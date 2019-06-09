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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3108310931103111>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 172
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:20

  ЛАД написав:Насчёт "ударов по голове" - это лишнее.


Виталий вообще мой любимый спортсмен. Не знаю какой он мэр. Но как политик он полностью обнулился, не смог спрогнозировать для своей партии долговременной стратегии. По факту на сегодня, партия разбежалась по другим конторам.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:32

  freeze написав:Первая пятерка списка БПП
Порошенко, Парубий, Геращенко, военный, певица

Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются.
Порадовали, молодцы.

если украинцы хотят получить шанс на изменения в лучшую сторону, то желательно всех старых политиков предать политической анафеме - неужели им ещё кто-то из адекватных людей верит?...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:47

  freeze написав:Первая пятерка списка БПП
Порошенко, Парубий, Геращенко, военный, певица

Просто великолепно, жизнь идет, всё меняется, уроки и выводы не делаются.
Порадовали, молодцы.

09.06.19 15:24
В случае нашей победы на выборах, готов стать премьером, - Порошенко

https://censor.net.ua/news/3131394/v_sl ... poroshenko

Комменты там прикольные.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:53

Еще одна партия(?) группа(?), которая может отобрать у Порошенко голоса избирателей:
09 червня, 2019 16:03
Націоналістичні організації «Національний корпус», «Правий сектор», «Свобода» оголосили про об'єднання і в такому складі намагатимуться зайти в парламент під час дострокових виборів.

Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час з'їзду, передає кореспондентка Громадського.

Крім того, під час з’їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об’єднання:
...

https://hromadske.ua/posts/nacionalisti ... ih-viboriv
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:05

  yanyura написав:Еще одна партия(?) группа(?), которая может отобрать у Порошенко голоса избирателей:
09 червня, 2019 16:03
Націоналістичні організації «Національний корпус», «Правий сектор», «Свобода» оголосили про об'єднання і в такому складі намагатимуться зайти в парламент під час дострокових виборів.

Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час з'їзду, передає кореспондентка Громадського.

Крім того, під час з’їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об’єднання:
...

https://hromadske.ua/posts/nacionalisti ... ih-viboriv

это как минимум ОПГ... :mrgreen:
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:49

  yanyura написав:Еще одна партия(?) группа(?), которая может отобрать у Порошенко голоса избирателей:
09 червня, 2019 16:03
Націоналістичні організації «Національний корпус», «Правий сектор», «Свобода» оголосили про об'єднання і в такому складі намагатимуться зайти в парламент під час дострокових виборів.

Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час з'їзду, передає кореспондентка Громадського.

Крім того, під час з’їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об’єднання:
...

https://hromadske.ua/posts/nacionalisti ... ih-viboriv

Им бы Фарион в первую пятерку.
Без старой коммунистки у объединения шансов нет)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:13

  freeze написав:Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке.

Уровень вранья просто зашкаливает.
Но ведь честность же, правда freeze ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:15

  antey1969 написав:Им бы Фарион в первую пятерку.
Без старой коммунистки у объединения шансов нет)))

Старый коммунист у нас - вы.
Ездить по безвизу в Европу, но всячески обличать, что Европа не стремится в Украину
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:29

  pesikot написав:
  freeze написав:Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке.

Уровень вранья просто зашкаливает.
Но ведь честность же, правда freeze ?


Ваше суверенное право исходить желчью, лить зраду и ничему не верить. Демократия и свободы превыше всего.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:42

  yanyura написав:Еще одна партия(?) группа(?), которая может отобрать у Порошенко голоса избирателей:
09 червня, 2019 16:03
Націоналістичні організації «Національний корпус», «Правий сектор», «Свобода» оголосили про об'єднання і в такому складі намагатимуться зайти в парламент під час дострокових виборів.

Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час з'їзду, передає кореспондентка Громадського.

Крім того, під час з’їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об’єднання:
...

https://hromadske.ua/posts/nacionalisti ... ih-viboriv

Очень надеюсь, что в очередной раз пролетят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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