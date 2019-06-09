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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3107310831093110> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 172 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 57 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 172 Додано: Нед 09 чер, 2019 16:28 freeze написав: Макс писал, что в партийном списке продают место за 2 миллиона баксов.

300 тысяч это по мажоритарке.

Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке. Макс писал, что в партийном списке продают место за 2 миллиона баксов.300 тысяч это по мажоритарке.Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке.

Хоть Дубинский и неоднозначный персонаж, но идея пойти против "лысого из БПП" - прикольная Хоть Дубинский и неоднозначный персонаж, но идея пойти против "лысого из БПП" - прикольная Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8554 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6082 раз. Подякували: 2367 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 16:29 pesikot написав: antey1969 написав: ЛАД написав: В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.

Кстати, история повторяется.

Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает" Кстати, история повторяется.Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает"

Не более чем, голословное утверждение. Сигналов от ЕС есть немало. И шаги навстречу, как то - ассоциация с ЕС, безвиз Не более чем, голословное утверждение. Сигналов от ЕС есть немало. И шаги навстречу, как то - ассоциация с ЕС, безвиз



Безвиз и ассоциация есть у десятков стран, которые даже гипотетически не могут попасть в Евросоюз. Так что полностью голословное утверждение.

Мне кажется, что на данном этапе ЕС в принципе не планирует интегрировать в себя Украину. Во-первых, слишком большая и проблемная страна, во-вторых, сам Евросоюз в силу последних расширений попал в капкан проблем и ругани между членами, пока не включили страны Восточной Европы всё было достаточно мирно и бесконфликтно. Безвиз и ассоциация есть у десятков стран, которые даже гипотетически не могут попасть в Евросоюз. Так что полностью голословное утверждение.Мне кажется, что на данном этапе ЕС в принципе не планирует интегрировать в себя Украину. Во-первых, слишком большая и проблемная страна, во-вторых, сам Евросоюз в силу последних расширений попал в капкан проблем и ругани между членами, пока не включили страны Восточной Европы всё было достаточно мирно и бесконфликтно. freeze 4 Повідомлень: 11771 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 16:30 antey1969 написав: ЛАД написав: В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.

Кстати, история повторяется.

Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает" Кстати, история повторяется.Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает"

Насчёт десятилетий Вы сильно преувеличили. Насколько помню, разговоры о ЕС начались при Ющенко, т.е. лет 13-14 тому.

Легко мы, думаю, могли вступить сразу после получения независимости, вместе с прибалтами. Но тогда у нас, по-моему, не было ни одного политика, кот. хотя бы говорил об этом.

Сегодня перспективы весьма туманные, у ЕС хватает проблем и без нас.

"Сигналы", о кот. пишет pesikot - ассоциация с ЕС, безвиз - это ни о чём. Такое имеют очень многие.

Сейчас начали писать о перспективах вступления в 2025-27. Верится слабо. Разве что Зе за время президентства удастся совершить все 12 подвигов Геракла.

Мой вариант распределения (по партспискам):

1. Слуга

2. Бойко

3. Юля

4 и дальше. По, Голос, Смешко, Вилкул. Причём, в прохождении каждого из них не очень уверен.

Все будет зависеть от мажоритарки.

Не удивлюсь, если коалиция будет выглядеть как Оппа+БПП

В такую коалицию верю слабо. Возможно, в случае объединения Бойко-Вилкул, что, как уже писал, маловероятно. Но даже в этом случае вряд ли.

Хотя, конечно, мажоритарка может сильно поменять расклады. Насчёт десятилетий Вы сильно преувеличили. Насколько помню, разговоры о ЕС начались при Ющенко, т.е. лет 13-14 тому.Легко мы, думаю, могли вступить сразу после получения независимости, вместе с прибалтами. Но тогда у нас, по-моему, не было ни одного политика, кот. хотя бы говорил об этом.Сегодня перспективы весьма туманные, у ЕС хватает проблем и без нас."Сигналы", о кот. пишет- ассоциация с ЕС, безвиз - это ни о чём. Такое имеют очень многие.Сейчас начали писать о перспективах вступления в 2025-27. Верится слабо. Разве что Зе за время президентства удастся совершить все 12 подвигов Геракла.Мой вариант распределения (по партспискам):1. Слуга2. Бойко3. Юля4 и дальше. По, Голос, Смешко, Вилкул. Причём, в прохождении каждого из них не очень уверен.В такую коалицию верю слабо. Возможно, в случае объединения Бойко-Вилкул, что, как уже писал, маловероятно. Но даже в этом случае вряд ли.Хотя, конечно, мажоритарка может сильно поменять расклады. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 чер, 2019 16:37, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13333 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 16:32 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Макс писал, что в партийном списке продают место за 2 миллиона баксов.

300 тысяч это по мажоритарке.

Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке. Макс писал, что в партийном списке продают место за 2 миллиона баксов.300 тысяч это по мажоритарке.Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке.

