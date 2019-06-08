RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3104310531063107

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 171
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
42
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:15

  Подолянин написав:Зображення
Когда работает "команда" "профессионалов" :shock:


Якщо ці "прохвесіонали", борці за все хороше проти всього поганого, попадуть а Верховну Раду - буде біда!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19979
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:29

  Yuri_61 написав:
  Ukrainian написав:Премьер Израиля где войны нет?

у него почти дипломатическая улыбка (верхние зубы спрятаны, немного видно часть нижних зубов, но это такой ракурс камеры).
На сколько Ким Чен Ир выглядит солиднее и строго без улыбки. вызывает уважение.

Оказывается, Вы поклонник Кима!
Хотите его в президенты Украины?
Вместе с идеями чучхе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13325
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 3869 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:45

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: Глупо (и эта глупость неоднократно повторяется многими).
Воюет армия, военные, подготовленные люди, а не "чужие".
Тыл им помогает, обеспечивает, кормит.
Обсуждать сам предмет вашей дискуссии с Франтом не берусь, опять-таки это дело специалистов - военных и дипломатов
Нет, это не вопрос военных. Вопрос военных - выбор вооружений, планирование операций и т.п., т.е. то, что относится непосредственно к ведению военных действий.
А вот готовность народа вести войну, терять мужей, братьев, отцов - совершенно другой вопрос. И касается всего народа.


Во время ВОВ так вопрос не стоял. Поэтому и победили.
........

Во время ВОВ (и перед ней) народ как раз был готов к войне.
Настрой на войну с наци, правда, был несколько сбит за последние 1,5 предвоенных года, но не сильно.
И тогда с самого начала шла война, без всякой "гибридности". И у тогдашних руководителей Союза не было предприятий на территории врага. Да и вообще не было собственных предприятий, кот. давали бы возможность наживаться на войне. И советские люди не ездили в Германию на заработки. И никаких вариантов для оценки той войны как гражданской не было даже близко. И ещё много чего "не". И практически весь народ расценивал Германию как врага.
Да Вы и сами всё это прекрасно знаете.

...... Сомневаюсь, что сегодня у нас найдётся много женщин, которые захотят проводить воина на фронт словами: "Со щитом или на щите".

Значит, Украина обречена.

Я так не считаю. Просто нужен мир. Срочно. Почти любой ценой.
Сегодняшняя ситуация напоминает мне историю с брестским миром, когда Ленин настаивал на подписании "похабного мира", а Троцкий выступал с лозунгом: "Ни мира, ни войны". Это, конечно, не сегодняшняя "гибридная война"(или гибридный мир"), но некоторое сходство ситуаций просматривается.

А такие "умники", как Франт и цитируемые им "эксперты" и "ЛОМы", - чистые провокаторы и ничего больше. Или недоумки. "Избави нас, господи, от таких друзей, а с врагами мы и сами справимся".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13325
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 3869 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:50

Yuri_61
Джузеппе Конте назвал отмену санкций против РФ целью Италии
Зображення
https://rueconomics.ru/381306-dzhuzeppe-konte-nazval-otmenu-sankcii-protiv-rf-celyu-italii
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13325
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 3869 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 02:31

Re: Політичні дискусії

Велкам ту риалити, зебилы: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... =663406559
airmax78
 
Повідомлень: 30441
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3623 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 05:36

  airmax78 написав:Велкам ту риалити, зебилы

ИМХО, не имеют морального права обзывать "зебилами" те, кто сам поддерживал одного из 90% кандидатов или политсил. За исключением, конечно, если они сами не последние де*** - тогда понятно, им море по колено.

Нормальные люди либо забили, либо делают что-то полезное, а не дают волю изжоге ниже пояса с устраиванием сатисфакции своей обиде.
Slx
 
Повідомлень: 50
З нами з: 23.07.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:19

ЛАД
А это можно назвать официальным свидетельством, что за 5 лет свора у власти занималась только уничтожением экономического потенциала Украины способного восстановить Армию и её вооружение. Грабежом, выводом средств, .....
Пардон, но уже не из моих уст:
«Лягут десятки тысяч» — генерал предостерег от активного наступления на Донбассе
07:00 | 09.06.2019709
https://sprotyv.info/news/lyagut-desyat ... a-donbasse


Активное наступление на Донбассе не станет спасением для украинской армии, наоборот, оно принесет серьезные потери.

Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Это авантюра, учитывая то, какие силы есть у нас, а какие у них. Мы же не только ядерное оружие отдали, но и ракеты. У нас ракета с дальностью действия в 120 км – «Точка У» и та устарела. Там, где нет современного оружия, там теряются жизни солдат. Разве это наш путь? Готовы ли мы положить несколько десятков тысяч наших военных, чтобы сдержать эту агрессию? Думаю, что нет. Даже инициативы такой с нашей стороны быть не должно», – подчеркнул он.

По словам генерала, мир можно установить благодаря «Плану Правды» и «Плану Времени». «Надо объективно оценить ситуацию – в НАТО и ЕС по оптимистичным прогнозам нас не ждут еще где-то в течение 10-15 лет. Можно на время президентства Владимира Зеленского заключить договор с россиянами с участием американцев – больше никто на это не способен, хотя я с уважением отношусь к Ангеле Меркель и другим европейским лидерам. Давление, которое осуществляют союзники, недостаточное, чтобы изменилась позиция россиян», – уверен Романенко.

При этом он считает, что тот факт, что глава РФ Владимир Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах, очень показательный.

«Когда нужно перемирие – российский президент дает команду. Когда нет команды, или отдается противоположная – происходит то, что сейчас. А мы вынуждены этого не допускать – они уважают только силу. Если будем сидеть по норам, то они будут продвигаться вперед, а это означает потери среди наших военных», – отметил он.

Разворовано и уничтожено даже то, последнее что было на начало 14го года...

И чем сейчас озабочен "этот Враг"?
- "Выборами"? Или возможностью продолжать дальнейший грабёж и уничтожение остатков Украины?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6866
З нами з: 20.09.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:50

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:И практически весь народ расценивал Германию как врага.
Это ваши фантазии. Это не соответствует действительности.
Забыли про совместный парад роСС армии и фашиков в Бресте?
Зображення
Народ НЕ ВЕРИЛ что война началась.
А дальше все просто. Народ если и колебался то с генеральной линией партии. Иначе тюрьма и расстрел. (жаль что у нас в 2014 такого не было)
Подолянин
 
Повідомлень: 547
З нами з: 25.05.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3104310531063107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.