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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3103310431053106

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 171
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
42
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:18

Премьер Израиля где войны нет?
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:27

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).
Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".
Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.
Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов
Нет, это не вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий.
А вот готовность народа вести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа.


Во время ВОВ так вопрос не стоял. Поэтому и победили.

Во время войны воюет не армия мирного времени. Для этого нужна если не всеобщая, то хотя бы частичная мобилизация резервистов. И каждый должен понимать и быть готовым к тому, что и он или его близкий родственник может оказаться на фронте.
У "патриотов" типа Франта я такой готовности не вижу.
КХ тут часто вспоминал о спартанцах.
Сомневаюсь, что сегодня у нас найдётся много женщин, которые захотят проводить воина на фронт словами: "Со щитом или на щите".


Значит, Украина обречена.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:30

  freeze написав:Топ-5 партии Голос:
Святослав Вакарчук
Юлия Клименко
Кира Рудык
Ярослав Железняк
Александра Устинова
Не знаю кто эти люди, но судя по всему реально новые лица.
Похоже гвоздь в гроб надежд старых лиц от БПП.
Подозреваю, что Вакарчук заберёт у Петра как минимум половину голосов.

А я подозреваю, что после бегства из предыдущей Рады его вообще никто всерьез воспринимать не будет.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:38

[quote="4682728:Ukrainian"]Премьер Израиля где войны нет?

у него почти дипломатическая улыбка (верхние зубы спрятаны, немного видно часть нижних зубов, но это такой ракурс камеры).
На сколько Ким Чен Ир выглядит солиднее и строго без улыбки. вызывает уважение.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:46

  Starikan написав:
  freeze написав:Топ-5 партии Голос:
Святослав Вакарчук
Юлия Клименко
Кира Рудык
Ярослав Железняк
Александра Устинова
Не знаю кто эти люди, но судя по всему реально новые лица.
Похоже гвоздь в гроб надежд старых лиц от БПП.
Подозреваю, что Вакарчук заберёт у Петра как минимум половину голосов.

А я подозреваю, что после бегства из предыдущей Рады его вообще никто всерьез воспринимать не будет.


МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ УКРАИНЦЕВ (29 МАЯ – 3 ИЮНЯ 2019 ГОДА)
Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа - За життя» (10,7%), «Европейская Солидарность» (7,8%), «Батькивщина» (6,9%) и партия «Голос» (5,6%).
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:54

Re: Політичні дискусії

намного выгодней смотрится премьер министр Италии со своей сдержанной улыбкой
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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:58

Yuri_61
А трамп как смотрится?
Ты дипломат международник эксперт по этикету и протоколах или сноб ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:00

  Yuri_61 написав:На сколько Ким Чен Ир выглядит солиднее и строго без улыбки. вызывает уважение.



Yuri_61 намекает 8)
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