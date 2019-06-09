Додано: Нед 09 чер, 2019 16:30

antey1969 написав: ЛАД написав: В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.

Кстати, история повторяется.

Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает" Кстати, история повторяется.Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает"

Все будет зависеть от мажоритарки.

Не удивлюсь, если коалиция будет выглядеть как Оппа+БПП

Насчёт десятилетий Вы сильно преувеличили. Насколько помню, разговоры о ЕС начались при Ющенко, т.е. лет 13-14 тому.Легко мы, думаю, могли вступить сразу после получения независимости, вместе с прибалтами. Но тогда у нас, по-моему, не было ни одного политика, кот. хотя бы говорил об этом.Сегодня перспективы весьма туманные, у ЕС хватает проблем и без нас."Сигналы", о кот. пишет- ассоциация с ЕС, безвиз - это ни о чём. Такое имеют очень многие.Сейчас начали писать о перспективах вступления в 2025-27. Верится слабо. Разве что Зе за время президентства удастся совершить все 12 подвигов Геракла.Мой вариант распределения (по партспискам):1. Слуга2. Бойко3. Юля4 и дальше. По, Голос, Смешко, Вилкул. Причём, в прохождении каждого из них не очень уверен.В такую коалицию верю слабо. Возможно, в случае объединения Бойко-Вилкул, что, как уже писал, маловероятно. Но даже в этом случае вряд ли.Хотя, конечно, мажоритарка может сильно поменять расклады.