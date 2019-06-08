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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3104310531063107

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 171
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
42
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:15

  Подолянин написав:Зображення
Когда работает "команда" "профессионалов" :shock:


Якщо ці "прохвесіонали", борці за все хороше проти всього поганого, попадуть а Верховну Раду - буде біда!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:29

  Yuri_61 написав:
  Ukrainian написав:Премьер Израиля где войны нет?

у него почти дипломатическая улыбка (верхние зубы спрятаны, немного видно часть нижних зубов, но это такой ракурс камеры).
На сколько Ким Чен Ир выглядит солиднее и строго без улыбки. вызывает уважение.

Оказывается, Вы поклонник Кима!
Хотите его в президенты Украины?
Вместе с идеями чучхе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:45

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).
Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".
Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.
Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов
Нет, это не вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий.
А вот готовность народа вести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа.


Во время ВОВ так вопрос не стоял. Поэтому и победили.
........

Во время ВОВ (и перед ней) народ как раз был готов к войне.
Настрой на войну с наци, правда, был несколько сбит за последние 1,5 предвоенных года, но не сильно.
И тогда с самого начала шла война, без всякой "гибридности". И у тогдашних руководителей Союза не было предприятий на территории врага. Да и вообще не было собственных предприятий, кот. давали бы возможность наживаться на войне. И советские люди не ездили в Германию на заработки. И никаких вариантов для оценки той войны как гражданской не было даже близко. И ещё много чего "не". И практически весь народ расценивал Германию как врага.
Да Вы и сами всё это прекрасно знаете.

...... Сомневаюсь, что сегодня у нас найдётся много женщин, которые захотят проводить воина на фронт словами: "Со щитом или на щите".

Значит, Украина обречена.

Я так не считаю. Просто нужен мир. Срочно. Почти любой ценой.
Сегодняшняя ситуация напоминает мне историю с брестским миром, когда Ленин настаивал на подписании "похабного мира", а Троцкий выступал с лозунгом: "Ни мира, ни войны". Это, конечно, не сегодняшняя "гибридная война"(или гибридный мир"), но некоторое сходство ситуаций просматривается.

А такие "умники", как Франт и цитируемые им "эксперты" и "ЛОМы", - чистые провокаторы и ничего больше. Или недоумки. "Избави нас, господи, от таких друзей, а с врагами мы и сами справимся".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:50

Yuri_61
Джузеппе Конте назвал отмену санкций против РФ целью Италии
Зображення
https://rueconomics.ru/381306-dzhuzeppe-konte-nazval-otmenu-sankcii-protiv-rf-celyu-italii
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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