Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Насчёт "ударов по голове" - это лишнее.
Виталий вообще мой любимый спортсмен. Не знаю какой он мэр. Но как политик он полностью обнулился, не смог спрогнозировать для своей партии долговременной стратегии. По факту на сегодня, партия разбежалась по другим конторам.
Еще одна партия(?) группа(?), которая может отобрать у Порошенко голоса избирателей:
09 червня, 2019 16:03 Націоналістичні організації «Національний корпус», «Правий сектор», «Свобода» оголосили про об'єднання і в такому складі намагатимуться зайти в парламент під час дострокових виборів.
Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час з'їзду, передає кореспондентка Громадського.
Крім того, під час з’їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об’єднання: ...
yanyura написав:Еще одна партия(?) группа(?), которая может отобрать у Порошенко голоса избирателей:
09 червня, 2019 16:03 Націоналістичні організації «Національний корпус», «Правий сектор», «Свобода» оголосили про об'єднання і в такому складі намагатимуться зайти в парламент під час дострокових виборів.
Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час з'їзду, передає кореспондентка Громадського.
Крім того, під час з’їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об’єднання: ...
yanyura написав:Еще одна партия(?) группа(?), которая может отобрать у Порошенко голоса избирателей:
09 червня, 2019 16:03 Націоналістичні організації «Національний корпус», «Правий сектор», «Свобода» оголосили про об'єднання і в такому складі намагатимуться зайти в парламент під час дострокових виборів.
Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час з'їзду, передає кореспондентка Громадського.
Крім того, під час з’їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об’єднання: ...
yanyura написав:Еще одна партия(?) группа(?), которая может отобрать у Порошенко голоса избирателей:
09 червня, 2019 16:03 Націоналістичні організації «Національний корпус», «Правий сектор», «Свобода» оголосили про об'єднання і в такому складі намагатимуться зайти в парламент під час дострокових виборів.
Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час з'їзду, передає кореспондентка Громадського.
Крім того, під час з’їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об’єднання: ...