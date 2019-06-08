Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить: 1. Слуга народа 2. Оппоблок Бойко-Медведчука 3. Голос 4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково 6. Смешко 7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров
Больше никто не пройдёт.
От меня 1) Слуга народа 2) За життя 3) БПП 4) Батькивщина
Остальные за бортом Если Грыценко и Саакашвили объединятся, поборятся за преодоление 5%-го барьера
freeze написав:Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить: 1. Слуга народа 2. Оппоблок Бойко-Медведчука 3. Голос 4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково 6. Смешко 7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров
Больше никто не пройдёт.
1. Оппи + 2. Слуга народа = каолiцiя
остальнi смокчуть чупа-чупс
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
И где там Николай Тищенко, о котором вчера писал Frant:
Ось склад партії "Слуга народу"
"Бывший член организованной преступной группировки, а сейчас известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко купил себе место в партии “Слуга народа” и собирается баллотироваться от нее на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией"
airmax78 написав:Вы думаете, что места в списке "Служанок" не продаются? Может там праймариз какие-то будут? Открытый конкурс?
Вы, как специалист по покупке мест в списках партии, прокомментируйте, кто из этого списка имеет достаточно денег, чтобы заплатить от 300 тыс. долл. за место в списке.