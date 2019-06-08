«Лягут десятки тысяч» — генерал предостерег от активного наступления на Донбассе07:00 | 09.06.2019709Активное наступление на Донбассе не станет спасением для украинской армии, наоборот, оно принесет серьезные потери.Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.«Это авантюра, учитывая то, какие силы есть у нас, а какие у них. Мы же не только ядерное оружие отдали, но и ракеты. У нас ракета с дальностью действия в 120 км – «Точка У» и та устарела. Там, где нет современного оружия, там теряются жизни солдат. Разве это наш путь? Готовы ли мы положить несколько десятков тысяч наших военных, чтобы сдержать эту агрессию? Думаю, что нет. Даже инициативы такой с нашей стороны быть не должно», – подчеркнул он.По словам генерала, мир можно установить благодаря «Плану Правды» и «Плану Времени». «Надо объективно оценить ситуацию – в НАТО и ЕС по оптимистичным прогнозам нас не ждут еще где-то в течение 10-15 лет. Можно на время президентства Владимира Зеленского заключить договор с россиянами с участием американцев – больше никто на это не способен, хотя я с уважением отношусь к Ангеле Меркель и другим европейским лидерам. Давление, которое осуществляют союзники, недостаточное, чтобы изменилась позиция россиян», – уверен Романенко.При этом он считает, что тот факт, что глава РФ Владимир Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах, очень показательный.«Когда нужно перемирие – российский президент дает команду. Когда нет команды, или отдается противоположная – происходит то, что сейчас. А мы вынуждены этого не допускать – они уважают только силу. Если будем сидеть по норам, то они будут продвигаться вперед, а это означает потери среди наших военных», – отметил он.