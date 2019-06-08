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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3106310731083109 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 171 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 42 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 57 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 171 Додано: Нед 09 чер, 2019 12:14 freeze написав: Первая пятерка списка БПП

Порошенко, Парубий, Геращенко, военный, певица



Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются.

Порадовали, молодцы. Первая пятерка списка БПППорошенко, Парубий, Геращенко, военный, певицаПросто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются.Порадовали, молодцы.

Классная компания де@ил и мин@@@а, это какой то позор,не дай бог пройдут. Классная компания де@ил и мин@@@а, это какой то позор,не дай бог пройдут. innamax2008

Повідомлень: 293 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 12:22

п.с. уявляєте - Юля знову прем'єр?! Цікаво, хто допоможе шаурмену сформувати більшість? Юля, Бойко чи Вакарчук?п.с. уявляєте - Юля знову прем'єр?! Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3246 З нами з: 07.06.12 Подякував: 711 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 12:45 Pupsik написав: Цікаво, хто допоможе шаурмену сформувати більшість? Юля, Бойко чи Вакарчук?

п.с. уявляєте - Юля знову прем'єр?! Цікаво, хто допоможе шаурмену сформувати більшість? Юля, Бойко чи Вакарчук?п.с. уявляєте - Юля знову прем'єр?!



Уже было объявлено, что ни с БПП, ни с Оппоблоком зелёные никогда не пойдут в коалицию.



Юля и Вакарчук скорее всего войдут в коалицию, честно говоря если особо покопать их желания и программы, то очень уж принципиальных отличий между ними нет.



При раскладах на сегодняшний день по соцопросам и количеству будущих депутатов премьером однозначно кто-то будет от Слуги народа.

Младшим партнерам достанутся плюшки чуть меньше - глава парламента, первый зам премьера, пару важных министерств, бюджетный комитет, налоговый комитет.

Не знаю, согласится ли Юля на главу парламента, но скорее всего предложат ей именно эту должность. Уже было объявлено, что ни с БПП, ни с Оппоблоком зелёные никогда не пойдут в коалицию.Юля и Вакарчук скорее всего войдут в коалицию, честно говоря если особо покопать их желания и программы, то очень уж принципиальных отличий между ними нет.При раскладах на сегодняшний день по соцопросам и количеству будущих депутатов премьером однозначно кто-то будет от Слуги народа.Младшим партнерам достанутся плюшки чуть меньше - глава парламента, первый зам премьера, пару важных министерств, бюджетный комитет, налоговый комитет.Не знаю, согласится ли Юля на главу парламента, но скорее всего предложат ей именно эту должность. freeze 4 Повідомлень: 11765 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 13:03 Подолянин написав: ЛАД написав: И практически весь народ расценивал Германию как врага. И практически весь народ расценивал Германию как врага. Это ваши фантазии. Это не соответствует действительности.

Забыли про совместный парад роСС армии и фашиков в Бресте?

...........

Народ НЕ ВЕРИЛ что война началась.

А дальше все просто. Народ если и колебался то с генеральной линией партии. Иначе тюрьма и расстрел. (жаль что у нас в 2014 такого не было) Это ваши фантазии. Это не соответствует действительности.Забыли про совместный парад роСС армии и фашиков в Бресте?...........Народ НЕ ВЕРИЛ что война началась.А дальше все просто. Народ если и колебался то с генеральной линией партии. Иначе тюрьма и расстрел. (жаль что у нас в 2014 такого не было)

Вы плохо знаете историю и жизнь не чёрно-белая.

Современные искажения часто не соответствуют реальности. Слушайте и дальше вятровичей.

1. Тогда не было "роСС армии" и СС пусть остаётся на Вашей совести.

Была Красная Армия Советского Союза.

2. Вы не заметили, у меня написано:

Настрой на войну с наци, правда, был несколько сбит за последние 1,5 предвоенных года, но не сильно.

3. Народ не верил в первый день (или полдня). И то не "не верил", а не знал. Уже в 12 часов дня по радио выступил Молотов и в этот же день

с 23 июня была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах из 17. В трёх остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизация была объявлена через месяц особым решением правительства скрытным способом как «большие учебные сборы» Вы плохо знаете историю и жизнь не чёрно-белая.Современные искажения часто не соответствуют реальности. Слушайте и дальше вятровичей.1. Тогда не было "роСС армии" и СС пусть остаётся на Вашей совести.Была Красная Армия Советского Союза.2. Вы не заметили, у меня написано:3. Народ не верил в первый день (или полдня). И то не "не верил", а не знал. Уже в 12 часов дня по радио выступил Молотов и в этот же день

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13328 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 13:13 airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78 написав: Велкам ту риалити, зебилы: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... =663406559 Велкам ту риалити, зебилы:

Макс, вчера эту муть уже Франт цитировал и обсудили.

Не стоит повторяться.

Ну и "зебилы"... Не позорьтесь и не превращайтесь в озлоблённого хомячка. Макс, вчера эту муть уже Франт цитировал и обсудили.Не стоит повторяться.Ну и "зебилы"... Не позорьтесь и не превращайтесь в озлоблённого хомячка.

Вы думаете, что места в списке "Служанок" не продаются? Может там праймариз какие-то будут? Открытый конкурс? Вы думаете, что места в списке "Служанок" не продаются? Может там праймариз какие-то будут? Открытый конкурс?

Я не хочу "думать", а хочу "знать"!

Вчера приводил пример аналогичного сообщения о Смешко.

Хочу увидеть не слухи и сплетни, а хоть одного "сознательного активиста", кот. после предложения заплатить за место в списках обратится в СБУ или полицию и с их помощью задокументирует взятку.

До тех пор пока этого нет, разрешите рассматривать такие сообщения как чёрный пиар. Я не хочу "думать", а хочу "знать"!Вчера приводил пример аналогичного сообщения о Смешко.Хочу увидеть не слухи и сплетни, а хоть одного "сознательного активиста", кот. после предложения заплатить за место в списках обратится в СБУ или полицию и с их помощью задокументирует взятку.До тех пор пока этого нет, разрешите рассматривать такие сообщения как чёрный пиар.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13328 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3106310731083109 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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