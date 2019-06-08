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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3107310831093110>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 171
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
42
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:14

  freeze написав:Первая пятерка списка БПП
Порошенко, Парубий, Геращенко, военный, певица

Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются.
Порадовали, молодцы.

Классная компания де@ил и мин@@@а, это какой то позор,не дай бог пройдут.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:22

Цікаво, хто допоможе шаурмену сформувати більшість? Юля, Бойко чи Вакарчук?
п.с. уявляєте - Юля знову прем'єр?! :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:45

  Pupsik написав:Цікаво, хто допоможе шаурмену сформувати більшість? Юля, Бойко чи Вакарчук?
п.с. уявляєте - Юля знову прем'єр?! :lol:


Уже было объявлено, что ни с БПП, ни с Оппоблоком зелёные никогда не пойдут в коалицию.

Юля и Вакарчук скорее всего войдут в коалицию, честно говоря если особо покопать их желания и программы, то очень уж принципиальных отличий между ними нет.

При раскладах на сегодняшний день по соцопросам и количеству будущих депутатов премьером однозначно кто-то будет от Слуги народа.
Младшим партнерам достанутся плюшки чуть меньше - глава парламента, первый зам премьера, пару важных министерств, бюджетный комитет, налоговый комитет.
Не знаю, согласится ли Юля на главу парламента, но скорее всего предложат ей именно эту должность.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:03

  Подолянин написав:
  ЛАД написав:И практически весь народ расценивал Германию как врага.
Это ваши фантазии. Это не соответствует действительности.
Забыли про совместный парад роСС армии и фашиков в Бресте?
...........
Народ НЕ ВЕРИЛ что война началась.
А дальше все просто. Народ если и колебался то с генеральной линией партии. Иначе тюрьма и расстрел. (жаль что у нас в 2014 такого не было)

Вы плохо знаете историю и жизнь не чёрно-белая.
Современные искажения часто не соответствуют реальности. Слушайте и дальше вятровичей.
1. Тогда не было "роСС армии" и СС пусть остаётся на Вашей совести.
Была Красная Армия Советского Союза.
2. Вы не заметили, у меня написано:
Настрой на войну с наци, правда, был несколько сбит за последние 1,5 предвоенных года, но не сильно.

3. Народ не верил в первый день (или полдня). И то не "не верил", а не знал. Уже в 12 часов дня по радио выступил Молотов и в этот же день
с 23 июня была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах из 17. В трёх остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизация была объявлена через месяц особым решением правительства скрытным способом как «большие учебные сборы»
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:13

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Велкам ту риалити, зебилы: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... =663406559

Макс, вчера эту муть уже Франт цитировал и обсудили.
Не стоит повторяться.
Ну и "зебилы"... Не позорьтесь и не превращайтесь в озлоблённого хомячка.

Вы думаете, что места в списке "Служанок" не продаются? Может там праймариз какие-то будут? Открытый конкурс?

Я не хочу "думать", а хочу "знать"!
Вчера приводил пример аналогичного сообщения о Смешко.
Хочу увидеть не слухи и сплетни, а хоть одного "сознательного активиста", кот. после предложения заплатить за место в списках обратится в СБУ или полицию и с их помощью задокументирует взятку.
До тех пор пока этого нет, разрешите рассматривать такие сообщения как чёрный пиар.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:24

ЛАД
Есть у нас одна хитроделанная политсила, которая основную свою ставку методично делает на чернухе в адрес оппонентов.
Это та, что срочно переименовала себя, используя аббревиатуру соседнего государства, и чей лидер смотрит на нас с бордов, скалясь на фоне флага чужой страны
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:30

freeze
Всё же о возможных коалициях и разделе должностей пока говорить рано.
Хотя Ваши предположения похожи на правду.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:37

  ЛАД написав:freeze
Всё же о возможных коалициях и разделе должностей пока говорить рано.
Хотя Ваши предположения похожи на правду.


Это то как ситуация выглядит на сегодня.
Еще не факт, что выборы будут 21 июля. Посмотрим, что во вторник конституционные судьи скажут.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:08

  vladvlas написав:
  Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?

Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.
Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?
............

Вопрос, правда, не ко мне, но позвольте ответить.
У Бандеры, Шухевича и пр. был выбор с кем и против кого заключать союзы.
У СССР в 1939 тоже выбор был. И он заключал договоры с Францией и Чехословакией, в 1939 вёл активные переговоры с Англией-Францией.
Почитайте об истории Мюнхенского соглашения. Чехи, простите, струсили и подчинились англо-франко-немецкому диктату. А "бедная и несчастная" Польша, разделённая в последствии между Германией и СССР, принимала активное участие в разделе Чехословакии.
В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. Пришлось договариваться с Германией - боялись единого союза Запада против СССР. Основания для таких опасений были.
К примеру, заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган записал в своем дневнике: «Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами». Лозунг консерваторов в то время был: «Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть»[8

(Из Вики - "Мюнхенское соглашение")

Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам.
Мы со Starikan"ом вспомнили ту войну только для сравнения с сегодняшней, а не для обсуждения истории. А подолянин (и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры.
Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:21

Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить:
1. Слуга народа
2. Оппоблок Бойко-Медведчука
3. Голос
4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково
6. Смешко
7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров

Больше никто не пройдёт.
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