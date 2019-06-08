Классная компания де@ил и мин@@@а, это какой то позор,не дай бог пройдут.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:14
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:22
Цікаво, хто допоможе шаурмену сформувати більшість? Юля, Бойко чи Вакарчук?
п.с. уявляєте - Юля знову прем'єр?!
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:45
Уже было объявлено, что ни с БПП, ни с Оппоблоком зелёные никогда не пойдут в коалицию.
Юля и Вакарчук скорее всего войдут в коалицию, честно говоря если особо покопать их желания и программы, то очень уж принципиальных отличий между ними нет.
При раскладах на сегодняшний день по соцопросам и количеству будущих депутатов премьером однозначно кто-то будет от Слуги народа.
Младшим партнерам достанутся плюшки чуть меньше - глава парламента, первый зам премьера, пару важных министерств, бюджетный комитет, налоговый комитет.
Не знаю, согласится ли Юля на главу парламента, но скорее всего предложат ей именно эту должность.
Додано: Нед 09 чер, 2019 13:03
Вы плохо знаете историю и жизнь не чёрно-белая.
Современные искажения часто не соответствуют реальности. Слушайте и дальше вятровичей.
1. Тогда не было "роСС армии" и СС пусть остаётся на Вашей совести.
Была Красная Армия Советского Союза.
2. Вы не заметили, у меня написано:
3. Народ не верил в первый день (или полдня). И то не "не верил", а не знал. Уже в 12 часов дня по радио выступил Молотов и в этот же день
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 09 чер, 2019 13:13
Я не хочу "думать", а хочу "знать"!
Вчера приводил пример аналогичного сообщения о Смешко.
Хочу увидеть не слухи и сплетни, а хоть одного "сознательного активиста", кот. после предложения заплатить за место в списках обратится в СБУ или полицию и с их помощью задокументирует взятку.
До тех пор пока этого нет, разрешите рассматривать такие сообщения как чёрный пиар.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 09 чер, 2019 13:24
ЛАД
Есть у нас одна хитроделанная политсила, которая основную свою ставку методично делает на чернухе в адрес оппонентов.
Это та, что срочно переименовала себя, используя аббревиатуру соседнего государства, и чей лидер смотрит на нас с бордов, скалясь на фоне флага чужой страны
Додано: Нед 09 чер, 2019 13:30
freeze
Всё же о возможных коалициях и разделе должностей пока говорить рано.
Хотя Ваши предположения похожи на правду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 09 чер, 2019 13:37
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:08
Вопрос, правда, не ко мне, но позвольте ответить.
У Бандеры, Шухевича и пр. был выбор с кем и против кого заключать союзы.
У СССР в 1939 тоже выбор был. И он заключал договоры с Францией и Чехословакией, в 1939 вёл активные переговоры с Англией-Францией.
Почитайте об истории Мюнхенского соглашения. Чехи, простите, струсили и подчинились англо-франко-немецкому диктату. А "бедная и несчастная" Польша, разделённая в последствии между Германией и СССР, принимала активное участие в разделе Чехословакии.
В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. Пришлось договариваться с Германией - боялись единого союза Запада против СССР. Основания для таких опасений были.
(Из Вики - "Мюнхенское соглашение")
Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам.
Мы со Starikan"ом вспомнили ту войну только для сравнения с сегодняшней, а не для обсуждения истории. А подолянин (и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры.
Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:21
Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить:
1. Слуга народа
2. Оппоблок Бойко-Медведчука
3. Голос
4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково
6. Смешко
7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров
Больше никто не пройдёт.
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