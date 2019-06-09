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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3108310931103111

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 172
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
57
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:52

  vladvlas написав:
  Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?

Не меня, порохоботов плющит. За родственников не переживайте, к ГУЛАГу, НКВД отношений не имеют. Встречный вопрос. Вы уже забрали вклады из ПИБа или все еще храните?
  vladvlas написав:Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.

Самые настоящие украинофобы - это раскалывающие общество порохоботы. Причем некоторые совсем забавные персонажи с ветки недвиги. С 2013 года их схроны, берлоги и пр. бетонометры в долларовом эквиваленте в 1.5 - 2 раза обесценились в крупных городах, про райцентры уже и говорить нечего, а они все оды, дифирамбы пороху, ССолидарности поют.
  vladvlas написав:Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?Зображення

Вам уже ответили, разве что дополню. Их спецом и посадили немцы под домашний арест, мельника - в Кракове, бандеру - в Берлине, чтобы братки раньше времени не поубивали друг друга за право быть главным.
Аlександр
 
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