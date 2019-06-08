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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3106310731083109

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 171
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
42
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:14

  freeze написав:Первая пятерка списка БПП
Порошенко, Парубий, Геращенко, военный, певица

Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются.
Порадовали, молодцы.

Классная компания де@ил и мин@@@а, это какой то позор,не дай бог пройдут.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:22

Цікаво, хто допоможе шаурмену сформувати більшість? Юля, Бойко чи Вакарчук?
п.с. уявляєте - Юля знову прем'єр?! :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:45

  Pupsik написав:Цікаво, хто допоможе шаурмену сформувати більшість? Юля, Бойко чи Вакарчук?
п.с. уявляєте - Юля знову прем'єр?! :lol:


Уже было объявлено, что ни с БПП, ни с Оппоблоком зелёные никогда не пойдут в коалицию.

Юля и Вакарчук скорее всего войдут в коалицию, честно говоря если особо покопать их желания и программы, то очень уж принципиальных отличий между ними нет.

При раскладах на сегодняшний день по соцопросам и количеству будущих депутатов премьером однозначно кто-то будет от Слуги народа.
Младшим партнерам достанутся плюшки чуть меньше - глава парламента, первый зам премьера, пару важных министерств, бюджетный комитет, налоговый комитет.
Не знаю, согласится ли Юля на главу парламента, но скорее всего предложат ей именно эту должность.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:03

  Подолянин написав:
  ЛАД написав:И практически весь народ расценивал Германию как врага.
Это ваши фантазии. Это не соответствует действительности.
Забыли про совместный парад роСС армии и фашиков в Бресте?
...........
Народ НЕ ВЕРИЛ что война началась.
А дальше все просто. Народ если и колебался то с генеральной линией партии. Иначе тюрьма и расстрел. (жаль что у нас в 2014 такого не было)

Вы плохо знаете историю и жизнь не чёрно-белая.
Современные искажения часто не соответствуют реальности. Слушайте и дальше вятровичей.
1. Тогда не было "роСС армии" и СС пусть остаётся на Вашей совести.
Была Красная Армия Советского Союза.
2. Вы не заметили, у меня написано:
Настрой на войну с наци, правда, был несколько сбит за последние 1,5 предвоенных года, но не сильно.

3. Народ не верил в первый день (или полдня). И то не "не верил", а не знал. Уже в 12 часов дня по радио выступил Молотов и в этот же день
с 23 июня была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах из 17. В трёх остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизация была объявлена через месяц особым решением правительства скрытным способом как «большие учебные сборы»
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:13

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Велкам ту риалити, зебилы: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... =663406559

Макс, вчера эту муть уже Франт цитировал и обсудили.
Не стоит повторяться.
Ну и "зебилы"... Не позорьтесь и не превращайтесь в озлоблённого хомячка.

Вы думаете, что места в списке "Служанок" не продаются? Может там праймариз какие-то будут? Открытый конкурс?

Я не хочу "думать", а хочу "знать"!
Вчера приводил пример аналогичного сообщения о Смешко.
Хочу увидеть не слухи и сплетни, а хоть одного "сознательного активиста", кот. после предложения заплатить за место в списках обратится в СБУ или полицию и с их помощью задокументирует взятку.
До тех пор пока этого нет, разрешите рассматривать такие сообщения как чёрный пиар.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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  #<1 ... 3106310731083109
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