто эти люди, но судя по всему реально новые лица. Похоже гвоздь в гроб надежд старых лиц от БПП. Подозреваю, что Вакарчук заберёт у Петра как минимум половину голосов.
А я подозреваю, что после бегства из предыдущей Рады его вообще никто всерьез воспринимать не будет.
МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ УКРАИНЦЕВ (29 МАЯ – 3 ИЮНЯ 2019 ГОДА) Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа - За життя» (10,7%), «Европейская Солидарность» (7,8%), «Батькивщина» (6,9%) и партия «Голос» (5,6%).
Yuri_61 А трамп как смотрится? Ты дипломат международник эксперт по этикету и протоколах или сноб ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД