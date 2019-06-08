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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3104310531063107 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 171 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 42 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 57 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 171 Додано: Суб 08 чер, 2019 21:15 Подолянин написав:

Когда работает "команда" "профессионалов" Когда работает "команда" "профессионалов"



Якщо ці "прохвесіонали", борці за все хороше проти всього поганого, попадуть а Верховну Раду - буде біда! Якщо ці "прохвесіонали", борці за все хороше проти всього поганого, попадуть а Верховну Раду - буде біда! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19979 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 23:29 Yuri_61 написав: Ukrainian написав: Премьер Израиля где войны нет?



у него почти дипломатическая улыбка (верхние зубы спрятаны, немного видно часть нижних зубов, но это такой ракурс камеры).

На сколько Ким Чен Ир выглядит солиднее и строго без улыбки. вызывает уважение. Премьер Израиля где войны нет?у него почти дипломатическая улыбка (верхние зубы спрятаны, немного видно часть нижних зубов, но это такой ракурс камеры).На сколько Ким Чен Ир выглядит солиднее и строго без улыбки. вызывает уважение.

Оказывается, Вы поклонник Кима!

Хотите его в президенты Украины?

Вместе с идеями чучхе? Оказывается, Вы поклонник Кима!Хотите его в президенты Украины?Вместе с идеями чучхе?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13325 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2019 23:45 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).

Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".

Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.

Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов Нет, это не вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий.

А вот готовность народа вести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа. Нет,вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий.А вотвести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа.



Во время ВОВ так вопрос не стоял. Поэтому и победили.

........ Во время ВОВ так вопрос не стоял. Поэтому и победили.........

Во время ВОВ (и перед ней) народ как раз был готов к войне.

Настрой на войну с наци, правда, был несколько сбит за последние 1,5 предвоенных года, но не сильно.

И тогда с самого начала шла война , без всякой "гибридности". И у тогдашних руководителей Союза не было предприятий на территории врага. Да и вообще не было собственных предприятий, кот. давали бы возможность наживаться на войне. И советские люди не ездили в Германию на заработки. И никаких вариантов для оценки той войны как гражданской не было даже близко. И ещё много чего "не". И практически весь народ расценивал Германию как врага.

Да Вы и сами всё это прекрасно знаете.



...... Сомневаюсь, что сегодня у нас найдётся много женщин, которые захотят проводить воина на фронт словами: "Со щитом или на щите".

Значит, Украина обречена. Значит, Украина обречена.

Я так не считаю. Просто нужен мир. Срочно. Почти любой ценой.

Сегодняшняя ситуация напоминает мне историю с брестским миром, когда Ленин настаивал на подписании "похабного мира", а Троцкий выступал с лозунгом: "Ни мира, ни войны". Это, конечно, не сегодняшняя "гибридная война"(или гибридный мир"), но некоторое сходство ситуаций просматривается.



А такие "умники", как Франт и цитируемые им "эксперты" и "ЛОМы", - чистые провокаторы и ничего больше. Или недоумки. "Избави нас, господи, от таких друзей, а с врагами мы и сами справимся". Во время ВОВ (и перед ней) народ как раз был готов к войне.Настрой на войну с наци, правда, был несколько сбит за последние 1,5 предвоенных года, но не сильно.И тогда с самого начала шла, без всякой "гибридности". И у тогдашних руководителей Союза не было предприятий на территории врага. Да и вообще не былопредприятий, кот. давали бы возможность наживаться на войне. И советские люди не ездили в Германию на заработки. И никаких вариантов для оценки той войны как гражданской не было даже близко. И ещё много чего "не". И практически весь народ расценивал Германию как врага.Да Вы и сами всё это прекрасно знаете.Я так не считаю. Просто нужен мир. Срочно. Почти любой ценой.Сегодняшняя ситуация напоминает мне историю с брестским миром, когда Ленин настаивал на подписании "похабного мира", а Троцкий выступал с лозунгом: "Ни мира, ни войны". Это, конечно, не сегодняшняя "гибридная война"(или гибридный мир"), но некоторое сходство ситуаций просматривается.А такие "умники", как Франт и цитируемые им "эксперты" и "ЛОМы", - чистые провокаторы и ничего больше. Или недоумки. "Избави нас, господи, от таких друзей, а с врагами мы и сами справимся".

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13325 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 00:50 Yuri_61

Джузеппе Конте назвал отмену санкций против РФ целью Италии



https://rueconomics.ru/381306-dzhuzeppe-konte-nazval-otmenu-sankcii-protiv-rf-celyu-italii

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13325 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3104310531063107 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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