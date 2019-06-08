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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3106310731083109>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 171
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
42
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:29

  Подолянин написав:
  ЛАД написав:И практически весь народ расценивал Германию как врага.

Это ваши фантазии. Это не соответствует действительности.
Забыли про совместный парад роСС армии и фашиков в Бресте?

Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
У первых схроны что-ли были поглубже, у вторых-третьих короче, а последние заробiтчанССтвом промышляли :roll:
Востаннє редагувалось Аlександр в Нед 09 чер, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:29

  ЛАД написав:Yuri_61
Джузеппе Конте назвал отмену санкций против РФ целью Италии
Зображення
https://rueconomics.ru/381306-dzhuzeppe-konte-nazval-otmenu-sankcii-protiv-rf-celyu-italii

слава богу в Европе есть адекватные страны... :mrgreen:
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:12

Первая пятерка списка БПП
Порошенко, Парубий, Геращенко, военный, певица

Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются.
Порадовали, молодцы.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:36

  freeze написав:Первая пятерка списка БПП
Порошенко, Парубий, Геращенко, военный, певица

Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются.
Порадовали, молодцы.

Это официалочка, что практически все "партии" - коммерческие проекты.
В коих просто продаются проходные места.
К Украине они имеют посредственное отношение - отсюда для Вашего понимания они по определению не могут решать функции Законодательной Власти для Народа Украины.

- они решают личные коммерческие интересы.
В военное время - это... - то, шо маемо.

Поэтому решения вопросов не может произойти без отделения криминала от власти.
- А это только коренное изменение "экономико-правовых отношений".
С разбором полётов исчезновения экономически активных гигантов.
- Уничтожение тех, кто стоит за тремя "Дэ".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:40

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Велкам ту риалити, зебилы: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... =663406559

Макс, вчера эту муть уже Франт цитировал и обсудили.
Не стоит повторяться.
Ну и "зебилы"... Не позорьтесь и не превращайтесь в озлоблённого хомячка.

Вы думаете, что места в списке "Служанок" не продаются? Может там праймариз какие-то будут? Открытый конкурс?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:45

  airmax78 написав:Велкам ту риалити, зебилы: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... =663406559

:lol: :mrgreen: :lol: :shock: :shock:
К Вам только пришло понимание значения термина "Савченко"???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:48

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Велкам ту риалити, зебилы: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... =663406559

Макс, вчера эту муть уже Франт цитировал и обсудили.
Не стоит повторяться.
Ну и "зебилы"... Не позорьтесь и не превращайтесь в озлоблённого хомячка.

Вы думаете, что места в списке "Служанок" не продаются? Может там праймариз какие-то будут? Открытый конкурс?

Выводы не логичны:
- А есть ли необходимость финансирования из бюджета ВР и её деятельности?
- Затраты на "выборы", обслугу депутантов,..... -?

Сейчас как раз момент обналичивания рейтинга "Политических проектов". - поэтому и бросается всё в Глаза.

- Необходима диктатура от Гаранта Конституции!
- Именно Конституции Украины, а не извращённого трактования с 2011 года!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 09 чер, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:53

  freeze написав:Первая пятерка списка БПП
Порошенко, Парубий, Геращенко, военный, певица

Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются.
Порадовали, молодцы.


Головне, що ця політична сила буде у Верховній Раді.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:00

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?

Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.
Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:00

  Pupsik написав:
  freeze написав:Первая пятерка списка БПП
Порошенко, Парубий, Геращенко, военный, певица

Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются.
Порадовали, молодцы.


Головне, що ця політична сила буде у Верховній Раді.


Это же не Олимпиада, где главное участие, важен еще и результат - в каком количестве будет присутствовать. Если смотреть последние соцопросы - 22 депутата по спискам, плюс по мажоритарке может пройдет несколько человек на западной Украине.
freeze
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