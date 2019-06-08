Додано: Суб 08 чер, 2019 23:45

Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).

Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".

Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.

Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов Нет, это не вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий.

А вот готовность народа вести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа. Нет,вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий.А вотвести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа.



Во время ВОВ так вопрос не стоял. Поэтому и победили.

........ Во время ВОВ так вопрос не стоял. Поэтому и победили.........

война

собственных

...... Сомневаюсь, что сегодня у нас найдётся много женщин, которые захотят проводить воина на фронт словами: "Со щитом или на щите".

Значит, Украина обречена. Значит, Украина обречена.

Во время ВОВ (и перед ней) народ как раз был готов к войне.Настрой на войну с наци, правда, был несколько сбит за последние 1,5 предвоенных года, но не сильно.И тогда с самого начала шла, без всякой "гибридности". И у тогдашних руководителей Союза не было предприятий на территории врага. Да и вообще не былопредприятий, кот. давали бы возможность наживаться на войне. И советские люди не ездили в Германию на заработки. И никаких вариантов для оценки той войны как гражданской не было даже близко. И ещё много чего "не". И практически весь народ расценивал Германию как врага.Да Вы и сами всё это прекрасно знаете.Я так не считаю. Просто нужен мир. Срочно. Почти любой ценой.Сегодняшняя ситуация напоминает мне историю с брестским миром, когда Ленин настаивал на подписании "похабного мира", а Троцкий выступал с лозунгом: "Ни мира, ни войны". Это, конечно, не сегодняшняя "гибридная война"(или гибридный мир"), но некоторое сходство ситуаций просматривается.А такие "умники", как Франт и цитируемые им "эксперты" и "ЛОМы", - чистые провокаторы и ничего больше. Или недоумки. "Избави нас, господи, от таких друзей, а с врагами мы и сами справимся".