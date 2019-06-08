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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3107310831093110

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 171
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
42
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:27

  ЛАД написав:В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.

Кстати, история повторяется.
Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:34

  freeze написав:Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить:
1. Слуга народа
2. Оппоблок Бойко-Медведчука
3. Голос
4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково
6. Смешко
7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров

Больше никто не пройдёт.

От меня
1) Слуга народа
2) За життя
3) БПП
4) Батькивщина

Остальные за бортом
Если Грыценко и Саакашвили объединятся, поборятся за преодоление 5%-го барьера
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:39

Мій варіант

1) Слуга народа
2) За життя
3) ЄС
4) Голос
5) Батьківщина
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:25

  freeze написав:Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить:
1. Слуга народа
2. Оппоблок Бойко-Медведчука
3. Голос
4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково
6. Смешко
7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров

Больше никто не пройдёт.

1. Оппи
+
2. Слуга народа
=
каолiцiя

остальнi смокчуть чупа-чупс
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:43

  flyman написав:1. Оппи
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2. Слуга народа
=
каолiцiя

остальнi смокчуть чупа-чупс

Все будет зависеть от мажоритарки.
Не удивлюсь, если коалиция будет выглядеть как Оппа+БПП
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:53

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.

Кстати, история повторяется.
Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает"

Не более чем, голословное утверждение. Сигналов от ЕС есть немало. И шаги навстречу, как то - ассоциация с ЕС, безвиз
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:02

У Зеленского объявили первую сотню Слуги народа: список.
09.06.2019, 12:49

https://news.liga.net/politics/news/sta ... uga-naroda

И где там Николай Тищенко, о котором вчера писал Frant:
Ось склад партії "Слуга народу"

"Бывший член организованной преступной группировки, а сейчас известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко купил себе место в партии “Слуга народа” и собирается баллотироваться от нее на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией"

:?: :mrgreen:

  airmax78 написав:Вы думаете, что места в списке "Служанок" не продаются? Может там праймариз какие-то будут? Открытый конкурс?

Вы, как специалист по покупке мест в списках партии, прокомментируйте, кто из этого списка имеет достаточно денег, чтобы заплатить от 300 тыс. долл. за место в списке.
yanyura
 
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  #<1 ... 3107310831093110
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