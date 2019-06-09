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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3107310831093110>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 172
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:28

  freeze написав:Макс писал, что в партийном списке продают место за 2 миллиона баксов.
300 тысяч это по мажоритарке.
Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке.

Хоть Дубинский и неоднозначный персонаж, но идея пойти против "лысого из БПП" - прикольная :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:29

  pesikot написав:
  antey1969 написав:
  ЛАД написав:В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.

Кстати, история повторяется.
Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает"

Не более чем, голословное утверждение. Сигналов от ЕС есть немало. И шаги навстречу, как то - ассоциация с ЕС, безвиз


Безвиз и ассоциация есть у десятков стран, которые даже гипотетически не могут попасть в Евросоюз. Так что полностью голословное утверждение.
Мне кажется, что на данном этапе ЕС в принципе не планирует интегрировать в себя Украину. Во-первых, слишком большая и проблемная страна, во-вторых, сам Евросоюз в силу последних расширений попал в капкан проблем и ругани между членами, пока не включили страны Восточной Европы всё было достаточно мирно и бесконфликтно.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:30

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.

Кстати, история повторяется.
Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает"

Насчёт десятилетий Вы сильно преувеличили. Насколько помню, разговоры о ЕС начались при Ющенко, т.е. лет 13-14 тому.
Легко мы, думаю, могли вступить сразу после получения независимости, вместе с прибалтами. Но тогда у нас, по-моему, не было ни одного политика, кот. хотя бы говорил об этом.
Сегодня перспективы весьма туманные, у ЕС хватает проблем и без нас.
"Сигналы", о кот. пишет pesikot - ассоциация с ЕС, безвиз - это ни о чём. Такое имеют очень многие.
Сейчас начали писать о перспективах вступления в 2025-27. Верится слабо. Разве что Зе за время президентства удастся совершить все 12 подвигов Геракла. :)
Мой вариант распределения (по партспискам):
1. Слуга
2. Бойко
3. Юля
4 и дальше. По, Голос, Смешко, Вилкул. Причём, в прохождении каждого из них не очень уверен.
Все будет зависеть от мажоритарки.
Не удивлюсь, если коалиция будет выглядеть как Оппа+БПП

В такую коалицию верю слабо. Возможно, в случае объединения Бойко-Вилкул, что, как уже писал, маловероятно. Но даже в этом случае вряд ли.
Хотя, конечно, мажоритарка может сильно поменять расклады.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 чер, 2019 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:32

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Макс писал, что в партийном списке продают место за 2 миллиона баксов.
300 тысяч это по мажоритарке.
Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке.

Хоть Дубинский и неоднозначный персонаж, но идея пойти против "лысого из БПП" - прикольная :)



Кононенко вроде решил сбежать от Дубинского на другой соседний 93-й округ.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:33

  freeze"[quote="4683000:ЛАД написав:В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.


Чергова порція маячні від русіш- пропагандиста Лада.

З ким домовлявся СрСР ділити Польщу в 1939 році? З Німеччиною чи Англією Францією???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:41

Кстати будет у нас первый негр депутат, в смысле украинский темнокожий.

А то сторонники европейских ценностей костерили сериал Чернобыль, что там не было ни одного темнокожего актера, или что от Эстонии, Латвии и Литвы на прошедших выборах в европарламент не было ни одного темнокожего кандидата.

А мы им как красиво ответили )))
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:43

  Frant написав:
  freeze"[quote="4683000:ЛАД написав:В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.


Чергова порція маячні від русіш- пропагандиста Лада.

З ким домовлявся СрСР ділити Польщу в 1939 році? З Німеччиною чи Англією Францією???


Слышишь, (ч)удак, а с кем Польша делила Чехословакию в сентябре 1938? "З Німеччиною чи Англією Францією???"
Учите историю, "політична повія"!
Ваши "успехи в точных науках" сводятся к знаниям 2+2=2*2=4?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:47

12:50 На съезде представили некоторых кандидатов по мажоритарным округам:

1. Макс Бужанский - блогер, писатель, 25 округ в Днепре

2. Юрий Корявченков - актер студии Квартал 95, известный под псевдонимом "Юзик", 35 округ Кривой Рог

3.Татьяна Романцева - адвокат, 48 округ Краматорск

4. Игорь Герасименко - герой Украины, 62 Житомир

5. Юрий Кочут - художник, 68 округ Ужгород

6. Александр Дубинский - журналист, 94 округ Киевская область

7. Альберт Черепаха - аграрий, 185 округ Херсонская область

8. Любовь Шпак - ректор Восточноевропейского 194 округ, Черкассы

9. Максим Перебейнос - врач-анестезиолог, 211 округ, Киев

10. Дмитрий Гурин - урбанист, округ 218, Киев

https://strana.ua/news/205480-v-kieve-p ... etsja.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:48

Удар как партия полностью обнулился и не пойдет на выборы, как говорится наглядный пример к чему приводит приспособленчество, или что удары в боксе по голове всё-таки не способствуют стратегическому мышлению.

Забавно как в Украине меняется политический ландшафт, сразу три популярные партии в 2014 году - Народный фронт, Удар и Радикальная партия смогли обделаться до нуля.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:59

  freeze написав:Удар как партия полностью обнулился и не пойдет на выборы, как говорится наглядный пример к чему приводит приспособленчество, или что удары в боксе по голове всё-таки не способствуют стратегическому мышлению.

Забавно как в Украине меняется политический ландшафт, сразу три популярные партии в 2014 году - Народный фронт, Удар и Радикальная партия смогли обделаться до нуля.

Насчёт "ударов по голове" - это лишнее.
Ваш второй абзац доказывает, что это не при чём. Ни Яценюка, ни Ляшко по голове не били.
А вообще, всё это доказывает, что всерьёз партии в Украине за 30 лет так и не сформировались. Нет идеологической основы, все формирования под лидера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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