Хоть Дубинский и неоднозначный персонаж, но идея пойти против "лысого из БПП" - прикольная Хоть Дубинский и неоднозначный персонаж, но идея пойти против "лысого из БПП" - прикольная





Кононенко вроде решил сбежать от Дубинского на другой соседний 93-й округ. Кононенко вроде решил сбежать от Дубинского на другой соседний 93-й округ. freeze 4 Повідомлень: 11771 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 16:33 freeze"[quote="4683000:ЛАД написав: В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.



Чергова порція маячні від русіш- пропагандиста Лада.



З ким домовлявся СрСР ділити Польщу в 1939 році? З Німеччиною чи Англією Францією??? Чергова порція маячні від русіш- пропагандиста Лада.З ким домовлявся СрСР ділити Польщу в 1939 році? З Німеччиною чи Англією Францією??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19981 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 16:41 Кстати будет у нас первый негр депутат, в смысле украинский темнокожий.



А то сторонники европейских ценностей костерили сериал Чернобыль, что там не было ни одного темнокожего актера, или что от Эстонии, Латвии и Литвы на прошедших выборах в европарламент не было ни одного темнокожего кандидата.



А мы им как красиво ответили ))) freeze 4 Повідомлень: 11771 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 16:43 Frant написав: freeze"[quote="4683000:ЛАД написав: В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.



Чергова порція маячні від русіш- пропагандиста Лада.



З ким домовлявся СрСР ділити Польщу в 1939 році? З Німеччиною чи Англією Францією??? Чергова порція маячні від русіш- пропагандиста Лада.З ким домовлявся СрСР ділити Польщу в 1939 році? З Німеччиною чи Англією Францією???



Слышишь, (ч)удак, а с кем Польша делила Чехословакию в сентябре 1938? "З Німеччиною чи Англією Францією???"

Учите историю, "політична повія"!

Ваши "успехи в точных науках" сводятся к знаниям 2+2=2*2=4? Слышишь, (ч)удак, а с кем Польша делила Чехословакию в сентябре 1938? "З Німеччиною чи Англією Францією???"Учите историю, "політична повія"!Ваши "успехи в точных науках" сводятся к знаниям 2+2=2*2=4?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13333 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 16:47 12:50 На съезде представили некоторых кандидатов по мажоритарным округам:



1. Макс Бужанский - блогер, писатель, 25 округ в Днепре



2. Юрий Корявченков - актер студии Квартал 95, известный под псевдонимом "Юзик", 35 округ Кривой Рог



3.Татьяна Романцева - адвокат, 48 округ Краматорск



4. Игорь Герасименко - герой Украины, 62 Житомир



5. Юрий Кочут - художник, 68 округ Ужгород



6. Александр Дубинский - журналист, 94 округ Киевская область



7. Альберт Черепаха - аграрий, 185 округ Херсонская область



8. Любовь Шпак - ректор Восточноевропейского 194 округ, Черкассы



9. Максим Перебейнос - врач-анестезиолог, 211 округ, Киев



10. Дмитрий Гурин - урбанист, округ 218, Киев

https://strana.ua/news/205480-v-kieve-p ... etsja.html yanyura Повідомлень: 4667 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 16:48 Удар как партия полностью обнулился и не пойдет на выборы, как говорится наглядный пример к чему приводит приспособленчество, или что удары в боксе по голове всё-таки не способствуют стратегическому мышлению.



Забавно как в Украине меняется политический ландшафт, сразу три популярные партии в 2014 году - Народный фронт, Удар и Радикальная партия смогли обделаться до нуля. freeze 4 Повідомлень: 11771 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 16:59 freeze написав: Удар как партия полностью обнулился и не пойдет на выборы, как говорится наглядный пример к чему приводит приспособленчество, или что удары в боксе по голове всё-таки не способствуют стратегическому мышлению.



Забавно как в Украине меняется политический ландшафт, сразу три популярные партии в 2014 году - Народный фронт, Удар и Радикальная партия смогли обделаться до нуля. Удар как партия полностью обнулился и не пойдет на выборы, как говорится наглядный пример к чему приводит приспособленчество, или что удары в боксе по голове всё-таки не способствуют стратегическому мышлению.Забавно как в Украине меняется политический ландшафт, сразу три популярные партии в 2014 году - Народный фронт, Удар и Радикальная партия смогли обделаться до нуля.

Насчёт "ударов по голове" - это лишнее.

Ваш второй абзац доказывает, что это не при чём. Ни Яценюка, ни Ляшко по голове не били.

А вообще, всё это доказывает, что всерьёз партии в Украине за 30 лет так и не сформировались. Нет идеологической основы, все формирования под лидера. Насчёт "ударов по голове" - это лишнее.Ваш второй абзац доказывает, что это не при чём. Ни Яценюка, ни Ляшко по голове не били.А вообще, всё это доказывает, что всерьёз партии в Украине за 30 лет так и не сформировались. Нет идеологической основы, все формирования под лидера.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13333 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3107310831093110> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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