Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:И практически весь народ расценивал Германию как врага.
Это ваши фантазии. Это не соответствует действительности. Забыли про совместный парад роСС армии и фашиков в Бресте?
Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским? У первых схроны что-ли были поглубже, у вторых-третьих короче, а последние заробiтчанССтвом промышляли
Востаннє редагувалось Аlександр в Нед 09 чер, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются. Порадовали, молодцы.
Это официалочка, что практически все "партии" - коммерческие проекты. В коих просто продаются проходные места. К Украине они имеют посредственное отношение - отсюда для Вашего понимания они по определению не могут решать функции Законодательной Власти для Народа Украины.
- они решают личные коммерческие интересы. В военное время - это... - то, шо маемо.
Поэтому решения вопросов не может произойти без отделения криминала от власти. - А это только коренное изменение "экономико-правовых отношений". С разбором полётов исчезновения экономически активных гигантов. - Уничтожение тех, кто стоит за тремя "Дэ".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
К Вам только пришло понимание значения термина "Савченко"???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Макс, вчера эту муть уже Франт цитировал и обсудили. Не стоит повторяться. Ну и "зебилы"... Не позорьтесь и не превращайтесь в озлоблённого хомячка.
Вы думаете, что места в списке "Служанок" не продаются? Может там праймариз какие-то будут? Открытый конкурс?
Выводы не логичны: - А есть ли необходимость финансирования из бюджета ВР и её деятельности? - Затраты на "выборы", обслугу депутантов,..... -?
Сейчас как раз момент обналичивания рейтинга "Политических проектов". - поэтому и бросается всё в Глаза.
- Необходима диктатура от Гаранта Конституции! - Именно Конституции Украины, а не извращённого трактования с 2011 года!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 09 чер, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?
Вопрос вам, как известному здесь украинофобу. Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?
Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются. Порадовали, молодцы.
Головне, що ця політична сила буде у Верховній Раді.
Это же не Олимпиада, где главное участие, важен еще и результат - в каком количестве будет присутствовать. Если смотреть последние соцопросы - 22 депутата по спискам, плюс по мажоритарке может пройдет несколько человек на западной Украине.