Якщо ці "прохвесіонали", борці за все хороше проти всього поганого, попадуть а Верховну Раду - буде біда!
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 чер, 2019 21:15
Якщо ці "прохвесіонали", борці за все хороше проти всього поганого, попадуть а Верховну Раду - буде біда!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 08 чер, 2019 23:29
Оказывается, Вы поклонник Кима!
Хотите его в президенты Украины?
Вместе с идеями чучхе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 08 чер, 2019 23:45
Во время ВОВ (и перед ней) народ как раз был готов к войне.
Настрой на войну с наци, правда, был несколько сбит за последние 1,5 предвоенных года, но не сильно.
И тогда с самого начала шла война, без всякой "гибридности". И у тогдашних руководителей Союза не было предприятий на территории врага. Да и вообще не было собственных предприятий, кот. давали бы возможность наживаться на войне. И советские люди не ездили в Германию на заработки. И никаких вариантов для оценки той войны как гражданской не было даже близко. И ещё много чего "не". И практически весь народ расценивал Германию как врага.
Да Вы и сами всё это прекрасно знаете.
Я так не считаю. Просто нужен мир. Срочно. Почти любой ценой.
Сегодняшняя ситуация напоминает мне историю с брестским миром, когда Ленин настаивал на подписании "похабного мира", а Троцкий выступал с лозунгом: "Ни мира, ни войны". Это, конечно, не сегодняшняя "гибридная война"(или гибридный мир"), но некоторое сходство ситуаций просматривается.
А такие "умники", как Франт и цитируемые им "эксперты" и "ЛОМы", - чистые провокаторы и ничего больше. Или недоумки. "Избави нас, господи, от таких друзей, а с врагами мы и сами справимся".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 09 чер, 2019 00:50
Yuri_61
Джузеппе Конте назвал отмену санкций против РФ целью Италии
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 09 чер, 2019 02:31
Re: Політичні дискусії
Велкам ту риалити, зебилы:
Додано: Нед 09 чер, 2019 05:36
ИМХО, не имеют морального права обзывать "зебилами" те, кто сам поддерживал одного из 90% кандидатов или политсил. За исключением, конечно, если они сами не последние де*** - тогда понятно, им море по колено.
Нормальные люди либо забили, либо делают что-то полезное, а не дают волю изжоге ниже пояса с устраиванием сатисфакции своей обиде.
Додано: Нед 09 чер, 2019 08:19
ЛАД
А это можно назвать официальным свидетельством, что за 5 лет свора у власти занималась только уничтожением экономического потенциала Украины способного восстановить Армию и её вооружение. Грабежом, выводом средств, .....
Пардон, но уже не из моих уст:
Разворовано и уничтожено даже то, последнее что было на начало 14го года...
И чем сейчас озабочен "этот Враг"?
- "Выборами"? Или возможностью продолжать дальнейший грабёж и уничтожение остатков Украины?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 09 чер, 2019 08:50
Re: Політичні дискусії
Это ваши фантазии. Это не соответствует действительности.
Забыли про совместный парад роСС армии и фашиков в Бресте?
Народ НЕ ВЕРИЛ что война началась.
А дальше все просто. Народ если и колебался то с генеральной линией партии. Иначе тюрьма и расстрел. (жаль что у нас в 2014 такого не было)
|