vladvlas написав:Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?
Не меня, порохоботов плющит. За родственников не переживайте, к ГУЛАГу, НКВД отношений не имеют. Встречный вопрос. Вы уже забрали вклады из ПИБа или все еще храните?
Самые настоящие украинофобы - это раскалывающие общество порохоботы. Причем некоторые совсем забавные персонажи с ветки недвиги. С 2013 года их схроны, берлоги и пр. бетонометры в долларовом эквиваленте в 1.5 - 2 раза обесценились в крупных городах, про райцентры уже и говорить нечего, а они все оды, дифирамбы пороху, ССолидарности поют.
vladvlas написав:Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?
Вам уже ответили, разве что дополню. Их спецом и посадили немцы под домашний арест, мельника - в Кракове, бандеру - в Берлине, чтобы братки раньше времени не поубивали друг друга за право быть главным.