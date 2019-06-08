Классная компания де@ил и мин@@@а, это какой то позор,не дай бог пройдут.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:14
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:22
Цікаво, хто допоможе шаурмену сформувати більшість? Юля, Бойко чи Вакарчук?
п.с. уявляєте - Юля знову прем'єр?!
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:45
Уже было объявлено, что ни с БПП, ни с Оппоблоком зелёные никогда не пойдут в коалицию.
Юля и Вакарчук скорее всего войдут в коалицию, честно говоря если особо покопать их желания и программы, то очень уж принципиальных отличий между ними нет.
При раскладах на сегодняшний день по соцопросам и количеству будущих депутатов премьером однозначно кто-то будет от Слуги народа.
Младшим партнерам достанутся плюшки чуть меньше - глава парламента, первый зам премьера, пару важных министерств, бюджетный комитет, налоговый комитет.
Не знаю, согласится ли Юля на главу парламента, но скорее всего предложат ей именно эту должность.
Додано: Нед 09 чер, 2019 13:03
Вы плохо знаете историю и жизнь не чёрно-белая.
Современные искажения часто не соответствуют реальности. Слушайте и дальше вятровичей.
1. Тогда не было "роСС армии" и СС пусть остаётся на Вашей совести.
Была Красная Армия Советского Союза.
2. Вы не заметили, у меня написано:
3. Народ не верил в первый день (или полдня). И то не "не верил", а не знал. Уже в 12 часов дня по радио выступил Молотов и в этот же день
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 09 чер, 2019 13:13
Я не хочу "думать", а хочу "знать"!
Вчера приводил пример аналогичного сообщения о Смешко.
Хочу увидеть не слухи и сплетни, а хоть одного "сознательного активиста", кот. после предложения заплатить за место в списках обратится в СБУ или полицию и с их помощью задокументирует взятку.
До тех пор пока этого нет, разрешите рассматривать такие сообщения как чёрный пиар.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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