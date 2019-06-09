Хоть Дубинский и неоднозначный персонаж, но идея пойти против "лысого из БПП" - прикольная
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:28
Хоть Дубинский и неоднозначный персонаж, но идея пойти против "лысого из БПП" - прикольная
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:29
Безвиз и ассоциация есть у десятков стран, которые даже гипотетически не могут попасть в Евросоюз. Так что полностью голословное утверждение.
Мне кажется, что на данном этапе ЕС в принципе не планирует интегрировать в себя Украину. Во-первых, слишком большая и проблемная страна, во-вторых, сам Евросоюз в силу последних расширений попал в капкан проблем и ругани между членами, пока не включили страны Восточной Европы всё было достаточно мирно и бесконфликтно.
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:30
Насчёт десятилетий Вы сильно преувеличили. Насколько помню, разговоры о ЕС начались при Ющенко, т.е. лет 13-14 тому.
Легко мы, думаю, могли вступить сразу после получения независимости, вместе с прибалтами. Но тогда у нас, по-моему, не было ни одного политика, кот. хотя бы говорил об этом.
Сегодня перспективы весьма туманные, у ЕС хватает проблем и без нас.
"Сигналы", о кот. пишет pesikot - ассоциация с ЕС, безвиз - это ни о чём. Такое имеют очень многие.
Сейчас начали писать о перспективах вступления в 2025-27. Верится слабо. Разве что Зе за время президентства удастся совершить все 12 подвигов Геракла.
Мой вариант распределения (по партспискам):
1. Слуга
2. Бойко
3. Юля
4 и дальше. По, Голос, Смешко, Вилкул. Причём, в прохождении каждого из них не очень уверен.
В такую коалицию верю слабо. Возможно, в случае объединения Бойко-Вилкул, что, как уже писал, маловероятно. Но даже в этом случае вряд ли.
Хотя, конечно, мажоритарка может сильно поменять расклады.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 чер, 2019 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:32
Кононенко вроде решил сбежать от Дубинского на другой соседний 93-й округ.
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:33
Чергова порція маячні від русіш- пропагандиста Лада.
З ким домовлявся СрСР ділити Польщу в 1939 році? З Німеччиною чи Англією Францією???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:41
Кстати будет у нас первый негр депутат, в смысле украинский темнокожий.
А то сторонники европейских ценностей костерили сериал Чернобыль, что там не было ни одного темнокожего актера, или что от Эстонии, Латвии и Литвы на прошедших выборах в европарламент не было ни одного темнокожего кандидата.
А мы им как красиво ответили )))
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:43
Слышишь, (ч)удак, а с кем Польша делила Чехословакию в сентябре 1938? "З Німеччиною чи Англією Францією???"
Учите историю, "політична повія"!
Ваши "успехи в точных науках" сводятся к знаниям 2+2=2*2=4?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:47
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:48
Удар как партия полностью обнулился и не пойдет на выборы, как говорится наглядный пример к чему приводит приспособленчество, или что удары в боксе по голове всё-таки не способствуют стратегическому мышлению.
Забавно как в Украине меняется политический ландшафт, сразу три популярные партии в 2014 году - Народный фронт, Удар и Радикальная партия смогли обделаться до нуля.
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:59
Насчёт "ударов по голове" - это лишнее.
Ваш второй абзац доказывает, что это не при чём. Ни Яценюка, ни Ляшко по голове не били.
А вообще, всё это доказывает, что всерьёз партии в Украине за 30 лет так и не сформировались. Нет идеологической основы, все формирования под лидера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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